https://ria.ru/20250911/armani-2041312851.html

В Италии рассказали о завещаниях Армани

В Италии рассказали о завещаниях Армани - РИА Новости, 12.09.2025

В Италии рассказали о завещаниях Армани

Итальянский кутюрье Джорджо Армани оставил два завещания содержание которых пока остается неизвестным, сообщает агентство Ansa, ссылаясь на данные из... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-11T20:45:00+03:00

2025-09-11T20:45:00+03:00

2025-09-12T00:47:00+03:00

в мире

джорджио армани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039710870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b7d2fe2cb0b1ea2296c94b35f058646.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Итальянский кутюрье Джорджо Армани оставил два завещания содержание которых пока остается неизвестным, сообщает агентство Ansa, ссылаясь на данные из нотариального архива Милана. "Джорджо Армани <...> оставил два завещания, которые нотариус Елена Терренги вскрыла во вторник, 9 сентября, на следующий день после его похорон, - пишет агентство.Хотя подробности завещаний не разглашаются, известно, что первое из них датируется 15 марта, а второе - 5 апреля. Оба документа были написаны собственноручно модельером. Агентство также напоминает, что у Армани не было детей, но остались младшая сестра, две племянницы и племянник. Модельер владел 99,9% акций своей модной группы Armani, а также значительным количеством недвижимости и предметов искусства. Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года всего за несколько недель до юбилейного празднования 50-летия его бренда, подготовка к которому была в разгаре.

https://ria.ru/20250906/milan-2040162231.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джорджио армани