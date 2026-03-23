https://ria.ru/20260323/vybory-2082308787.html
Экс-премьер Байру проиграл выборы мэра во Франции
в мире
франция
по (франция)
париж
мишель барнье
франсуа байру
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5ad1a5c358823c66b1fd79e33b1ba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e13b998d12600e8d150b8a49c0b928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру потерпел поражение на выборах мэра города По на юго-западе страны, свидетельствуют официальные результаты второго тура муниципальных выборов, опубликованные МВД Франции.
В воскресенье во Франции
проходил второй тур муниципальных выборов, на которых избирались мэры городов по всей стране, включая Париж
.
По данным МВД Франции, победа на выборах мэра По досталась кандидату от левой Социалистической партии Жерому Марбо, который получил поддержку 42,45% избирателей. Бывший глава французского кабмина, претендовавший на переизбрание, занял лишь второе место с 41,14% голосов. Третье место досталось кандидату от правой партии "Национальное объединение" Марго Тайефер.
После публикации официальных результатов бывший премьер выступил перед своими избирателями, признал поражение и заявил, что вечер выборов является "тяжелым" как для него самого и его семьи, так и для города, который он возглавлял с 2014 года.
"Такова демократия, так она работает. Нельзя верить в демократию, когда побеждаешь (на выборах – ред.), и не верить, когда проигрываешь", - заявил Байру
. Трансляцию его выступления вел телеканал BFMTV.
Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года после отставки правительства Мишеля Барнье
, продержавшегося на посту главы правительства всего три месяца. В этой должности Байру проработал до сентября 2025 года, когда депутаты французского парламента выразили недоверие кабмину из-за проекта госбюджета на 2026 год, что стало первым случаем за все время Пятой Республики (с 1958 года), когда глава кабмина проиграл голосование о доверии, инициированное не парламентской оппозицией, а самим правительством. Новым премьер-министром Франции стал занимавший пост министра обороны Себастьян Лекорню
.