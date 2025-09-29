Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Франции Барнье стал депутатом от округа в Париже, сообщают СМИ
02:03 29.09.2025
Экс-премьер Франции Барнье стал депутатом от округа в Париже, сообщают СМИ
Бывшего премьера Франции Мишеля Барнье избрали депутатом нижней палаты парламента от одного из округов Парижа, сообщает газета Figaro.
в мире
франция
париж
мишель барнье
эммануэль макрон
франсуа байру
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывшего премьера Франции Мишеля Барнье избрали депутатом нижней палаты парламента от одного из округов Парижа, сообщает газета Figaro. Барнье занимал должность премьера Франции с сентября по декабрь 2024 года, после чего вместе с правительством был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции впервые с 1962 года из-за сложностей вокруг принятия законопроекта о бюджете. "Спустя десять месяцев после свержения (правительства под его руководством - ред.) бывший премьер Мишель Барнье в ближайшие дни вернется в национальное собрание после своей убедительной победы в это воскресенье на дополнительных выборах во втором избирательном округе Парижа", - говорится в статье издания. Газета подчеркивает, что во втором туре Барнье одержал уверенную победу над оппонентом-социалистом Фредериком Бреденом, набрав более 62% голосов. Как отмечает издание, 32 года назад Барнье покинул должность депутата нацсобрания, которую занимал с 1978 по 1993 годы, став министром защиты окружающей среды в кабмине Эдуара Балладюра, после чего с перерывами работал на министерских должностях в правительствах других премьеров Франции и занимал пост сенатора в 1997-1999 годах. За 2024 год во Франции сменились четыре премьера, что стало историческим рекордом для страны. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, президент Франции Эммануэль Макрон 50 дней не мог назначить нового премьера. После ухода Барнье с поста новым главой правительства был назначен Франсуа Байру, продержавшийся в должности до сентября 2025 года и также смещенный вотумом недоверия. На смену ему 9 сентября пришел бывший министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
франция
париж
в мире, франция, париж, мишель барнье, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Париж, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
Мишель Барнье. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывшего премьера Франции Мишеля Барнье избрали депутатом нижней палаты парламента от одного из округов Парижа, сообщает газета Figaro.
Барнье занимал должность премьера Франции с сентября по декабрь 2024 года, после чего вместе с правительством был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции впервые с 1962 года из-за сложностей вокруг принятия законопроекта о бюджете.
"Спустя десять месяцев после свержения (правительства под его руководством - ред.) бывший премьер Мишель Барнье в ближайшие дни вернется в национальное собрание после своей убедительной победы в это воскресенье на дополнительных выборах во втором избирательном округе Парижа", - говорится в статье издания.
Газета подчеркивает, что во втором туре Барнье одержал уверенную победу над оппонентом-социалистом Фредериком Бреденом, набрав более 62% голосов.
Как отмечает издание, 32 года назад Барнье покинул должность депутата нацсобрания, которую занимал с 1978 по 1993 годы, став министром защиты окружающей среды в кабмине Эдуара Балладюра, после чего с перерывами работал на министерских должностях в правительствах других премьеров Франции и занимал пост сенатора в 1997-1999 годах.
За 2024 год во Франции сменились четыре премьера, что стало историческим рекордом для страны. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, президент Франции Эммануэль Макрон 50 дней не мог назначить нового премьера. После ухода Барнье с поста новым главой правительства был назначен Франсуа Байру, продержавшийся в должности до сентября 2025 года и также смещенный вотумом недоверия. На смену ему 9 сентября пришел бывший министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
