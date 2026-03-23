02:52 23.03.2026
Экс-премьер Байру проиграл выборы мэра во Франции
Экс-премьер Байру проиграл выборы мэра во Франции
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру потерпел поражение на выборах мэра города По на юго-западе страны, свидетельствуют официальные результаты второго... РИА Новости, 23.03.2026
Экс-премьер Байру проиграл выборы мэра во Франции

Бывший премьер Франции Байру проиграл выборы мэра в городе По

ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру потерпел поражение на выборах мэра города По на юго-западе страны, свидетельствуют официальные результаты второго тура муниципальных выборов, опубликованные МВД Франции.
В воскресенье во Франции проходил второй тур муниципальных выборов, на которых избирались мэры городов по всей стране, включая Париж.
По данным МВД Франции, победа на выборах мэра По досталась кандидату от левой Социалистической партии Жерому Марбо, который получил поддержку 42,45% избирателей. Бывший глава французского кабмина, претендовавший на переизбрание, занял лишь второе место с 41,14% голосов. Третье место досталось кандидату от правой партии "Национальное объединение" Марго Тайефер.
После публикации официальных результатов бывший премьер выступил перед своими избирателями, признал поражение и заявил, что вечер выборов является "тяжелым" как для него самого и его семьи, так и для города, который он возглавлял с 2014 года.
"Такова демократия, так она работает. Нельзя верить в демократию, когда побеждаешь (на выборах – ред.), и не верить, когда проигрываешь", - заявил Байру. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.
Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года после отставки правительства Мишеля Барнье, продержавшегося на посту главы правительства всего три месяца. В этой должности Байру проработал до сентября 2025 года, когда депутаты французского парламента выразили недоверие кабмину из-за проекта госбюджета на 2026 год, что стало первым случаем за все время Пятой Республики (с 1958 года), когда глава кабмина проиграл голосование о доверии, инициированное не парламентской оппозицией, а самим правительством. Новым премьер-министром Франции стал занимавший пост министра обороны Себастьян Лекорню.
