Рейтинг@Mail.ru
Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/frantsiya-2041081263.html
Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос
Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос - РИА Новости, 11.09.2025
Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос
Более двух третей французов разочарованы назначением Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра Франции, следует из опроса компаний Odoxa и Backbone... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T01:08:00+03:00
2025-09-11T01:08:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
франсуа байру
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более двух третей французов разочарованы назначением Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра Франции, следует из опроса компаний Odoxa и Backbone Consulting для газеты Figaro. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. По этим данным, 69% французов заявили, что назначение не соответствует их ожиданиям, и лишь 29% заявили обратное. Газета напоминает, что назначение экс-премьера Франсуа Байру в свое время приветствовали 36% жителей Франции, а его предшественника Мишеля Барнье – 45%. В то же время 43% опрошенных заявили, что придерживаются хорошего мнения о Лекорню. Вместе с тем 60% французов убеждены, что Лекорню не удастся достичь компромисса с политическими силами страны по вопросу бюджета через компромисс. Три четверти французов считают, что президенту Франции придется назначить нового премьер-министра в течение следующих 12 месяцев. Опрос проводился онлайн среди 1000 человек в возрасте 18 лет и старше 10 сентября, погрешность варьируется от 1,4 до 3,1 процентного пункта в зависимости от конкретного значения.
https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987573955.html
https://ria.ru/20241214/makron-1989231076.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2c7ff91ca0873a40c105e6e0f013b6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню, франсуа байру, эммануэль макрон
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос

Figaro: более двух третей французов разочарованы назначением Лекорню премьером

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более двух третей французов разочарованы назначением Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра Франции, следует из опроса компаний Odoxa и Backbone Consulting для газеты Figaro.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Макрон принял отставку премьер-министра Франции
5 декабря 2024, 17:10
По этим данным, 69% французов заявили, что назначение не соответствует их ожиданиям, и лишь 29% заявили обратное. Газета напоминает, что назначение экс-премьера Франсуа Байру в свое время приветствовали 36% жителей Франции, а его предшественника Мишеля Барнье – 45%.
В то же время 43% опрошенных заявили, что придерживаются хорошего мнения о Лекорню.
Вместе с тем 60% французов убеждены, что Лекорню не удастся достичь компромисса с политическими силами страны по вопросу бюджета через компромисс.
Три четверти французов считают, что президенту Франции придется назначить нового премьер-министра в течение следующих 12 месяцев.
Опрос проводился онлайн среди 1000 человек в возрасте 18 лет и старше 10 сентября, погрешность варьируется от 1,4 до 3,1 процентного пункта в зависимости от конкретного значения.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Макрон балансирует на грани обрыва, заявил Пушков
14 декабря 2024, 17:00
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюФрансуа БайруЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала