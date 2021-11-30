В Лондоне назвали имя лучшего дизайнера 2021 года

Мария Шарапова, которая обычно выбирает сдержанные образы таких брендов, как Givenchy, Dior и David Koma, в этот раз захотела поэкспериментировать и выйти из зоны комфорта.

Знаменитая спортсменка сделала это с помощью 3D-платья Iris van Herpen. И хотя наряд на 72 процента изготовлен из переработанных пластиковых бутылок, выглядит он не хуже, чем кутюр.