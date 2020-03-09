В Италии число заражений коронавирусом превысило девять тысяч

РИМ, 9 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Общее число случаев заражения Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"У нас 102 выздоровевших, их число достигло 724. Также мы зафиксировали 96 смертельных случая, теперь их 463", - заявил Боррелли на вечернем брифинге.

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 9172.

Накануне этот же показатель составлял 7375 заразившихся человек. В воскресенье Боррелли сообщил о росте числа заразившихся на 1,5 тысячи. Жертв накануне стало больше на 133.