Кто круче оделся на Игры: стилист раскрыл секреты олимпийской формы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. В Италии с 6 по 22 февраля пройдут зимние Олимпийские игры. Накануне церемонии открытия в соцсетях обсуждали форму спортсменов из разных стран. О том, на какие детали стоит обратить внимание, рассказал стилист и телеведущий Владислав Лисовец.
Италия: лаконизм в духе Армани
Члены олимпийской команды Италии в медицинской зоне
Церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026 посвятят Джорджо Армани — легендарный дизайнер умер в сентябре минувшего года. Итальянские спортсмены будут выступать в форме EA7 Emporio Armani — возможно, одном из последних творений дизайнера.
Владислав Лисовец: "Экипировка итальянской сборной очень минималистичная, "чистая". Это, в принципе, в почерке самого Джорджо Армани. Каждый год их форма отличается сдержанностью, отсутствием китча, но при этом в ней чувствуется характер. Вряд ли сам дизайнер ее разрабатывал. Над костюмами работает огромная команда. Но для итальянской сборной важно имя великого модельера. Мне их форма всегда нравилась — лаконичная, с особым шармом".
США: яркое ретро Ralph Lauren
Американские керлингистки в олимпийской форме
Ralph Lauren — официальный экипировщик сборной США с 2008 года. В этот раз ставку сделали на ретро — классические шерстяные брюки и свитеры с изображением национального флага.
Владислав Лисовец: "Американцы умеют работать с рекламой и пиаром, поэтому их спортсмены на Олимпиадах очень заметны: суперъяркие, эффектные. В данном случае ушли в ретро, это мировой тренд. Сейчас все ностальгируют и хотят вернуться во времена, когда жилось спокойнее. Думаю, их форма и обращение к прошлому — не просто так. Это тепло, уютно — на Олимпиаде такая экипировка вызывает еще больше расположения окружающих. Повторюсь, американцы — невероятные бизнесмены, поэтому этот трюк пройдет у них на ура".
Монголия: дань традициям
Форма монгольской олимпийской сборной на показе мод в Милане
Форма сборной Монголии завирусилась в соцсетях быстрее остальных — благодаря переосмыслению национального костюма дэгэл и необычным головным уборам. Экипировщиком выступил бренд Goyol Cashmere.
Владислав Лисовец: "Монгольские спортсмены и их форма заметно отличаются от остальных колоритом и обращением к корням. Это не первый случай на Олимпийских играх, когда команда небольшой страны активно использует национальный код. Считаю, это невероятно круто, если орнамент, цветовая гамма, колористика и история страны находят отражение даже в спортивных костюмах. Наверняка сборную Монголии признают одной из самых красивых и она войдет в пятерку наиболее интересных".
Россия: от Bosco до нейтрального статуса
Россию на Олимпиаде представят 13 спортсменов — в нейтральном статусе. Использовать национальную символику — флаг, герб, триколор — МОК запретил. Ранее экипировкой наших спортсменов занимался бренд Bosco — многим запомнились его яркие орнаменты.
© РИА Новости / BoscoSport | Перейти в медиабанкОдежда Bosco Sport на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году
Одежда Bosco Sport на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году
Владислав Лисовец: "Мне нравилось, как Bosco переносили колорит России на форму. Это было ярко и в то же время интеллигентно, лаконично. За счет орнамента, который бренд использовал из года в год, экипировка сразу стала узнаваемой. А самое главное — за последние 12 лет этот узор очень хорошо зарекомендовал себя, стал "родным" для россиян. Недаром эту одежду носят обычные люди — и толстовки, и спортивные штаны, и шапки. К сожалению, сейчас наши спортсмены не могут представлять страну во всей красе, но у нас это впереди. Я надеюсь на лучшее".
Идеальным вариантом для национальной сборной, по мнению эксперта, было бы сочетание белого цвета с яркими аксессуарами.
Владислав Лисовец: "Российские спортсмены — из сильнейших в мире. В моем представлении им подойдет светлая одежда: что-то очень "чистое", с большим количеством белого и, конечно, с цветовой гаммой российского флага. Но все-таки с акцентом именно на белый — с минимальным орнаментом. А еще я бы ушел от классического спортивного костюма и привнес в форму элемент, на который все обратили бы внимание. Может быть, особенные шапки, или огромные меховые варежки, или белоснежные муфты у девушек".