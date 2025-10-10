Рейтинг@Mail.ru
Лекорню вновь стал премьером Франции
23:16 10.10.2025
Лекорню вновь стал премьером Франции
Лекорню вновь стал премьером Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:16:00+03:00
2025-10-10T23:16:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
мишель барнье
франция
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, мишель барнье
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Мишель Барнье

Лекорню вновь стал премьером Франции

© AP Photo / Ludovic Marin/POOLСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin/POOL
Себастьян Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
«

"Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорну премьер-министром ", — указано в материале.

В понедельник Лекорню подал прошение об отставке. За день до этого он объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.
Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.

Лекорню был премьер-министром всего 27 дней, это самый короткий срок пребывания на этом посту за время существования Пятой республики.

Политический кризис во Франции

Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.
Предложенные меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. По стране прокатилась волна манифестаций.
В миреФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюМишель Барнье
 
 
Заголовок открываемого материала