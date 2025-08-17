https://ria.ru/20250817/frantsiya-2035917056.html

Жители города на юге Франции недовольны приездом Макрона, пишут СМИ

Жители города на юге Франции недовольны приездом Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2025

Жители города на юге Франции недовольны приездом Макрона, пишут СМИ

Ожидающийся приезд президента Франции Эммануэля Макрона в курортный город Борм-ле-Мимоза близ форта Брегансон на юге Франции, где глава государства любит...

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ожидающийся приезд президента Франции Эммануэля Макрона в курортный город Борм-ле-Мимоза близ форта Брегансон на юге Франции, где глава государства любит проводить летний отдых, раздражает местных, чью поддержку он в значительной степени растерял, пишет газета Parisien, пообщавшаяся с жителями близлежащего города. Газета указывает, что Макрон обычно отдыхает в городе с женой Брижит в конце июля, но в этот раз прибудет в Борм-ле-Мимоза с визитом вечером воскресенья. В этот день город отмечает 81-летнюю годовщину освобождения от нацистской оккупации. "К нам раньше приезжал Саркози... Ширак и Олланд (бывшие президенты страны Николя Саркози, Жак Ширак и Франсуа Олланд - ред.) тоже наведывались к нам, но Макрона мы больше не видим. Честно говоря, я не уверен, что президент решится прогуляться по городу в этом году... Думаю, он больше не слишком популярен", - поделился с Parisien владелец местного ресторана Кристоф. Он также выразил негодование по поводу того, что из-за перекрытия улиц по случаю приезда Макрона его ресторан лишь потеряет прибыль. Другой местный житель, Стефан, признался, что, хотя и голосовал на выборах за Макрона дважды, не хочет его видеть, так как тот "изжил себя" как президент. С ним сошлись во мнении жительницы Люсетт и Николь, которые так же оба раза - в 2017 и 2022 - голосовали за Макрона, однако чувствуют, что для страны он "бесполезен" как лидер. Две приехавшие отдыхать в город женщины, Нина и Элен, выразили мнение, что Макрон теперь "меньше показывается на публике, чтобы его не освистывали", указывая среди серьезных ошибок президента внеочередные парламентские выборы 2024 года. Местные жители как левых, так и правых взглядов также относятся к их результатам негативно, добавляет газета. Июльский опрос компании Ifop для издания Journal du Dimanche показал, что рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру стал рекордно низким в истории страны - одобрительно о них отозвались лишь 19% и 18% респондентов соответственно. Авторы исследования напомнили, что рейтинг одобрения Макрона прежде никогда не опускался ниже символических 20%. Даже в разгар кризиса "желтых жилетов" он составлял 23%, а в момент отставки кабмина Мишеля Барнье в конце 2024 года упал до 21%.

франция

