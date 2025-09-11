https://ria.ru/20250911/frantsiya-2041081263.html

Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос

Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос - РИА Новости, 11.09.2025

Французы разочарованы назначением Лекорню премьером, показал опрос

Более двух третей французов разочарованы назначением Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра Франции, следует из опроса компаний Odoxa и Backbone... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:08:00+03:00

2025-09-11T01:08:00+03:00

2025-09-11T01:08:00+03:00

в мире

франция

себастьян лекорню

франсуа байру

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более двух третей французов разочарованы назначением Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра Франции, следует из опроса компаний Odoxa и Backbone Consulting для газеты Figaro. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. По этим данным, 69% французов заявили, что назначение не соответствует их ожиданиям, и лишь 29% заявили обратное. Газета напоминает, что назначение экс-премьера Франсуа Байру в свое время приветствовали 36% жителей Франции, а его предшественника Мишеля Барнье – 45%. В то же время 43% опрошенных заявили, что придерживаются хорошего мнения о Лекорню. Вместе с тем 60% французов убеждены, что Лекорню не удастся достичь компромисса с политическими силами страны по вопросу бюджета через компромисс. Три четверти французов считают, что президенту Франции придется назначить нового премьер-министра в течение следующих 12 месяцев. Опрос проводился онлайн среди 1000 человек в возрасте 18 лет и старше 10 сентября, погрешность варьируется от 1,4 до 3,1 процентного пункта в зависимости от конкретного значения.

https://ria.ru/20241205/frantsiya-1987573955.html

https://ria.ru/20241214/makron-1989231076.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, себастьян лекорню, франсуа байру, эммануэль макрон