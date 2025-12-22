Во Франции украинские беженцы стали получать меньше помощи, сообщают СМИ

ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Находящиеся во Франции украинские беженцы получают все меньше поддержки от государства особенно в рамках программ предоставления жилья, сообщает в понедельник радиостанция Находящиеся во Франции украинские беженцы получают все меньше поддержки от государства особенно в рамках программ предоставления жилья, сообщает в понедельник радиостанция Franceinfo со ссылкой на правительственный циркуляр прошлого года, попавший в распоряжение журналистов только сейчас.

"Беженцы получают меньше (помощи по предоставлению жилья - ред.): в этом году на них выделено 4000 мест против 9000 в 2024 году. Их статус временной защиты больше не дает тех же преимуществ, как в начале конфликта в 2022 году, когда они могли получить временную защиту..., с доступом к социальным программам, получению финансовой помощи, а также с правами на работу и образование", - говорится в сообщении.

Циркуляр, на который ссылается радиостанция, был подписан тогдашним премьер-министром Франции Мишелем Барнье , который занимал пост главы кабмина в сентябре-декабре 2024 года. Цель документа заключается в том, чтобы продолжить прием украинских беженцев со стороны Франции и одновременно сделать помощь беженцам менее обременительной для государства, уточняет радиостанция.

Потребности украинских беженцев во Франции при этом не сократились. Каждый месяц в страну прибывает от 100 до 150 украинцев, которые оседают, в частности, в районе Ниццы на юге страны. Из-за сокращения помощи, на территории департамента Приморские Альпы , в состав которого входит Ницца, беженцы больше не получают никакой помощи ни в изучении французского языка, ни в рамках иных проектов, сообщает Franceinfo со ссылкой на почетного консула Украины в департаменте Ирину Бурдель.

Для украинцев, однако, существует путь к возвращению государственной помощи. Они могут подать прошение о предоставлении убежища на территории Франции, но многие отказываются от такого шага, опасаясь, что не смогут в таком случае навестить своих родственников на Украине, говорится в материале.