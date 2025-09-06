На прощании с модельером Армани в Милане образовались очереди

Рейтинг@Mail.ru
11:48 06.09.2025
МИЛАН, 6 сен - РИА Новости. Организаторы церемонии прощания с Джорджо Армани в Милане сделали две очереди для желающих почтить память модельера, передает корреспондент РИА Новости. У выставочного центра Armani / Teatro в Милане еще перед открытием траурного зала выстроилась очередь из сотрудников компании Armani, по левую сторону от входа стоит очередь из простых итальянцев, растянувшаяся на несколько сотен метров. Житель Милана Уберто Кайрати по дороге на церемонию рассказал РИА Новости, что решил почтить память Армани в знак признания его заслуг перед городом и страной. Он вспомнил о благотворительных инициативах стилиста и помощи в период пандемии коронавируса. "Он стал символом Италии во всем мире и смог придать новый блеск итальянскому стилю и культуре", - сказал мужчина. С 9 утра по местному времени (10 утра по мск) организаторы церемонии прощания попеременно запускают по несколько десятков человек из обеих групп. Уже внутри выставочного центра Armani обе очереди соединяются в одну, где сотрудников модного дома можно отличить по одежде полностью черного цвета и белым букетам. Прощание с модельером проходит в обширном зале, украшенном десятками напольных светильников. Они формируют ковер, который заканчивается у закрытого гроба из светлого дерева. У него установлен почетный караул в знак государственных заслуг модельера. Армани, в частности, был кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской республикой". За гробом на киноэкран выведено послание модельера и его фотография: "Знак, который надеюсь оставить, состоит из старания, уважения и внимания к людям и действительности". Пройдя мимо гроба, скорбящие сразу выходят из зала и попадают на улицу, где делятся переживаниями и вытирают слезы. В разговоре с РИА Новости одна из женщин рассказала, что провела в очереди полтора часа, придя еще до открытия дверей центра. Спустя час после начала церемонии очередь на входе выросла еще на несколько десятков человек. Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер.
МИЛАН, 6 сен - РИА Новости. Организаторы церемонии прощания с Джорджо Армани в Милане сделали две очереди для желающих почтить память модельера, передает корреспондент РИА Новости.
У выставочного центра Armani / Teatro в Милане еще перед открытием траурного зала выстроилась очередь из сотрудников компании Armani, по левую сторону от входа стоит очередь из простых итальянцев, растянувшаяся на несколько сотен метров.
Житель Милана Уберто Кайрати по дороге на церемонию рассказал РИА Новости, что решил почтить память Армани в знак признания его заслуг перед городом и страной. Он вспомнил о благотворительных инициативах стилиста и помощи в период пандемии коронавируса.
"Он стал символом Италии во всем мире и смог придать новый блеск итальянскому стилю и культуре", - сказал мужчина.
С 9 утра по местному времени (10 утра по мск) организаторы церемонии прощания попеременно запускают по несколько десятков человек из обеих групп. Уже внутри выставочного центра Armani обе очереди соединяются в одну, где сотрудников модного дома можно отличить по одежде полностью черного цвета и белым букетам.
Прощание с модельером проходит в обширном зале, украшенном десятками напольных светильников. Они формируют ковер, который заканчивается у закрытого гроба из светлого дерева. У него установлен почетный караул в знак государственных заслуг модельера. Армани, в частности, был кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской республикой". За гробом на киноэкран выведено послание модельера и его фотография: "Знак, который надеюсь оставить, состоит из старания, уважения и внимания к людям и действительности".
Пройдя мимо гроба, скорбящие сразу выходят из зала и попадают на улицу, где делятся переживаниями и вытирают слезы. В разговоре с РИА Новости одна из женщин рассказала, что провела в очереди полтора часа, придя еще до открытия дверей центра. Спустя час после начала церемонии очередь на входе выросла еще на несколько десятков человек.
Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер.
 
