Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200703/1573861645.html
Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации при ООН
Известный итальянский модельер Джорджо Армани и знаменитый шеф-повар Джино Сорбилло стали новыми послами Всемирной туристской организации при ООН в честь... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:56
туризм
туризм
джорджио армани
новости - туризм
всемирная туристская организация
оон
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370535_0:238:2902:1870_1400x0_80_0_0_8e47f41fd818116f7728fafae9ca896f.jpg
https://ria.ru/20200618/1573143744.html
1
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370535_0:238:2902:1870_1400x0_80_0_0_8e47f41fd818116f7728fafae9ca896f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370535_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9265e52dc16e05a3a8d3f3ef50f15f3c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370535_647:0:2695:2048_1400x0_80_0_0_445d91781871989c1f173f779ba8bc50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, джорджио армани, новости - туризм, всемирная туристская организация, оон, италия, в мире

Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации при ООН

16:43 03.07.2020 (обновлено: 16:56 03.07.2020)
157
© РИА Новости / Пабло Гонсалез / Перейти в фотобанкИтальянский модельер Джорджо Армани
Итальянский модельер Джорджо Армани
© РИА Новости / Пабло Гонсалез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Известный итальянский модельер Джорджо Армани и знаменитый шеф-повар Джино Сорбилло стали новыми послами Всемирной туристской организации при ООН в честь перезапуска туризма в Италии.
"Всемирная туристская организация (UNWTO) назначила двух новых специальных послов на фоне перезапуска сектора по всей Европе. В связи с визитом генерального секретаря в Италию ... UNWTO назначила известного модельера Джорджо Армани и прославленного шеф-повара Джино Сорбилло своими новыми специальными послами по туризму", - говорится в пресс-релизе организации.
Организация отмечает, что в качестве послов, Армани и Сорбилло "используют свой статус и влияние, чтобы продвигать работу специализированного агентства ООН по ответственному и устойчивому туризму".
"Будучи лидерами в области гастрономии и моды, они представляют два крупнейших сектора экономики Италии и две отрасли, способствующие превращению страны в мирового лидера в сфере туризма. С момента создания собственной компании в 1975 году Джорджо Армани стал синонимом итальянского стиля. Как шеф-повар Джино Сорбилло всегда прославлял традиционную неаполитанскую пиццу и открыл удостоенные наград рестораны по всему миру", - подчеркивает организация.
Кроме того, как подчеркивается в пресс-релизе, новые назначения "укрепят прочные отношения UNWTO с Италией".
Колизей в Риме
18 июня, 18:20Туризм
Выяснилось, как сильно пандемия коронавируса повлияла на туризм в Италии
200010
Обсудить 1
ТуризмТуризмДжорджио АрманиНовости - ТуризмВсемирная туристская организацияООНИталияВ мире
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин оценил ситуацию с пропагандой нетрадиционных для России ценностей
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин прокомментировал установку памятника "железобетонной" поправке
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Выход США из ДРСМД был спланирован заранее, заявили в Минобороны
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
В Минобороны прокомментировали выход США из ДРСМД
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса за сутки составило 11
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный Единая Россия
Наказание за оправдание нацизма не надо ужесточать, заявили в Госдуме
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок
Пхукет. Бангла Роуд
Бары и клубы на Пхукете открылись, но просят о помощи
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
В Минобороны оценили слова Болтона о повышении угрозы со стороны Китая
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе
Владимир Зеленский и его жена Елена
Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса
Здание министерства обороны РФ
В Минобороны возложили ответственность на США за развал ДРСМД
Наплыв туристов в Пальма-де-Майорке, Испания. 12 августа 2017
В разных странах подсчитали потери туротрасли и пытаются восстановить ее
Схиигумен Сергий
Лишенный сана схиигумен Сергий останется монахом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния