https://ria.ru/20240711/armani-1958431043.html

Биография Джорджио Армани

Биография Джорджио Армани - РИА Новости, 11.07.2024

Биография Джорджио Армани

Итальянский дизайнер Джорджио Армани (Giorgio Armani) родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:51

2024-07-11T02:51

2024-07-11T02:51

справки

пьяченца

италия

джорджио армани

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Итальянский дизайнер Джорджио Армани (Giorgio Armani) родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. В детстве, в годы Второй мировой войны (1939-1945) пережил бомбежки, в результате которых был ранен и провел в больнице 40 дней.В 1949 году его семья переехала в Милан.В 1953 году окончил научную среднюю школу имени Леонардо да Винчи (Милан).В том же году он поступил в медицинскую школу Миланского университета, но через три года бросил учебу. После службы в армии, в 1957 году первой работой Армани стало оформление витрин в миланском универмаге La Rinascente, затем он стал закупщиком.В середине 1960-х годов Армани познакомился с архитектором Серджио Галеотти, впоследствии ставшим его деловым партнером и спутником жизни. В 1964 году Армани перешел в модный дом Nino Cerruti, где овладел техническими навыками создания одежды и до 1970 года отвечал за дизайн мужской линии Hitman.В 1973 году Армани покинул Cerruti и вместе с Серджио Галеотти открыл собственный бизнес, занимаясь консультированием крупных брендов Max Mara, Bagutta, Allegri.Его дебют в качестве дизайнера состоялся в 1974 году во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции. В июле 1975 года Армани и Галеотти основали компанию Giorgio Armani SpA, первоначально созданную для мужчин. Этот независимый бренд по настоящее время специализируется на мужской одежде, а с 1976 года и на женской.В 1980 году Армани привлек к себе внимание, разработав одежду актеру Ричарду Гиру для фильма "Американский жиголо". С этого времени в его вещах появляются многие голливудские знаменитости – Кейт Бланшетт, Рианна, Меган Фокс, Пенелопа Крус, Хайди Клум, Николь Кидман, Леди Гага, Мила Йовович и другие.Главные черты стиля Армани – совершенный крой, мягкие ткани и минимализм, который он назвал "совершенством малого". В 1981 году были запущены экспериментальная линия для более молодой аудитории Emporio Armani, а также Armani Jeans, в 1982 году появились первые женские духи, в 1984 году – мужской парфюм, в 1986 году – модель телефона Notturno, а в 1986 году – солнцезащитные очки. В 1983 году он открыл свой первый бутик на улице Виа Сант-Андреа в Милане.В 1982 году Армани попал на обложку американского журнала Time, став первым дизайнером, удостоенным этой чести после модельера Кристиана Диора (1957). В 1989 году Армани расширил границы бизнеса, открыв свой первый ресторан и кафе EmporioArmani Caffè e Ristorante. К концу 1990-х годов у Армани было более двух тысяч магазинов по всему миру и годовой объем продаж примерно в два миллиарда долларов. В 2000 году Музей Соломона Р. Гугенхайма в Нью-Йорке открыл персональную экспозицию Армани. Она экспонировалась в Музее Гуггенхайма в Бильбао, Королевской академии художеств в Лондоне, Новой национальной галерее в Берлине, в Термах Диоклетиана в Риме, Музее искусств Мори в Токио и Художественном музее в Шанхае. С 2007 года она постоянно находится в Милане в музее Армани (располагается напротив Armani Teatro, где много лет проходят показы дизайнера). В ней представлены порядка 700 экспонатов. В 2002 году Джорджио Армани стал послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).В 2004 году была запущена линия активной одежды EA7 Emporio Armani.В 2005 году дизайнер представил свою первую коллекцию Haute Couture Giorgio Armani Privé в Париже.В октябре 2009 года в Москве Армани показал свою новую коллекцию "Осень-зима 2009/2010". Всего за годы творчества он выпустил целый ряд коллекций одежды, аксессуаров, мебели, косметики и парфюмерии, включающих основную линию Giorgio Armani, а также Giorgio Armani Prive, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, A/X Armani Exchange и Armani Casa, Armani/Fiori и другие.Армани занимается также гостиничным бизнесом.В 2005 году он основал Armani Hotels & Resorts – совместное предприятие с Emaar Properties (Дубай, ОАЭ).Первым отелем группы Armani Hotels & Resorts стал Armani Hotel Dubai, открывшийся в 2010 году в Дубае. Он разместился в самом высоком здании мира – небоскребе "Бурдж Халифа", заняв 37 из 160 этажей 828-метровой башни. Гостиница включает в себя 144 номера, а также магазины, кафе и рестораны в стиле Армани.В 2011 году Армани открыл второй отель своей сети Armani Hotels & Resorts в Милане. Дизайнер работает в сфере спортивной одежды. Он создал костюмы для футболистов лондонского "Челси" и миланского "Интера", а также был дизайнером формы английской футбольной сборной. В 2006 году Армани создал форму итальянских знаменосцев на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Турине. Он разработал одежду и форму для итальянских спортсменов-участников Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне. Также дизайнер занимается благотворительностью. В 2006 году в Давосе Джорджио Армани объявил о своей поддержке Product RED, экономической инициативы по поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом в Африке, созданной Боно и Бобби Шрайвер. В 2011 году Армани запустил инициативу Acqua for Life в сотрудничестве с Международным зеленым крестом и ЮНИСЕФ – проект по всеобщему доступу к питьевой воде в районах, страдающих от ее нехватки. В 2012 году Армани начал сотрудничество с J/P HRO (Организация помощи Гаити). Для борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 году группа Armani пожертвовала один миллион 250 тысяч евро ряду больниц Италии, а также Службе гражданской защиты.В 2007 году дизайнер заключил соглашение с компанией Samsung для создания ЖК-телевизора и сотового телефона в рамках расширения своей линейки продуктов для товаров потребительского спроса.В том же году его показ весенне-летней коллекции Armani Privé транслировался по всему миру через веб-портал MSN корпорации Microsoft, а также сотовые телефоны Cingular, что сделало его первым дизайнером одежды, который транслировал показ мод высокой моды в прямом эфире через Интернет. В 2016 году с целью реализации проектов общественной и социальной пользы, защиты управленческих активов Armani Group и непрерывного развития бренда Armani, был создан Фонд Giorgio Armani Foundation.В настоящее время Джорджио Армани является председателем правления и генеральным директором Armani Group – одной из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Armani Group представлена в более 50 странах мира.В 2022 году доход Giorgio Armani SpA от брендов AJ Armani Jeans и Emporio Armani составил 2,4 миллиарда евро. Личное состояние Армани оценивается примерно в семь миллиардов долларов. Джорджио Армани – почетный доктор Лондонского Королевского колледжа искусств.Удостоен почетной степени в области глобального управления бизнесом Università Cattolica del Sacro Cuore (Италия, 2023). Это пятое академическое звание, которое Армани получил за свою карьеру. Награжден орденами "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1985), Почетного легиона (Франция, 2008), кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2021). Армани обладатель множества премий и наград. В их числе – премия Neiman Marcus Fashion Award (1979), премия лучшему международному дизайнеру, награда за выдающиеся заслуги в области мужской одежды (обе от Совета модельеров Америки), премия журнала GQ "Дизайнер года", первая премия Rodeo Drive "Walk of Style" за новаторскую роль в объединении миров моды и кино (2003) и другие.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пьяченца , италия, джорджио армани