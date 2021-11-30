В Лондоне назвали имя лучшего дизайнера 2021 года

Мировые звезды блистали на British Fаshion Аwаrds 2021 в Лондоне
Приянка Чопра появилась в пестром платье, созданном лондонским дизайнером Ричардом Куинном — любителем гротеска и цветочного принта в бабушкином стиле. Но экстравагантный образ Чопры смотрелся более чем современно.
Приянка Чопра появилась в пестром платье, созданном лондонским дизайнером Ричардом Куинном — любителем гротеска и цветочного принта в бабушкином стиле. Но экстравагантный образ Чопры смотрелся более чем современно.
Платье Куинна надела и шведская топ-модель Эльза Хоск. Платье с крупными розами на черном фоне, которые так и отсылали к нашим жостовским подносам, Хоск дополнила длинными вишнево-красными перчатками.
Платье Куинна надела и шведская топ-модель Эльза Хоск. Платье с крупными розами на черном фоне, которые так и отсылали к нашим жостовским подносам, Хоск дополнила длинными вишнево-красными перчатками.
Певица Грифф была в группе поддержки Симон Роша, когда вышла на красную дорожку в платье кремового цвета ее бренда.
Певица Грифф была в группе поддержки Симон Роша, когда вышла на красную дорожку в платье кремового цвета ее бренда.
Модель Габриэль Юнион была в лимонном Valentino couture и чем-то напоминала Тиану — героиню из мультфильма Disney "Принцесса и лягушка" (2009). Для полноты картины не хватило, конечно, принца Навина и крокодила с саксофоном.
Модель Габриэль Юнион была в лимонном Valentino couture и чем-то напоминала Тиану — героиню из мультфильма Disney "Принцесса и лягушка" (2009). Для полноты картины не хватило, конечно, принца Навина и крокодила с саксофоном.
Хейли Стайнфелд, звезда сериала Marvel "Соколиный глаз", предпочла тяжелому люксу масс-маркет. Но это не значит, что ее блестящий комбинезон в горошек H&M смотрелся дешево.
Хейли Стайнфелд, звезда сериала Marvel "Соколиный глаз", предпочла тяжелому люксу масс-маркет. Но это не значит, что ее блестящий комбинезон в горошек H&M смотрелся дешево.
Пока Илон Маск планирует запуск космических кораблей на Марс, его мама Мэй Маск "бунтует" на красной дорожке.
Мэй выбрала для церемонии смелый кутюрный костюм Tony Ward и накидку с золотой подвеской. Наряд она соединила с розовыми туфлями и помадой в тон, нарушив главное модное правило — не сочетать розовый и красный.
Пока Илон Маск планирует запуск космических кораблей на Марс, его мама Мэй Маск "бунтует" на красной дорожке.
Мэй выбрала для церемонии смелый кутюрный костюм Tony Ward и накидку с золотой подвеской. Наряд она соединила с розовыми туфлями и помадой в тон, нарушив главное модное правило — не сочетать розовый и красный.
Мария Шарапова, которая обычно выбирает сдержанные образы таких брендов, как Givenchy, Dior и David Koma, в этот раз захотела поэкспериментировать и выйти из зоны комфорта.
Знаменитая спортсменка сделала это с помощью 3D-платья Iris van Herpen. И хотя наряд на 72 процента изготовлен из переработанных пластиковых бутылок, выглядит он не хуже, чем кутюр.
Мария Шарапова, которая обычно выбирает сдержанные образы таких брендов, как Givenchy, Dior и David Koma, в этот раз захотела поэкспериментировать и выйти из зоны комфорта.
Знаменитая спортсменка сделала это с помощью 3D-платья Iris van Herpen. И хотя наряд на 72 процента изготовлен из переработанных пластиковых бутылок, выглядит он не хуже, чем кутюр.
Модель Поппи Делевинь, сестра Кары Делевинь, была в изящном Giorgio Armani Privé и напоминала какую-то сказочную нимфу или эльфийку.
Модель Поппи Делевинь, сестра Кары Делевинь, была в изящном Giorgio Armani Privé и напоминала какую-то сказочную нимфу или эльфийку.
Мексиканская певица и актриса Эйса Гонсалес продемонстрировала, что мода у нее в крови. Ее эффектный наряд из новой коллекции Paco Rabanne впечатлил и гостей, и модных критиков.
А еще Гонсалес доказала, что яркий принт, блестки, пайетки, бахрома и штаны в стиле диско вполне могут быть частью одного образа.
Мексиканская певица и актриса Эйса Гонсалес продемонстрировала, что мода у нее в крови. Ее эффектный наряд из новой коллекции Paco Rabanne впечатлил и гостей, и модных критиков.
А еще Гонсалес доказала, что яркий принт, блестки, пайетки, бахрома и штаны в стиле диско вполне могут быть частью одного образа.
Певица Лили Аллен пришла в элегантном костюме Fendi цвета лаванды и смотрелась в нем женственно и элегантно.
Певица Лили Аллен пришла в элегантном костюме Fendi цвета лаванды и смотрелась в нем женственно и элегантно.
Приянка Чопра появилась в пестром платье, созданном лондонским дизайнером Ричардом Куинном — любителем гротеска и цветочного принта в бабушкином стиле. Но экстравагантный образ Чопры смотрелся более чем современно.
Платье Куинна надела и шведская топ-модель Эльза Хоск. Платье с крупными розами на черном фоне, которые так и отсылали к нашим жостовским подносам, Хоск дополнила длинными вишнево-красными перчатками.
Певица Грифф была в группе поддержки Симон Роша, когда вышла на красную дорожку в платье кремового цвета ее бренда.
Модель Габриэль Юнион была в лимонном Valentino couture и чем-то напоминала Тиану — героиню из мультфильма Disney "Принцесса и лягушка" (2009). Для полноты картины не хватило, конечно, принца Навина и крокодила с саксофоном.
Хейли Стайнфелд, звезда сериала Marvel "Соколиный глаз", предпочла тяжелому люксу масс-маркет. Но это не значит, что ее блестящий комбинезон в горошек H&M смотрелся дешево.
Пока Илон Маск планирует запуск космических кораблей на Марс, его мама Мэй Маск "бунтует" на красной дорожке.
Мэй выбрала для церемонии смелый кутюрный костюм Tony Ward и накидку с золотой подвеской. Наряд она соединила с розовыми туфлями и помадой в тон, нарушив главное модное правило — не сочетать розовый и красный.
Мария Шарапова, которая обычно выбирает сдержанные образы таких брендов, как Givenchy, Dior и David Koma, в этот раз захотела поэкспериментировать и выйти из зоны комфорта.
Знаменитая спортсменка сделала это с помощью 3D-платья Iris van Herpen. И хотя наряд на 72 процента изготовлен из переработанных пластиковых бутылок, выглядит он не хуже, чем кутюр.
Модель Поппи Делевинь, сестра Кары Делевинь, была в изящном Giorgio Armani Privé и напоминала какую-то сказочную нимфу или эльфийку.
Мексиканская певица и актриса Эйса Гонсалес продемонстрировала, что мода у нее в крови. Ее эффектный наряд из новой коллекции Paco Rabanne впечатлил и гостей, и модных критиков.
А еще Гонсалес доказала, что яркий принт, блестки, пайетки, бахрома и штаны в стиле диско вполне могут быть частью одного образа.
Певица Лили Аллен пришла в элегантном костюме Fendi цвета лаванды и смотрелась в нем женственно и элегантно.