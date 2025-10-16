Рейтинг@Mail.ru
Парламент Франции провалил голосование по вотуму недоверия правительству
12:49 16.10.2025 (обновлено: 14:52 16.10.2025)
Парламент Франции провалил голосование по вотуму недоверия правительству
Парламент Франции провалил голосование по вотуму недоверия правительству
Французскому парламенту не удалось набрать голосов за проект левых партий о вынесении вотума недоверия новому правительству премьера Себастьена Лекорню,... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
себастьян лекорню
парламент франции
париж
мишель барнье
франсуа байру
париж
2025
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отвечает на вопросы членов парламента во время заседания в Национальной ассамблее
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отвечает на вопросы членов парламента во время заседания в Национальной ассамблее
ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. Французскому парламенту не удалось набрать голосов за проект левых партий о вынесении вотума недоверия новому правительству премьера Себастьена Лекорню, свидетельствуют результаты голосования в Нацсобрании.
"За принятие — 271. Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция <...> не принята", — заявила спикер Яэль-Брон Пиве. Трансляция велась на странице законодательного органа.
Франция готовится к гражданской войне
11 сентября, 08:00
Франция готовится к гражданской войне
11 сентября, 08:00
Аналогичное предложение от партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" получило всего 144 голоса.

В начале октября Лекорню ушел с поста главы правительства, на котором он пробыл всего 27 дней. В конце прошлой недели его вновь назначили премьером. Чтобы избежать повторной отставки, политик пообещал предложить частично приостановить реформу, предусматривающую постепенное увеличение пенсионного возраста.

Политический кризис в стране

Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексации пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.
Предложенные меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. По стране прокатилась волна манифестаций.
"Европа не будет прежней". Макрон отказался от "сакрального"
Вчера, 08:00
"Европа не будет прежней". Макрон отказался от "сакрального"
Вчера, 08:00
 
