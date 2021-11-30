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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211130/fashion-1761534415.html
В Лондоне назвали имя лучшего дизайнера 2021 года
В Лондоне назвали имя лучшего дизайнера 2021 года - РИА Новости, 01.12.2021
В Лондоне назвали имя лучшего дизайнера 2021 года
В лондонском Альберт-холле прошла церемония British Fаshion Аwаrds 2021, на которой вручили награды выдающимся деятелям в мире моды, а также тем, кто открыл... РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T20:46
2021-12-01T11:04
культура
мода
новости культуры
стиль жизни
деми мур (деметрия гайнс)
мария шарапова
приянка чопра
дизайнер вирджил абло
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В лондонском Альберт-холле прошла церемония British Fаshion Аwаrds 2021, на которой вручили награды выдающимся деятелям в мире моды, а также тем, кто открыл что-то новое в этой индустрии.Главный титул "Дизайнера года" получил Ким Джонс, креативный директор Dior Men и Fendi. Еще одной престижной награды — "Премии фонда BFC", которую присуждают молодым модельерам, удостоилась Нэнси Дожака (Nensi Dojaka). Симон Роша, без чьих пестрых нарядов не обходится ни одна красная дорожка, стала лучшей в категории "Независимый британский бренд", а легендарный Томми Хилфигер получил награду "За выдающиеся достижения".Ведущим церемонии был актер Билли Портер. Вечер начался с трогательного вступления, посвященного дизайнеру Вирджилу Абло, скончавшемуся от тяжелого заболевания накануне. Он стал одним из лауреатов в номинации "Лидер перемен" (посмертно). Церемонию посетили многие знаменитости, включая Деми Мур, Марию Шарапову, Приянку Чопру, Лили Аллен и другие. Большинство, разумеется, блистало в нарядах самых ярких британских дизайнеров.
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мода, новости культуры, стиль жизни, деми мур (деметрия гайнс), мария шарапова, приянка чопра, дизайнер вирджил абло, giorgio armani , джорджио армани, christian dior, кристиан диор, новости шоу-бизнеса
20:46 30.11.2021 (обновлено: 11:04 01.12.2021)
 
В Лондоне назвали имя лучшего дизайнера 2021 года

Мировые звезды блистали на British Fаshion Аwаrds 2021 в Лондоне

© AFP 2021 / Ben StansallДизайнер Ким Джонс и Деми Мур на Fashion Awards 2021 в Лондоне
Дизайнер Ким Джонс и Деми Мур на Fashion Awards 2021 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / Ben Stansall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В лондонском Альберт-холле прошла церемония British Fаshion Аwаrds 2021, на которой вручили награды выдающимся деятелям в мире моды, а также тем, кто открыл что-то новое в этой индустрии.
Главный титул "Дизайнера года" получил Ким Джонс, креативный директор Dior Men и Fendi. Еще одной престижной награды — "Премии фонда BFC", которую присуждают молодым модельерам, удостоилась Нэнси Дожака (Nensi Dojaka).
Симон Роша, без чьих пестрых нарядов не обходится ни одна красная дорожка, стала лучшей в категории "Независимый британский бренд", а легендарный Томми Хилфигер получил награду "За выдающиеся достижения".
© REUTERS / Henry NichollsБилли Портер на Fashion Awards 2021 в Лондоне
Билли Портер на Fashion Awards 2021 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
Билли Портер на Fashion Awards 2021 в Лондоне
Ведущим церемонии был актер Билли Портер. Вечер начался с трогательного вступления, посвященного дизайнеру Вирджилу Абло, скончавшемуся от тяжелого заболевания накануне. Он стал одним из лауреатов в номинации "Лидер перемен" (посмертно).
Церемонию посетили многие знаменитости, включая Деми Мур, Марию Шарапову, Приянку Чопру, Лили Аллен и другие. Большинство, разумеется, блистало в нарядах самых ярких британских дизайнеров.
© REUTERS / Henry Nicholls

Приянка Чопра появилась в пестром платье, созданном лондонским дизайнером Ричардом Куинном — любителем гротеска и цветочного принта в бабушкином стиле. Но экстравагантный образ Чопры смотрелся более чем современно.

