Премьер-министр Франции подал в отставку

ПАРИЖ, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке, передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэра, а главой Минфина — Ролана Лескюра. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.

Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.

По данным телеканала France 24, Лекорню был премьер-министром всего 27 дней, это самый короткий срок пребывания на этом посту за время существования Пятой республики.

Политический кризис во Франции

Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.

С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.

Законопроект предлагал сэкономить 60 миллиардов евро в бюджете на 2025 год, из которых 40 миллиардов планировалось обеспечить путем сокращения бюджетных расходов, а еще 20 — за счет повышения налогов.

После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.

Продвигая свою инициативу, Барнье отметил, что госдолг Франции продолжает расти, в конце первого квартала 2025-го составив 3,346 триллиона евро, или 114% ВВП. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет представляли более полувека назад, в 1974 году.