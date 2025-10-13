Вновь назначенному премьеру Франции выдвинули второй вотум недоверия

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. В парламент Франции внесли второй за день проект о вынесении вотума недоверия правительству премьера Себастьена Лекорню, сообщила парламентская фракция правой партии "Национальное объединение".

До этого левая партия "Непокорившаяся Франция" выступила с тем же предложением.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста главы правительства, на котором он пробыл всего 27 дней. В конце прошлой недели президент Эммануэль Макрон вновь назначил его премьером. Главы МИД Жан-Ноэль Барро , Министерства юстиции Жеральд Дарманен и Министерства финансов Ролан Лескюр сохранили посты в обновленном правительстве, министром внутренних дел назначили префекта полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой Минобороны — экс-министра труда и здравоохранения Катрин Вотрен.

Политический кризис во Франции

Страна находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024-го, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.

С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье . Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.

После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру . В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексации пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.