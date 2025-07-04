Рейтинг@Mail.ru
"Битва будет осенью". Франция ждет последствий после провала Макрона - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.07.2025 (обновлено: 08:04 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/frantsiya-2026974510.html
"Битва будет осенью". Франция ждет последствий после провала Макрона
"Битва будет осенью". Франция ждет последствий после провала Макрона - РИА Новости, 04.07.2025
"Битва будет осенью". Франция ждет последствий после провала Макрона
Похвастаться успехами официальный Париж не может — власти погрязли в скандалах. Рейтинг президента низкий, но стабильный, а вот положение правительства Франсуа... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:00:00+03:00
2025-07-04T08:04:00+03:00
в мире
франция
ватикан
ближний восток
франсуа байру
мишель барнье
габриэль атталь
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027106197_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_fbf5ad1dabe9cda634172404e21654da.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Похвастаться успехами официальный Париж не может — власти погрязли в скандалах. Рейтинг президента низкий, но стабильный, а вот положение правительства Франсуа Байру очень шаткое. Почему все решится осенью — в материале РИА Новости.Им и не снилосьПо данным Ifop, Макрона поддерживают 23% французов — как и зимой. Байру — 20, но в декабре было 36. Это антирекорд.Сейчас у Пятой республики самое непопулярное правительство за все время социологических опросов, то есть с 1958-го. Однако Матиньон это не смущает. Премьер полон оптимизма."Я превзошел Мишеля Барнье!" — говорил он в марте. Действительно, предшественник продержался чуть больше трех месяцев. Скоро Байру обойдет и Габриэля Атталя, возглавлявшего кабмин с января по сентябрь 2024-го.На этой неделе состоялось уже девятое голосование по вотуму недоверия премьеру. Инициаторы все те же — левые. Социалистическая партия и "Непокоренная Франция" недовольны пенсионной реформой Макрона. Но не хватило сотни голосов (нужно 289, набрали 189).Глава правительства предлагал профсоюзам и бизнес-группам обсудить варианты пересмотра пенсионного закона. Не вышло. Тогда Байру выразил готовность включить некоторые "компромиссные положения" в бюджет социального обеспечения осенью. И "Национальное объединение" (RN) опять не поддержало его отставку."Вероятность того, что мы проголосуем за осуждение реформы, крайне мала по одной простой причине: это не снизит пенсионный возраст", — пояснил депутат от RN Жан-Филипп Танги.Однако лидер партии Жордан Барделла дал понять, что, если законопроект о бюджете, который представят в ближайшие недели, окажется слишком тяжелым для домохозяйств, позиция RN изменится.Друг народаРезкое падение рейтинга премьера социологи Ifop отчасти связывают со скандалом в католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, где учителя избивали и насиловали учеников в течение нескольких лет.Издание "Франс Блю" пишет, что об одном из случаев заявили еще в 1990-е, когда Байру был министром образования. Директора школы отца Каррикара обвинили в изнасиловании ребенка. По словам бывшего следователя Алена Хонтанга, Байру вмешался в дело, обсудив ситуацию с судьей.Якобы он опасался за сына, учившегося в Беттараме. Расследование приостановили. Священника отозвали в Ватикан, где он покончил с собой после второго обвинения из школы."Могли ли мы поговорить о случившемся? Несомненно, да. Мы обсуждали атмосферу в образовательном учреждении, а не Каррикара", — отчитывался премьер перед парламентом, взявшим дело на контроль.Байру также уверяет, что не знал об изнасилованиях, когда был министром. И его дочь, заявившая, что в летнем лагере под управлением конгрегации Бетаррама ее избил учитель, это подтверждает.Тем не менее депутат "Непокоренной Франции" Поль Ваннье потребовал от председателя Национального собрания Яэль Браун-Пиве выдвинуть против премьера обвинение. Та не увидела для этого оснований, сообщает Le Monde.Расследование продолжается. Получили около двухсот обращений от жертв. Срок давности некоторых преступлений истек, однако многие свидетели — бывшие следователи, жандармы, ученики, учителя — дали показания. Левые намерены этим воспользоваться.Тупиковая ветвьОбратный отсчет до принятия бюджета уже включили, считает исполнительный директор и научный сотрудник французского Института Монтеня Бланш Леридон."Немедленный вотум недоверия маловероятен. А вот к осени "Национальное объединение" усилится. Байру готовится к отставке, другие политики присматриваются к президентской гонке 2027-го", — отмечает она.Осенние дебаты о бюджете обещают стать "настоящим полем сражения", продолжает эксперт. Франция должна найти способ сэкономить почти 40 миллиардов евро, но еще нет "ни одного заслуживающего доверия плана, как этого добиться".Бессилие на Ближнем Востоке и провалы на Украине тоже повлияли, указывает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Внешнюю политику олицетворяет президент, и ему похвастаться нечем. Неудачи обычно стараются нивелировать достижениями. Но ни у Макрона, ни у Байру ничего такого нет. И это, скорее всего, закономерность, в основе которой — неверные ориентиры", — уточняет политолог.Президент и премьер ведут страну в тупик. Украинская повестка с попытками втянуть Киев в НАТО и ЕС нереализуема, а регулирование бюджета в сторону милитаризации и накачивания оружием ВСУ — не в интересах населения. Пока Елисейский дворец и Матиньон не откажутся от такой политики, кризис доверия к власти не закончится.
https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html
франция
ватикан
ближний восток
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027106197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0b177d71c550fd9e2f8e47d8b07136d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, ватикан, ближний восток, франсуа байру, мишель барнье, габриэль атталь, эммануэль макрон, нато, евросоюз, париж
В мире, Франция, Ватикан, Ближний Восток, Франсуа Байру, Мишель Барнье, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Париж
"Битва будет осенью". Франция ждет последствий после провала Макрона

Политолог Оленченко: политические ориентиры властей Франции оказались тупиковыми

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Похвастаться успехами официальный Париж не может — власти погрязли в скандалах. Рейтинг президента низкий, но стабильный, а вот положение правительства Франсуа Байру очень шаткое. Почему все решится осенью — в материале РИА Новости.

