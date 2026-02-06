Кто круче оделся на Игры: стилист раскрыл секреты олимпийской формы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Жанна Старицына. В Италии с 6 по 22 февраля пройдут зимние Олимпийские игры. Накануне церемонии открытия в соцсетях обсуждали форму спортсменов из разных стран. О том, на какие детали стоит обратить внимание, рассказал стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

Италия: лаконизм в духе Армани

© REUTERS / Yara Nardi Члены олимпийской команды Италии в медицинской зоне © REUTERS / Yara Nardi Члены олимпийской команды Италии в медицинской зоне

Церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026 посвятят Джорджо Армани — легендарный дизайнер умер в сентябре минувшего года. Итальянские спортсмены будут выступать в форме EA7 Emporio Armani — возможно, одном из последних творений дизайнера.

Владислав Лисовец: "Экипировка итальянской сборной очень минималистичная, "чистая". Это, в принципе, в почерке самого Джорджо Армани. Каждый год их форма отличается сдержанностью, отсутствием китча, но при этом в ней чувствуется характер. Вряд ли сам дизайнер ее разрабатывал. Над костюмами работает огромная команда. Но для итальянской сборной важно имя великого модельера. Мне их форма всегда нравилась — лаконичная, с особым шармом".

США: яркое ретро Ralph Lauren

© Getty Images / Joe Scarnici Американские керлингистки в олимпийской форме © Getty Images / Joe Scarnici Американские керлингистки в олимпийской форме

Ralph Lauren — официальный экипировщик сборной США с 2008 года. В этот раз ставку сделали на ретро — классические шерстяные брюки и свитеры с изображением национального флага.

Владислав Лисовец: "Американцы умеют работать с рекламой и пиаром, поэтому их спортсмены на Олимпиадах очень заметны: суперъяркие, эффектные. В данном случае ушли в ретро, это мировой тренд. Сейчас все ностальгируют и хотят вернуться во времена, когда жилось спокойнее. Думаю, их форма и обращение к прошлому — не просто так. Это тепло, уютно — на Олимпиаде такая экипировка вызывает еще больше расположения окружающих. Повторюсь, американцы — невероятные бизнесмены, поэтому этот трюк пройдет у них на ура".

Монголия: дань традициям

© REUTERS / Xue Yuge Форма монгольской олимпийской сборной на показе мод в Милане © REUTERS / Xue Yuge Форма монгольской олимпийской сборной на показе мод в Милане

Форма сборной Монголии завирусилась в соцсетях быстрее остальных — благодаря переосмыслению национального костюма дэгэл и необычным головным уборам. Экипировщиком выступил бренд Goyol Cashmere.

Владислав Лисовец: "Монгольские спортсмены и их форма заметно отличаются от остальных колоритом и обращением к корням. Это не первый случай на Олимпийских играх, когда команда небольшой страны активно использует национальный код. Считаю, это невероятно круто, если орнамент, цветовая гамма, колористика и история страны находят отражение даже в спортивных костюмах. Наверняка сборную Монголии признают одной из самых красивых и она войдет в пятерку наиболее интересных".

Россия: от Bosco до нейтрального статуса

Россию на Олимпиаде представят 13 спортсменов — в нейтральном статусе. Использовать национальную символику — флаг, герб, триколор — МОК запретил. Ранее экипировкой наших спортсменов занимался бренд Bosco — многим запомнились его яркие орнаменты.

Владислав Лисовец: "Мне нравилось, как Bosco переносили колорит России на форму. Это было ярко и в то же время интеллигентно, лаконично. За счет орнамента, который бренд использовал из года в год, экипировка сразу стала узнаваемой. А самое главное — за последние 12 лет этот узор очень хорошо зарекомендовал себя, стал "родным" для россиян. Недаром эту одежду носят обычные люди — и толстовки, и спортивные штаны, и шапки. К сожалению, сейчас наши спортсмены не могут представлять страну во всей красе, но у нас это впереди. Я надеюсь на лучшее".

Идеальным вариантом для национальной сборной, по мнению эксперта, было бы сочетание белого цвета с яркими аксессуарами.