Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос
Figaro: более двух третей французов разочарованы назначением Лекорню премьером
© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более двух третей французов разочарованы назначением Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра Франции, следует из опроса компаний Odoxa и Backbone Consulting для газеты Figaro.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
По этим данным, 69% французов заявили, что назначение не соответствует их ожиданиям, и лишь 29% заявили обратное. Газета напоминает, что назначение экс-премьера Франсуа Байру в свое время приветствовали 36% жителей Франции, а его предшественника Мишеля Барнье – 45%.
В то же время 43% опрошенных заявили, что придерживаются хорошего мнения о Лекорню.
Вместе с тем 60% французов убеждены, что Лекорню не удастся достичь компромисса с политическими силами страны по вопросу бюджета через компромисс.
Три четверти французов считают, что президенту Франции придется назначить нового премьер-министра в течение следующих 12 месяцев.
Опрос проводился онлайн среди 1000 человек в возрасте 18 лет и старше 10 сентября, погрешность варьируется от 1,4 до 3,1 процентного пункта в зависимости от конкретного значения.
