Рейтинг@Mail.ru
Вновь назначенному премьеру Франции выдвинули второй вотум недоверия - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 13.10.2025 (обновлено: 14:25 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/lekoren-2047938604.html
Вновь назначенному премьеру Франции выдвинули второй вотум недоверия
Вновь назначенному премьеру Франции выдвинули второй вотум недоверия - РИА Новости, 13.10.2025
Вновь назначенному премьеру Франции выдвинули второй вотум недоверия
В парламент Франции внесли второй за день проект о вынесении вотума недоверия правительству премьера Себастьена Лекорню, сообщила парламентская фракция правой... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:04:00+03:00
2025-10-13T14:25:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
марин ле пен
франсуа байру
мишель барнье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047909973_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_282b06003c2ab7ba3af5a0e23a42387a.jpg
https://ria.ru/20251012/makron-2047826640.html
https://ria.ru/20251011/makron-2047717586.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047909973_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_02a3da57ddaf6391c2612cf752864e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню, марин ле пен, франсуа байру, мишель барнье
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Марин Ле Пен, Франсуа Байру, Мишель Барнье
Вновь назначенному премьеру Франции выдвинули второй вотум недоверия

Второй за день вотум недоверия правительству Лекорню внесен в парламент Франции

© AP Photo / Martin LelievreСебастьен Лекорню
Себастьен Лекорню - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Martin Lelievre
Себастьен Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. В парламент Франции внесли второй за день проект о вынесении вотума недоверия правительству премьера Себастьена Лекорню, сообщила парламентская фракция правой партии "Национальное объединение".
До этого левая партия "Непокорившаяся Франция" выступила с тем же предложением.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Вон, быстро!" Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
12 октября, 17:04
"(Лидеры фракций. — Прим. ред.) Марин Ле Пен и Эрик Сьотти выдвинули утром совместный вотум недоверия от групп "Национального объединения" и "Союза правых за республику", — говорится в публикации в соцсети X.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста главы правительства, на котором он пробыл всего 27 дней. В конце прошлой недели президент Эммануэль Макрон вновь назначил его премьером. Главы МИД Жан-Ноэль Барро, Министерства юстиции Жеральд Дарманен и Министерства финансов Ролан Лескюр сохранили посты в обновленном правительстве, министром внутренних дел назначили префекта полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой Минобороны — экс-министра труда и здравоохранения Катрин Вотрен.

Политический кризис во Франции

Страна находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024-го, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексации пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.
Предложенные меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. По стране прокатилась волна манифестаций.
Акция протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей
11 октября, 18:24
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюМарин Ле ПенФрансуа БайруМишель Барнье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала