В Италии рассказали о завещаниях Армани
20:45 11.09.2025 (обновлено: 00:47 12.09.2025)
В Италии рассказали о завещаниях Армани
В Италии рассказали о завещаниях Армани
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Итальянский кутюрье Джорджо Армани оставил два завещания содержание которых пока остается неизвестным, сообщает агентство Ansa, ссылаясь на данные из нотариального архива Милана. "Джорджо Армани &lt;...&gt; оставил два завещания, которые нотариус Елена Терренги вскрыла во вторник, 9 сентября, на следующий день после его похорон, - пишет агентство.Хотя подробности завещаний не разглашаются, известно, что первое из них датируется 15 марта, а второе - 5 апреля. Оба документа были написаны собственноручно модельером. Агентство также напоминает, что у Армани не было детей, но остались младшая сестра, две племянницы и племянник. Модельер владел 99,9% акций своей модной группы Armani, а также значительным количеством недвижимости и предметов искусства. Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года всего за несколько недель до юбилейного празднования 50-летия его бренда, подготовка к которому была в разгаре.
В Италии рассказали о завещаниях Армани

Ansa: Джорджо Армани оставил два завещания

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Итальянский кутюрье Джорджо Армани оставил два завещания содержание которых пока остается неизвестным, сообщает агентство Ansa, ссылаясь на данные из нотариального архива Милана.
"Джорджо Армани <...> оставил два завещания, которые нотариус Елена Терренги вскрыла во вторник, 9 сентября, на следующий день после его похорон, - пишет агентство.
Хотя подробности завещаний не разглашаются, известно, что первое из них датируется 15 марта, а второе - 5 апреля. Оба документа были написаны собственноручно модельером.
Агентство также напоминает, что у Армани не было детей, но остались младшая сестра, две племянницы и племянник. Модельер владел 99,9% акций своей модной группы Armani, а также значительным количеством недвижимости и предметов искусства.
Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года всего за несколько недель до юбилейного празднования 50-летия его бренда, подготовка к которому была в разгаре.
Прощание с модельером Джорджо Армани в выставочном центре модного дома Armani/Teatro в Милане - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
На прощании с модельером Армани в Милане образовались очереди
6 сентября, 11:48
 
В мире
 
 
