В Италии число заражений коронавирусом превысило девять тысяч

РИМ, 9 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
"У нас 102 выздоровевших, их число достигло 724. Также мы зафиксировали 96 смертельных случая, теперь их 463", - заявил Боррелли на вечернем брифинге.
По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 9172.
Накануне этот же показатель составлял 7375 заразившихся человек. В воскресенье Боррелли сообщил о росте числа заразившихся на 1,5 тысячи. Жертв накануне стало больше на 133.
Как подчеркнул глава службы гражданской обороны, в Италии за последние несколько недель проведены свыше 53 тысяч тестов на коронавирус, за сутки их число увеличилось на 3 тысячи. Кроме того, Боррелли подчеркнул, что из общего число вирус-положительных около 10% находятся в отделениях интенсивной терапии. Всего госпитализированы около 60% заразившихся.
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