Приянка Чопра на Fashion Awards 2021 в Лондоне
1 из 10

Приянка Чопра появилась в пестром платье, созданном лондонским дизайнером Ричардом Куинном — любителем гротеска и цветочного принта в бабушкином стиле. Но экстравагантный образ Чопры смотрелся более чем современно.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2021 / Ben Stansall

Платье Куинна надела и шведская топ-модель Эльза Хоск. Платье с крупными розами на черном фоне, которые так и отсылали к нашим жостовским подносам, Хоск дополнила длинными вишнево-красными перчатками.

Эльза Хоск на Fashion Awards 2021 в Лондоне
2 из 10

Платье Куинна надела и шведская топ-модель Эльза Хоск. Платье с крупными розами на черном фоне, которые так и отсылали к нашим жостовским подносам, Хоск дополнила длинными вишнево-красными перчатками.

© AFP 2021 / Ben Stansall
© AFP 2021 / Ben Stansall

Певица Грифф была в группе поддержки Симон Роша, когда вышла на красную дорожку в платье кремового цвета ее бренда.

Певица Грифф на Fashion Awards 2021 в Лондоне
3 из 10

Певица Грифф была в группе поддержки Симон Роша, когда вышла на красную дорожку в платье кремового цвета ее бренда.

© AFP 2021 / Ben Stansall
© REUTERS / Henry Nicholls

Модель Габриэль Юнион была в лимонном Valentino couture и чем-то напоминала Тиану — героиню из мультфильма Disney "Принцесса и лягушка" (2009). Для полноты картины не хватило, конечно, принца Навина и крокодила с саксофоном.

Габриэль Юнион на Fashion Awards 2021 в Лондоне
4 из 10

Модель Габриэль Юнион была в лимонном Valentino couture и чем-то напоминала Тиану — героиню из мультфильма Disney "Принцесса и лягушка" (2009). Для полноты картины не хватило, конечно, принца Навина и крокодила с саксофоном.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Henry Nicholls

Хейли Стайнфелд, звезда сериала Marvel "Соколиный глаз", предпочла тяжелому люксу масс-маркет. Но это не значит, что ее блестящий комбинезон в горошек H&M смотрелся дешево.

Хейли Стайнфелд на Fashion Awards 2021 в Лондоне
5 из 10

Хейли Стайнфелд, звезда сериала Marvel "Соколиный глаз", предпочла тяжелому люксу масс-маркет. Но это не значит, что ее блестящий комбинезон в горошек H&M смотрелся дешево.

© REUTERS / Henry Nicholls
© REUTERS / Henry Nicholls

Пока Илон Маск планирует запуск космических кораблей на Марс, его мама Мэй Маск "бунтует" на красной дорожке.

Мэй выбрала для церемонии смелый кутюрный костюм Tony Ward и накидку с золотой подвеской. Наряд она соединила с розовыми туфлями и помадой в тон, нарушив главное модное правило — не сочетать розовый и красный.

Мэй Маск на Fashion Awards 2021 в Лондоне
6 из 10

Пока Илон Маск планирует запуск космических кораблей на Марс, его мама Мэй Маск "бунтует" на красной дорожке.

Мэй выбрала для церемонии смелый кутюрный костюм Tony Ward и накидку с золотой подвеской. Наряд она соединила с розовыми туфлями и помадой в тон, нарушив главное модное правило — не сочетать розовый и красный.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2021 / BEN STANSALL

Мария Шарапова, которая обычно выбирает сдержанные образы таких брендов, как Givenchy, Dior и David Koma, в этот раз захотела поэкспериментировать и выйти из зоны комфорта.

Знаменитая спортсменка сделала это с помощью 3D-платья Iris van Herpen. И хотя наряд на 72 процента изготовлен из переработанных пластиковых бутылок, выглядит он не хуже, чем кутюр.

Мария Шарапова
7 из 10

Мария Шарапова, которая обычно выбирает сдержанные образы таких брендов, как Givenchy, Dior и David Koma, в этот раз захотела поэкспериментировать и выйти из зоны комфорта.

Знаменитая спортсменка сделала это с помощью 3D-платья Iris van Herpen. И хотя наряд на 72 процента изготовлен из переработанных пластиковых бутылок, выглядит он не хуже, чем кутюр.

© AFP 2021 / BEN STANSALL
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Модель Поппи Делевинь, сестра Кары Делевинь, была в изящном Giorgio Armani Privé и напоминала какую-то сказочную нимфу или эльфийку.