Им и не снилось

По данным Ifop, Макрона поддерживают 23% французов — как и зимой. Байру — 20, но в декабре было 36. Это антирекорд.
© AP Photo / Caroline BlumbergФранцузский политик Франсуа Байру
Французский политик Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Caroline Blumberg
Французский политик Франсуа Байру
Сейчас у Пятой республики самое непопулярное правительство за все время социологических опросов, то есть с 1958-го. Однако Матиньон это не смущает. Премьер полон оптимизма.
"Я превзошел Мишеля Барнье!" — говорил он в марте. Действительно, предшественник продержался чуть больше трех месяцев. Скоро Байру обойдет и Габриэля Атталя, возглавлявшего кабмин с января по сентябрь 2024-го.
На этой неделе состоялось уже девятое голосование по вотуму недоверия премьеру. Инициаторы все те же — левые. Социалистическая партия и "Непокоренная Франция" недовольны пенсионной реформой Макрона. Но не хватило сотни голосов (нужно 289, набрали 189).
Глава правительства предлагал профсоюзам и бизнес-группам обсудить варианты пересмотра пенсионного закона. Не вышло. Тогда Байру выразил готовность включить некоторые "компромиссные положения" в бюджет социального обеспечения осенью. И "Национальное объединение" (RN) опять не поддержало его отставку.
"Вероятность того, что мы проголосуем за осуждение реформы, крайне мала по одной простой причине: это не снизит пенсионный возраст", — пояснил депутат от RN Жан-Филипп Танги.
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла
Председатель французской крайне правой партии Национальное объединение Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла
Однако лидер партии Жордан Барделла дал понять, что, если законопроект о бюджете, который представят в ближайшие недели, окажется слишком тяжелым для домохозяйств, позиция RN изменится.

Друг народа

Резкое падение рейтинга премьера социологи Ifop отчасти связывают со скандалом в католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам, где учителя избивали и насиловали учеников в течение нескольких лет.
Издание "Франс Блю" пишет, что об одном из случаев заявили еще в 1990-е, когда Байру был министром образования. Директора школы отца Каррикара обвинили в изнасиловании ребенка. По словам бывшего следователя Алена Хонтанга, Байру вмешался в дело, обсудив ситуацию с судьей.
Якобы он опасался за сына, учившегося в Беттараме. Расследование приостановили. Священника отозвали в Ватикан, где он покончил с собой после второго обвинения из школы.
© AP Photo / Claude ParisПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Claude Paris
Полиция Франции
"Могли ли мы поговорить о случившемся? Несомненно, да. Мы обсуждали атмосферу в образовательном учреждении, а не Каррикара", — отчитывался премьер перед парламентом, взявшим дело на контроль.
Байру также уверяет, что не знал об изнасилованиях, когда был министром. И его дочь, заявившая, что в летнем лагере под управлением конгрегации Бетаррама ее избил учитель, это подтверждает.
Тем не менее депутат "Непокоренной Франции" Поль Ваннье потребовал от председателя Национального собрания Яэль Браун-Пиве выдвинуть против премьера обвинение. Та не увидела для этого оснований, сообщает Le Monde.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея
Расследование продолжается. Получили около двухсот обращений от жертв. Срок давности некоторых преступлений истек, однако многие свидетели — бывшие следователи, жандармы, ученики, учителя — дали показания. Левые намерены этим воспользоваться.

Тупиковая ветвь

Обратный отсчет до принятия бюджета уже включили, считает исполнительный директор и научный сотрудник французского Института Монтеня Бланш Леридон.
"Немедленный вотум недоверия маловероятен. А вот к осени "Национальное объединение" усилится. Байру готовится к отставке, другие политики присматриваются к президентской гонке 2027-го", — отмечает она.
© AP Photo / Bob EdmeФрансуа Байру и Эммануэль Макрон. 12 апреля 2017 года
Франсуа Байру и Эммануэль Макрон. 12 апреля 2017 года - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Bob Edme
Франсуа Байру и Эммануэль Макрон. 12 апреля 2017 года
Осенние дебаты о бюджете обещают стать "настоящим полем сражения", продолжает эксперт. Франция должна найти способ сэкономить почти 40 миллиардов евро, но еще нет "ни одного заслуживающего доверия плана, как этого добиться".
Бессилие на Ближнем Востоке и провалы на Украине тоже повлияли, указывает в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
© AP Photo / Petros KaradjiasТелохранитель возле автомобиля
Телохранитель возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
Телохранитель возле автомобиля
"Внешнюю политику олицетворяет президент, и ему похвастаться нечем. Неудачи обычно стараются нивелировать достижениями. Но ни у Макрона, ни у Байру ничего такого нет. И это, скорее всего, закономерность, в основе которой — неверные ориентиры", — уточняет политолог.
Президент и премьер ведут страну в тупик. Украинская повестка с попытками втянуть Киев в НАТО и ЕС нереализуема, а регулирование бюджета в сторону милитаризации и накачивания оружием ВСУ — не в интересах населения. Пока Елисейский дворец и Матиньон не откажутся от такой политики, кризис доверия к власти не закончится.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Разбомбили вовсе не Иран". Европа разводит руками после решения Трампа
29 июня, 08:00
 
В миреФранцияВатиканБлижний ВостокФрансуа БайруМишель БарньеГабриэль АттальЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала