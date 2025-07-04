https://ria.ru/20250704/frantsiya-2026974510.html

"Битва будет осенью". Франция ждет последствий после провала Макрона

"Битва будет осенью". Франция ждет последствий после провала Макрона - РИА Новости, 04.07.2025

"Битва будет осенью". Франция ждет последствий после провала Макрона

Похвастаться успехами официальный Париж не может — власти погрязли в скандалах. Рейтинг президента низкий, но стабильный, а вот положение правительства Франсуа... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Похвастаться успехами официальный Париж не может — власти погрязли в скандалах. Рейтинг президента низкий, но стабильный, а вот положение правительства Франсуа Байру очень шаткое. Почему все решится осенью — в материале РИА Новости.Им и не снилосьПо данным Ifop, Макрона поддерживают 23% французов — как и зимой. Байру — 20, но в декабре было 36. Это антирекорд.Сейчас у Пятой республики самое непопулярное правительство за все время социологических опросов, то есть с 1958-го. Однако Матиньон это не смущает. Премьер полон оптимизма."Я превзошел Мишеля Барнье!" — говорил он в марте. Действительно, предшественник продержался чуть больше трех месяцев. Скоро Байру обойдет и Габриэля Атталя, возглавлявшего кабмин с января по сентябрь 2024-го.На этой неделе состоялось уже девятое голосование по вотуму недоверия премьеру. Инициаторы все те же — левые. Социалистическая партия и "Непокоренная Франция" недовольны пенсионной реформой Макрона. Но не хватило сотни голосов (нужно 289, набрали 189).Глава правительства предлагал профсоюзам и бизнес-группам обсудить варианты пересмотра пенсионного закона. Не вышло. Тогда Байру выразил готовность включить некоторые "компромиссные положения" в бюджет социального обеспечения осенью. И "Национальное объединение" (RN) опять не поддержало его отставку."Вероятность того, что мы проголосуем за осуждение реформы, крайне мала по одной простой причине: это не снизит пенсионный возраст", — пояснил депутат от RN Жан-Филипп Танги.Однако лидер партии Жордан Барделла дал понять, что, если законопроект о бюджете, который представят в ближайшие недели, окажется слишком тяжелым для домохозяйств, позиция RN изменится.Друг народаРезкое падение рейтинга премьера социологи Ifop отчасти связывают со скандалом в католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, где учителя избивали и насиловали учеников в течение нескольких лет.Издание "Франс Блю" пишет, что об одном из случаев заявили еще в 1990-е, когда Байру был министром образования. Директора школы отца Каррикара обвинили в изнасиловании ребенка. По словам бывшего следователя Алена Хонтанга, Байру вмешался в дело, обсудив ситуацию с судьей.Якобы он опасался за сына, учившегося в Беттараме. Расследование приостановили. Священника отозвали в Ватикан, где он покончил с собой после второго обвинения из школы."Могли ли мы поговорить о случившемся? Несомненно, да. Мы обсуждали атмосферу в образовательном учреждении, а не Каррикара", — отчитывался премьер перед парламентом, взявшим дело на контроль.Байру также уверяет, что не знал об изнасилованиях, когда был министром. И его дочь, заявившая, что в летнем лагере под управлением конгрегации Бетаррама ее избил учитель, это подтверждает.Тем не менее депутат "Непокоренной Франции" Поль Ваннье потребовал от председателя Национального собрания Яэль Браун-Пиве выдвинуть против премьера обвинение. Та не увидела для этого оснований, сообщает Le Monde.Расследование продолжается. Получили около двухсот обращений от жертв. Срок давности некоторых преступлений истек, однако многие свидетели — бывшие следователи, жандармы, ученики, учителя — дали показания. Левые намерены этим воспользоваться.Тупиковая ветвьОбратный отсчет до принятия бюджета уже включили, считает исполнительный директор и научный сотрудник французского Института Монтеня Бланш Леридон."Немедленный вотум недоверия маловероятен. А вот к осени "Национальное объединение" усилится. Байру готовится к отставке, другие политики присматриваются к президентской гонке 2027-го", — отмечает она.Осенние дебаты о бюджете обещают стать "настоящим полем сражения", продолжает эксперт. Франция должна найти способ сэкономить почти 40 миллиардов евро, но еще нет "ни одного заслуживающего доверия плана, как этого добиться".Бессилие на Ближнем Востоке и провалы на Украине тоже повлияли, указывает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Внешнюю политику олицетворяет президент, и ему похвастаться нечем. Неудачи обычно стараются нивелировать достижениями. Но ни у Макрона, ни у Байру ничего такого нет. И это, скорее всего, закономерность, в основе которой — неверные ориентиры", — уточняет политолог.Президент и премьер ведут страну в тупик. Украинская повестка с попытками втянуть Киев в НАТО и ЕС нереализуема, а регулирование бюджета в сторону милитаризации и накачивания оружием ВСУ — не в интересах населения. Пока Елисейский дворец и Матиньон не откажутся от такой политики, кризис доверия к власти не закончится.

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