Экс-премьер Франции Барнье стал депутатом от округа в Париже, сообщают СМИ

29.09.2025
Бывшего премьера Франции Мишеля Барнье избрали депутатом нижней палаты парламента от одного из округов Парижа, сообщает газета Figaro.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывшего премьера Франции Мишеля Барнье избрали депутатом нижней палаты парламента от одного из округов Парижа, сообщает газета Figaro. Барнье занимал должность премьера Франции с сентября по декабрь 2024 года, после чего вместе с правительством был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции впервые с 1962 года из-за сложностей вокруг принятия законопроекта о бюджете. "Спустя десять месяцев после свержения (правительства под его руководством - ред.) бывший премьер Мишель Барнье в ближайшие дни вернется в национальное собрание после своей убедительной победы в это воскресенье на дополнительных выборах во втором избирательном округе Парижа", - говорится в статье издания. Газета подчеркивает, что во втором туре Барнье одержал уверенную победу над оппонентом-социалистом Фредериком Бреденом, набрав более 62% голосов. Как отмечает издание, 32 года назад Барнье покинул должность депутата нацсобрания, которую занимал с 1978 по 1993 годы, став министром защиты окружающей среды в кабмине Эдуара Балладюра, после чего с перерывами работал на министерских должностях в правительствах других премьеров Франции и занимал пост сенатора в 1997-1999 годах. За 2024 год во Франции сменились четыре премьера, что стало историческим рекордом для страны. После роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов в июле, на которых ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, президент Франции Эммануэль Макрон 50 дней не мог назначить нового премьера. После ухода Барнье с поста новым главой правительства был назначен Франсуа Байру, продержавшийся в должности до сентября 2025 года и также смещенный вотумом недоверия. На смену ему 9 сентября пришел бывший министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

