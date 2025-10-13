Партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула вотум недоверия Лекорню

ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула вотум недоверия повторно назначенному премьер-министру Себастьяну Лекорню, заявила в понедельник лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.
Ранее президент Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром страны. Позднее Елисейский дворец объявил новый состав правительства: глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты, главой МВД был назначен префект полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой минобороны - экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.
"Мы выдвинули вотум недоверия, который свергнет второе правительство Лекорню", - написала Пано на своей странице в соцсети X.
По её словам, резолюцию о вынесении вотума подписали депутаты не только от самой "Непокорившейся Франции", но и от Коммунистической партии, партии зеленых "Экологисты", а также депутаты, представляющие в парламенте заморские территории Франции.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, независящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - премьер Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.