Джорджо Армани похоронят в семейной усыпальнице под Пьяченцей - РИА Новости, 07.09.2025
16:40 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/armani-2040294982.html
Джорджо Армани похоронят в семейной усыпальнице под Пьяченцей
в мире
пьяченца
джорджио армани
РИМ, 7 сен - РИА Новости. Модельер Джорджо Армани будет похоронен в семейной усыпальнице в местечке Ривальта под городом Пьяченцы, уроженцем которой он был, пишет местная газета Libertà. Газета la Repubblica со ссылкой на ассоциацию местных замков пишет, что церемония пройдет в понедельник во второй половине дня. По данным Libertà, Армани несколько лет назад отремонтировал семейный склеп, где покоятся его родители и брат. Последним пристанищем модельера станет небольшое местное кладбище. На церемонии, которая пройдет в церкви Святого Мартина, будут присутствовать максимум 20 человек. Вход на нее будет проводиться только по приглашению. В воскресенье, пишет Libertà, местное полицейское управление, проведет осмотр в городке с тем, установить меры безопасности и обеспечить конфиденциальность мероприятия. Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер.
в мире, пьяченца , джорджио армани
В мире, Пьяченца , Джорджио Армани
© AP Photo / Evan AgostiniДжоржо Армани
Джоржо Армани - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Джоржо Армани. Архивное фото
РИМ, 7 сен - РИА Новости. Модельер Джорджо Армани будет похоронен в семейной усыпальнице в местечке Ривальта под городом Пьяченцы, уроженцем которой он был, пишет местная газета Libertà.
Газета la Repubblica со ссылкой на ассоциацию местных замков пишет, что церемония пройдет в понедельник во второй половине дня.
По данным Libertà, Армани несколько лет назад отремонтировал семейный склеп, где покоятся его родители и брат. Последним пристанищем модельера станет небольшое местное кладбище.
На церемонии, которая пройдет в церкви Святого Мартина, будут присутствовать максимум 20 человек. Вход на нее будет проводиться только по приглашению.
В воскресенье, пишет Libertà, местное полицейское управление, проведет осмотр в городке с тем, установить меры безопасности и обеспечить конфиденциальность мероприятия.
Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер.
Свыше шести тысяч человек почтили память Джорджо Армани
10:19
 
