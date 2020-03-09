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В Италии введут новые ограничения из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

В Италии введут новые ограничения из-за вспышки коронавируса

23:49 09.03.2020 (обновлено: 01:21 10.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 9 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что меры по ограничению передвижения и другие карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.
В ночь на воскресенье Совет министров Италии ввел их в области Ломбардия и 14 северных провинциях страны.
"Цифры говорят нам о том, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в отделениях интенсивной терапии и, к сожалению, скончавшихся. Я собираюсь подписать распоряжение, которое можно обобщить выражением "я остаюсь дома". Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной", - заявил Конте на пресс-конференции в понедельник вечером. По его словам, новые меры вступят в силу с утра вторника.
Конте заявил, что теперь на всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".
"Мы добавляем в это распоряжение запрет на скопление людей на открытом воздухе в работающих заведениях", - сказал Конте.
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В соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Закрываются пабы, дискотеки, залы для азартных игр. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы.
Вместе с тем Конте подчеркнул, что новые меры не повлекут никаких последствий для работы общественного транспорта.
В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом вируса, 724 человека уже выздоровели, 463 – погибли. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100.
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