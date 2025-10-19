Рейтинг@Mail.ru
FT: богатые французы начали выводить средства в другие страны из-за кризиса
09:41 19.10.2025 (обновлено: 10:42 19.10.2025)
FT: богатые французы начали выводить средства в другие страны из-за кризиса
FT: богатые французы начали выводить средства в другие страны из-за кризиса
Богатые французы начали выводить деньги из страны на фоне политического кризиса, пишет Financial Times. РИА Новости, 19.10.2025
FT: богатые французы начали выводить средства в другие страны из-за кризиса

FT: богатые французы выводят деньги из страны из-за политического кризиса

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Богатые французы начали выводить деньги из страны на фоне политического кризиса, пишет Financial Times.
"Богатые французы переводят средства в Люксембург и Швейцарию. Политический кризис и налоговые угрозы ускорили приток инвестиций в безопасные убежища. Французские предприниматели и богатые семьи, обеспокоенные политическим кризисом на родине, инвестируют рекордные суммы в люксембургские аннуитеты и переводят другие средства в предполагаемые надежные места, такие как Швейцария", — сообщила газета.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Европа не будет прежней". Макрон отказался от "сакрального"
15 октября, 08:00
FT отметила со ссылкой на управляющих активами, банкиров и юристов, что отток инвестиций резко увеличился после того, как президент Эммануэль Макрон в июне 2024 года объявил внеочередные парламентские выборы. В частности, его возможности проводить более благоприятную для бизнеса политику до окончания президентского срока в 2027-м серьезно ограничены, говорится в статье.
«

"Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции", — заявил газете основатель парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини, добавив, что отток средств из страны только ускоряется.

Издание подчеркнуло, что некоторые состоятельные французские семьи даже переезжают за границу.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Французский политик обвинил Макрона в лицемерии
13 октября, 16:19

Политический кризис в стране

Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства, и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.
С сентября по декабрь этот пост занимал Мишель Барнье. Его правительству вынесли вотум недоверия после того, как премьер решил провести законопроект о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отвечает на вопросы членов парламента во время заседания в Национальной ассамблее - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Парламент Франции провалил голосование по вотуму недоверия правительству
16 октября, 12:49
После отставки Барнье новым премьером стал Франсуа Байру. В июле этого года он внес законопроект, предлагающий сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов. При этом документ не предполагал индексации пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривал увеличения бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны.
Предложенные меры вызвали недовольство французов, в том числе в политических кругах. Депутаты выразили недоверие правительству Байру, после чего оно ушло в отставку. По стране прокатилась волна манифестаций.
В сентябре премьером стал Себастьян Лекорню, он пробыл на этом посту всего 27 дней. В начале октября политик подал в отставку, но в конце прошлой недели его вновь назначили на должность. Чтобы избежать повторной отставки, он пообещал предложить частично приостановить реформу, предусматривающую постепенное увеличение пенсионного возраста.
Данные исследования компании Verian для газеты Figaro показали, что больше половины французов испытывают чувство стыда из-за политической ситуации в стране.
Акция протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей
11 октября, 18:24
 
