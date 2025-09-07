https://ria.ru/20250907/armani-2040294982.html

Джорджо Армани похоронят в семейной усыпальнице под Пьяченцей

Джорджо Армани похоронят в семейной усыпальнице под Пьяченцей - РИА Новости, 07.09.2025

Джорджо Армани похоронят в семейной усыпальнице под Пьяченцей

Модельер Джорджо Армани будет похоронен в семейной усыпальнице в местечке Ривальта под городом Пьяченцы, уроженцем которой он был, пишет местная газета Libertà. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T16:40:00+03:00

2025-09-07T16:40:00+03:00

2025-09-07T16:40:00+03:00

в мире

пьяченца

джорджио армани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039734883_0:68:2694:1583_1920x0_80_0_0_2f0d11c201f2d3f65b6d026fa6f2ee73.jpg

РИМ, 7 сен - РИА Новости. Модельер Джорджо Армани будет похоронен в семейной усыпальнице в местечке Ривальта под городом Пьяченцы, уроженцем которой он был, пишет местная газета Libertà. Газета la Repubblica со ссылкой на ассоциацию местных замков пишет, что церемония пройдет в понедельник во второй половине дня. По данным Libertà, Армани несколько лет назад отремонтировал семейный склеп, где покоятся его родители и брат. Последним пристанищем модельера станет небольшое местное кладбище. На церемонии, которая пройдет в церкви Святого Мартина, будут присутствовать максимум 20 человек. Вход на нее будет проводиться только по приглашению. В воскресенье, пишет Libertà, местное полицейское управление, проведет осмотр в городке с тем, установить меры безопасности и обеспечить конфиденциальность мероприятия. Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер.

https://ria.ru/20250907/armani-2040255992.html

пьяченца

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пьяченца , джорджио армани