Вновь назначенному премьеру Франции выдвинули второй вотум недоверия

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. В парламент Франции внесли второй за день проект о вынесении вотума недоверия правительству премьера Себастьена Лекорню, сообщила парламентская фракция правой партии "Национальное объединение".
До этого левая партия "Непокорившаяся Франция" выступила с тем же предложением.
"(Лидеры фракций. — Прим. ред.) Марин Ле Пен и Эрик Сьотти выдвинули утром совместный вотум недоверия от групп "Национального объединения" и "Союза правых за республику", — говорится в публикации в соцсети X.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста главы правительства, на котором он пробыл всего 27 дней. В конце прошлой недели президент Эммануэль Макрон вновь назначил его премьером. Главы МИД Жан-Ноэль Барро, Министерства юстиции Жеральд Дарманен и Министерства финансов Ролан Лескюр сохранили посты в обновленном правительстве, министром внутренних дел назначили префекта полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой Минобороны — экс-министра труда и здравоохранения Катрин Вотрен.
Политический кризис во Франции
Страна находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024-го, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексации пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.
Предложенные меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. По стране прокатилась волна манифестаций.
