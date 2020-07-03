Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации при ООН

"Всемирная туристская организация (UNWTO) назначила двух новых специальных послов на фоне перезапуска сектора по всей Европе. В связи с визитом генерального секретаря в Италию ... UNWTO назначила известного модельера Джорджо Армани и прославленного шеф-повара Джино Сорбилло своими новыми специальными послами по туризму", - говорится в пресс-релизе организации.

"Будучи лидерами в области гастрономии и моды, они представляют два крупнейших сектора экономики Италии и две отрасли, способствующие превращению страны в мирового лидера в сфере туризма. С момента создания собственной компании в 1975 году Джорджо Армани стал синонимом итальянского стиля. Как шеф-повар Джино Сорбилло всегда прославлял традиционную неаполитанскую пиццу и открыл удостоенные наград рестораны по всему миру", - подчеркивает организация.