Джорджо Армани пожертвовал более миллиона долларов больницам Италии

Источник рассказал изданию, что дизайнер перевел деньги трем медицинским учреждениям в Милане, а также национальному институту инфекционных заболеваний им. Лаззаро Спалланцани в Риме и Агентству гражданской защиты.

Так, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Запрещены все церемонии, в том числе свадьбы, похороны и церковные службы. Временно перестанут работать театры, кино, музеи, спортивные залы и горнолыжные курорты.