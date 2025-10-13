Партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула вотум недоверия Лекорню

"Мы выдвинули вотум недоверия, который свергнет второе правительство Лекорню", - написала Пано на своей странице в соцсети X.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, независящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.