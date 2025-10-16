Парламент Франции провалил голосование по вотуму недоверия правительству

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отвечает на вопросы членов парламента во время заседания в Национальной ассамблее

© Getty Images / NurPhoto/Stefano Lorusso Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отвечает на вопросы членов парламента во время заседания в Национальной ассамблее

ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. Французскому парламенту не удалось набрать голосов за проект левых партий о вынесении вотума недоверия новому правительству премьера Себастьена Лекорню, свидетельствуют результаты голосования в Нацсобрании .

"За принятие — 271 . Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция <...> не принята", — заявила спикер Яэль-Брон Пиве. Трансляция велась на странице законодательного органа.

Аналогичное предложение от партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" получило всего 144 голоса.

В начале октября Лекорню ушел с поста главы правительства, на котором он пробыл всего 27 дней. В конце прошлой недели его вновь назначили премьером. Чтобы избежать повторной отставки, политик пообещал предложить частично приостановить реформу, предусматривающую постепенное увеличение пенсионного возраста.

Политический кризис в стране

Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.

С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье . Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.

После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру . В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексации пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.