https://ria.ru/20250904/es-2039714702.html
Armani Group подтвердила смерть Джорджо Армани
Armani Group подтвердила смерть Джорджо Армани - РИА Новости, 04.09.2025
Armani Group подтвердила смерть Джорджо Армани
Компания Armani Group подтвердила кончину знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:47:00+03:00
2025-09-04T16:47:00+03:00
2025-09-04T16:56:00+03:00
джорджио армани
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039706997_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_6d1c898ce9d06b33af79a06ff2754278.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания Armani Group подтвердила кончину знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани.Ранее о смерти модельера сообщила газета Repubblica."С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", - говорится в заявлении компании.Как отмечается в заявлении, Армани мирно ушел из жизни в окружении близких."Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам", - отметили в Armani Group.Armani Group – одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039706997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33724bbbe0e8d4ac12d0f0cc75bdaabc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джорджио армани, в мире
Armani Group подтвердила смерть Джорджо Армани
Armani Group подтвердила смерть своего основателя Джорджо Армани
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Компания Armani Group подтвердила кончину знаменитого итальянского модельера Джорджо Армани.
Ранее о смерти модельера сообщила газета Repubblica.
"С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани
", - говорится в заявлении компании.
Как отмечается в заявлении, Армани мирно ушел из жизни в окружении близких.
"Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, коллекциям и многочисленным текущим и будущим проектам", - отметили в Armani Group.
Armani Group – одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.