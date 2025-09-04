https://ria.ru/20250904/es-2039714702.html

Armani Group подтвердила смерть Джорджо Армани

Armani Group подтвердила смерть Джорджо Армани - РИА Новости, 04.09.2025

Armani Group подтвердила смерть Джорджо Армани

Компания Armani Group подтвердила кончину знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:47:00+03:00

2025-09-04T16:47:00+03:00

2025-09-04T16:56:00+03:00

джорджио армани

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039706997_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_6d1c898ce9d06b33af79a06ff2754278.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания Armani Group подтвердила кончину знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани.Ранее о смерти модельера сообщила газета Repubblica."С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", - говорится в заявлении компании.Как отмечается в заявлении, Армани мирно ушел из жизни в окружении близких."Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам", - отметили в Armani Group.Armani Group – одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джорджио армани, в мире