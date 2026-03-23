Экс-премьер Байру проиграл выборы мэра во Франции

По данным МВД Франции, победа на выборах мэра По досталась кандидату от левой Социалистической партии Жерому Марбо, который получил поддержку 42,45% избирателей. Бывший глава французского кабмина, претендовавший на переизбрание, занял лишь второе место с 41,14% голосов. Третье место досталось кандидату от правой партии "Национальное объединение" Марго Тайефер.

После публикации официальных результатов бывший премьер выступил перед своими избирателями, признал поражение и заявил, что вечер выборов является "тяжелым" как для него самого и его семьи, так и для города, который он возглавлял с 2014 года.