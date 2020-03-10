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2020-03-10T12:24+0300
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Джорджо Армани пожертвовал более миллиона долларов больницам Италии
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РИА Новости

Джорджо Армани пожертвовал более миллиона долларов больницам Италии

12:24 10.03.2020
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© РИА Новости / Пабло Гонсалез / Перейти в фотобанкИтальянский модельер Джорджо Армани
Итальянский модельер Джорджо Армани
© РИА Новости / Пабло Гонсалез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Модельер и предприниматель Джорджо Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларов больницам Италии для борьбы с коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Источник рассказал изданию, что дизайнер перевел деньги трем медицинским учреждениям в Милане, а также национальному институту инфекционных заболеваний им. Лаззаро Спалланцани в Риме и Агентству гражданской защиты.
По состоянию на вечер понедельника, в Италии зафиксировано 463 смертных случая. Общее количество зараженных, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло более девяти тысяч.
Сейчас Италия — наиболее пострадавшая страна в Европе из-за вспышки коронавируса. Из-за этого премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию.
Так, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Запрещены все церемонии, в том числе свадьбы, похороны и церковные службы. Временно перестанут работать театры, кино, музеи, спортивные залы и горнолыжные курорты.
Сотрудники компании Джорджо Армани в Милане работают дома, а на производстве сокращено количество людей.
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КультураНовости культурыДжузеппе КонтеДжорджио АрманиРимМиланИталия
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