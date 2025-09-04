Armani Group подтвердила смерть Джорджо Армани

Рейтинг@Mail.ru
16:47 04.09.2025 (обновлено: 16:56 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/es-2039714702.html
2025-09-04T16:47:00+03:00
2025-09-04T16:56:00+03:00
джорджио армани
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039706997_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_6d1c898ce9d06b33af79a06ff2754278.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания Armani Group подтвердила кончину знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани.Ранее о смерти модельера сообщила газета Repubblica."С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", - говорится в заявлении компании.Как отмечается в заявлении, Армани мирно ушел из жизни в окружении близких."Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам", - отметили в Armani Group.Armani Group – одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
джорджио армани, в мире
Джорджио Армани, В мире
© AP Photo / Matt SaylesДжорджо Армани
© AP Photo / Matt Sayles
Джорджо Армани. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания Armani Group подтвердила кончину знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани.
Ранее о смерти модельера сообщила газета Repubblica.
"С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", - говорится в заявлении компании.
Как отмечается в заявлении, Армани мирно ушел из жизни в окружении близких.
"Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам", - отметили в Armani Group.
Armani Group – одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
 
Джорджио АрманиВ мире
 
 
