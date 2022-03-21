https://ria.ru/20220321/berluskoni-1779299716.html

Берлускони сыграл "символическую свадьбу" с 32-летней избранницей

Берлускони сыграл "символическую свадьбу" с 32-летней избранницей - РИА Новости, 21.03.2022

Берлускони сыграл "символическую свадьбу" с 32-летней избранницей

Бывший премьер Италии, 85-летний медиамагнат Сильвио Берлускони сыграл "символическую свадьбу" со своей подругой, депутатом парламента от его партии "Вперед,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:20

2022-03-21T16:20

2022-03-21T16:39

джорджио армани

милан

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РИМ, 21 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер Италии, 85-летний медиамагнат Сильвио Берлускони сыграл "символическую свадьбу" со своей подругой, депутатом парламента от его партии "Вперед, Италия" Мартой Фашиной, которой в январе исполнилось 32 года.Многочисленные любительские видео, запечатлевшие субботнее торжество на "Вилле Гернетто" в городке Лезмо под Миланом, разместили на своих сайтах местные СМИ, в том числе государственное телевидение Rai.Внешне церемония напоминала настоящее бракосочетание. Фашина предстала на нем в белоснежном платье с двухметровым шлейфом, которое кутюрье Антонио Рива создал из французского кружева. Патриарх итальянской политики был в традиционном темно-синем костюме от Джорджо Армани. Кульминацией праздника стало разрезание трехэтажного "свадебного" торта на открытом воздухе, за которым последовал импровизированный концерт. Берлускони, как в молодости, исполнил под аккомпанемент своего старинного друга, президента медийной "империи" Mediaset Феделе Конфалоньери неаполитанские и французские песни. Более 60 лет назад друзья развлекали так гостей во время круизных рейсов по Средиземному морю.По свидетельству известного арт-критика, депутата парламента Витторио Згарби, "все было очень просто, около 60 гостей за длинным столом, в том числе некоторые дочери (Берлускони) и близкие друзья". По его словам, лишь трое гостей торжества не входили в узкий круг Берлускони – сам Згарби, популярный неаполитанский певец Джиджи Д'Алессио и руководитель правой партии "Лига" Маттео Салвини, которого "жених" представил как "единственного настоящего лидера в Италии". Згарби заметил, что на празднике не было ни официального лица, ни священника, которые могли бы зарегистрировать законный брак. "Скорее все это напоминало помолвку", - уточнил он.Судя по видеозаписям гостей, "символическая свадьба" сопровождалась традиционными шутками, которыми всегда славился Берлускони. Своих старинных друзей, каждому из которых уже далеко за 80 лет, экс-премьер аттестовал как "настоящих юношей, с которыми нам еще предстоит проделать долгий путь".Слухи, что Берлускони и Фашина собираются сыграть свадьбу, появились в Италии в феврале. Тогда информацию о третьем браке экс-премьера опубликовала на первой полосе газета Libero, главный редактор которой Алессандро Саллусти считается одним из друзей Берлускони. Издание указывало, что многое зависит от "сопротивления" детей политика от второго брака, а также от предостережений близких друзей, напоминающих о двух прежних семейных союзах, закончившихся разводом.В конце февраля Берлускони был вынужден опровергнуть слухи о предстоящем бракосочетании. В специальном сообщении для СМИ он заявил, что "отношения любви и уважения, связывающие меня с госпожой Мартой Фашиной, настолько глубоки и прочны, что нет никакой необходимости оформлять их посредством брака". Берлускони указал, что именно из-за серьезного характера этих отношений в ближайшем будущем пара собирается организовать семейный праздник с участием близких.О том, что у Берлускони появилась новая привязанность, стало известно в марте 2020 года, когда журнал Diva e Donna опубликовал фото экс-премьера, выходящего из отеля в Швейцарии вместе с Фашиной. Вскоре после этого пресс-служба партии "Вперед, Италия" обнародовала официальное сообщение, что Берлускони и Франческа Паскале, которых связывали почти 15-летние отношения, более не являются парой.Имя Фашины до последнего времени было не слишком известно в итальянских политических кругах. После окончания университета девушка решила связать свою судьбу с журналистикой, вскоре она устроилась работать в пресс-службу футбольного клуба "Милан", который тогда принадлежал Берлускони. Впоследствии она вернулась к журналистской деятельности, публикуя статьи на политические темы в миланской газете Il Giornale, входящей в медийную "империю" экс-премьера. По результатам мартовских выборов 2018 года Фашина стала членом Палаты депутатов национального парламента от партии Берлускони.В начале 2020 года в связи с пандемией COVID-19 по совету врачей Берлускони и Фашина покинули Италию и перебрались на виллу старшей дочери медиамагната Марины на Лазурном берегу Франции. Там они и провели весь период локдауна, но в августе вернулись на родину, чтобы отдохнуть на Сардинии. Именно там в августе 2020 года пара впервые открыто появилась на публике. Во время летнего отпуска оба заразились коронавирусом, причем Берлускони тяжело перенес заболевание, которое он затем назвал "самым опасным испытанием в жизни". Фашина постоянно находилась вместе с политиком, в том числе во время его пребывания в больнице.Берлускони был женат дважды, оба раза гражданским браком. В марте 1965 года он заключил семейный союз с Карлой Эльвирой Далл'Ольо, который продлился десять лет. От первого брака у миллиардера есть двое детей - известные предприниматели Марина и Пьер Сильвио.В 1980 году Берлускони познакомился с актрисой Ларио (настоящее имя Мириам Раффаэлла Бартолини). Лишь спустя десять лет, уже имея троих детей - Барбару, Элеонору и Луиджи, они заключили официальный брак. О своем решении развестись с мужем Ларио публично объявила в мае 2009 года. В феврале 2014 года процедура развода была официально завершена в суде города Монца, однако экс-супруги еще долго судились о размере алиментов. Что касается Паскале, то в июле 2020 года еженедельник Oggi сообщил, что Берлускони выплатил ей "выходное пособие" в 20 миллионов евро, а также обязался ежегодно выдавать еще по 1 миллиону евро в качестве своеобразных "алиментов", хотя пара никогда официально не оформляла отношения.

https://ria.ru/20211021/berluskoni-1755688917.html

https://ria.ru/20220122/berluskoni-1769089792.html

https://ria.ru/20210930/putin-1752441848.html

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Петр Попадюк

джорджио армани, милан, италия, сардиния, вперед, италия, mediaset, сильвио берлускони, в мире