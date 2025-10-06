Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Франции подал в отставку - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 06.10.2025 (обновлено: 14:13 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/frantsiya-2046592870.html
Премьер-министр Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции подал в отставку - РИА Новости, 06.10.2025
Премьер-министр Франции подал в отставку
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке, передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:07:00+03:00
2025-10-06T14:13:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
мишель барнье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046591144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbcdbeccad5c21131931fb0e94fbe8ce.jpg
https://ria.ru/20250918/evrosoyuz-2042647241.html
https://ria.ru/20251004/frantsiya-2046223687.html
https://ria.ru/20250919/gosduma-2042926865.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046025472.html
https://ria.ru/20250904/makron-2039506907.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046591144_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_0dda8b3f4af10578b9890379fc5eb5e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру, мишель барнье
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Мишель Барнье

Премьер-министр Франции подал в отставку

© AP Photo / Ludovic Marin/POOLСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin/POOL
Себастьян Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке, передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
"Премьер-министр Себастьян Лекорню в понедельник подал прошение об отставке (президенту страны. — Прим. ред.) Эммануэлю Макрону. Он его принял", — говорится в сообщении.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg
18 сентября, 10:43
Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэра, а главой Минфина — Ролана Лескюра. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.
Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.

По данным телеканала France 24, Лекорню был премьер-министром всего 27 дней, это самый короткий срок пребывания на этом посту за время существования Пятой республики.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Не опять, а снова: Франция увидела свое спасение в войне с Россией
4 октября, 08:00

Политический кризис во Франции

Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Макрон предал Францию, считает депутат Госдумы
19 сентября, 11:12
С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.

Законопроект предлагал сэкономить 60 миллиардов евро в бюджете на 2025 год, из которых 40 миллиардов планировалось обеспечить путем сокращения бюджетных расходов, а еще 20 — за счет повышения налогов.

Французы, ко мне! Путин сравнил Макрона с Наполеоном - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном
2 октября, 21:17
После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.

Продвигая свою инициативу, Барнье отметил, что госдолг Франции продолжает расти, в конце первого квартала 2025-го составив 3,346 триллиона евро, или 114% ВВП. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет представляли более полувека назад, в 1974 году.

Предложенные меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. По стране прокатилась волна манифестаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Макрон доигрался: Франция получила черную метку
4 сентября, 08:00
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа БайруМишель Барнье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала