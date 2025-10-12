Рейтинг@Mail.ru
Во Франции объявили новый состав правительства, сообщил Reuters - РИА Новости, 12.10.2025
23:21 12.10.2025 (обновлено: 23:52 12.10.2025)
Во Франции объявили новый состав правительства, сообщил Reuters
Во Франции объявили новый состав правительства, сообщил Reuters - РИА Новости, 12.10.2025
Во Франции объявили новый состав правительства, сообщил Reuters
Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции, передает агентство Reuters. РИА Новости, 12.10.2025
в мире
франция
париж
себастьян лекорню
мишель барнье
эммануэль макрон
Во Франции объявили новый состав правительства, сообщил Reuters

Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции, передает агентство Reuters.
По сообщениям агентства, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты.
Префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса назначили главой МВД, а главой Минобороны стала Катрин Вотрен.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Западные СМИ назвали Макрона "хромой уткой"
6 октября, 16:33
6 октября, 16:33

"Новый" премьер

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню в пятницу.
При этом только в понедельник Лекорню подал прошение об отставке. За день до этого он объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Большинство министров из предыдущего правительства тогда сохранили свои должности.
Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.

Лекорню был премьер-министром всего 27 дней, это самый короткий срок пребывания на этом посту за время существования Пятой республики.

Себастьян Лекорню
Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку
11 октября, 21:03
11 октября, 21:03

Политический кризис во Франции

Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.
Предложенные меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. По стране прокатилась волна манифестаций.
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
СМИ: советники в правительстве Франции стремятся уйти из-за кризиса власти
11 октября, 14:19
11 октября, 14:19
 
В миреФранцияПарижСебастьян ЛекорнюМишель БарньеЭммануэль Макрон
 
 