Модель Поппи Делевинь на Fashion Awards 2021 в Лондоне
8 из 10

Модель Поппи Делевинь, сестра Кары Делевинь, была в изящном Giorgio Armani Privé и напоминала какую-то сказочную нимфу или эльфийку.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Мексиканская певица и актриса Эйса Гонсалес продемонстрировала, что мода у нее в крови. Ее эффектный наряд из новой коллекции Paco Rabanne впечатлил и гостей, и модных критиков.

А еще Гонсалес доказала, что яркий принт, блестки, пайетки, бахрома и штаны в стиле диско вполне могут быть частью одного образа.

Актриса Эйса Гонсалес на Fashion Awards 2021 в Лондоне
9 из 10

Мексиканская певица и актриса Эйса Гонсалес продемонстрировала, что мода у нее в крови. Ее эффектный наряд из новой коллекции Paco Rabanne впечатлил и гостей, и модных критиков.

А еще Гонсалес доказала, что яркий принт, блестки, пайетки, бахрома и штаны в стиле диско вполне могут быть частью одного образа.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Певица Лили Аллен пришла в элегантном костюме Fendi цвета лаванды и смотрелась в нем женственно и элегантно.

Певица Лили Аллен на Fashion Awards 2021 в Лондоне
10 из 10

Певица Лили Аллен пришла в элегантном костюме Fendi цвета лаванды и смотрелась в нем женственно и элегантно.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
1 из 10

Приянка Чопра появилась в пестром платье, созданном лондонским дизайнером Ричардом Куинном — любителем гротеска и цветочного принта в бабушкином стиле. Но экстравагантный образ Чопры смотрелся более чем современно.

© REUTERS / Henry Nicholls
2 из 10

Платье Куинна надела и шведская топ-модель Эльза Хоск. Платье с крупными розами на черном фоне, которые так и отсылали к нашим жостовским подносам, Хоск дополнила длинными вишнево-красными перчатками.

© AFP 2021 / Ben Stansall
3 из 10

Певица Грифф была в группе поддержки Симон Роша, когда вышла на красную дорожку в платье кремового цвета ее бренда.

© AFP 2021 / Ben Stansall
4 из 10

Модель Габриэль Юнион была в лимонном Valentino couture и чем-то напоминала Тиану — героиню из мультфильма Disney "Принцесса и лягушка" (2009). Для полноты картины не хватило, конечно, принца Навина и крокодила с саксофоном.

© REUTERS / Henry Nicholls
5 из 10

Хейли Стайнфелд, звезда сериала Marvel "Соколиный глаз", предпочла тяжелому люксу масс-маркет. Но это не значит, что ее блестящий комбинезон в горошек H&M смотрелся дешево.

© REUTERS / Henry Nicholls
6 из 10

Пока Илон Маск планирует запуск космических кораблей на Марс, его мама Мэй Маск "бунтует" на красной дорожке.

Мэй выбрала для церемонии смелый кутюрный костюм Tony Ward и накидку с золотой подвеской. Наряд она соединила с розовыми туфлями и помадой в тон, нарушив главное модное правило — не сочетать розовый и красный.

© REUTERS / Henry Nicholls
7 из 10

Мария Шарапова, которая обычно выбирает сдержанные образы таких брендов, как Givenchy, Dior и David Koma, в этот раз захотела поэкспериментировать и выйти из зоны комфорта.

Знаменитая спортсменка сделала это с помощью 3D-платья Iris van Herpen. И хотя наряд на 72 процента изготовлен из переработанных пластиковых бутылок, выглядит он не хуже, чем кутюр.

© AFP 2021 / BEN STANSALL
8 из 10

Модель Поппи Делевинь, сестра Кары Делевинь, была в изящном Giorgio Armani Privé и напоминала какую-то сказочную нимфу или эльфийку.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
9 из 10

Мексиканская певица и актриса Эйса Гонсалес продемонстрировала, что мода у нее в крови. Ее эффектный наряд из новой коллекции Paco Rabanne впечатлил и гостей, и модных критиков.

А еще Гонсалес доказала, что яркий принт, блестки, пайетки, бахрома и штаны в стиле диско вполне могут быть частью одного образа.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
10 из 10

Певица Лили Аллен пришла в элегантном костюме Fendi цвета лаванды и смотрелась в нем женственно и элегантно.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
 
КультурамодаНовости культурыСтиль жизниДеми Мур (Деметрия Гайнс)Мария ШараповаПриянка ЧопраДизайнер Вирджил АблоGiorgio ArmaniДжорджио АрманиChristian DiorКристиан ДиорНовости шоу-бизнеса
 
 
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