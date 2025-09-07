Свыше 10 тысяч человек пришли на прощание с Армани
На прощание с модельером Армани в воскресенье пришли более 10 тысяч человек
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкПрощание с модельером Джорджо Армани в выставочном центре модного дома Armani/Teatro в Милане
Прощание с модельером Джорджо Армани в выставочном центре модного дома Armani/Teatro в Милане. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 7 сен - РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек в воскресенье пришли на прощание итальянским модельеров Джорджо Армани, в общей сложности траурный зал за два дня посетили больше 16 тысяч человек, сообщил новостной телеканал Rainews24 со ссылкой на организаторов церемонии.
Прощание проходило в выставочном пространстве Armani/Teatro в Милане. Еще до открытия зала в 9 утра местного времени субботы у здания образовалась очередь в несколько сотен человек. На ожидание у гостей уходило по полтора-два часа.
Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер.
Как сообщило издание Libertà, Армани будет похоронен в семейной усыпальнице в местечке Ривальта под городом Пьяченца, уроженцем которой он был. Модельер несколько лет назад отремонтировал родовой склеп, где покоятся его родители и брат. Последним пристанищем модельера станет небольшое местное кладбище.
Газета la Repubblica со ссылкой на ассоциацию местных замков написала, что церемония пройдет в понедельник во второй половине дня. На церемонии, которая пройдет в церкви Святого Мартина, будут присутствовать максимум 20 человек. Вход на нее будет проводиться только по приглашению.
Итальянские дома моды выразили соболезнования после смерти Армани
4 сентября, 21:00