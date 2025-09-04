https://ria.ru/20250904/armani-2039711917.html
Похороны Армани пройдут в непубличном формате
Похороны Армани пройдут в непубличном формате - РИА Новости, 04.09.2025
Похороны Армани пройдут в непубличном формате
Похороны итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в частном порядке, прощание состоится в Милане, говорится в заявлении компании Armani Group. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:34:00+03:00
2025-09-04T16:34:00+03:00
2025-09-04T21:39:00+03:00
милан
джорджио армани
италия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039710870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b7d2fe2cb0b1ea2296c94b35f058646.jpg
РИМ, 4 сен - РИА Новости. Похороны итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в частном порядке, прощание состоится в Милане, говорится в заявлении компании Armani Group.Модельер скончался в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В июне Армани перенес воспаление легких.Согласно сообщению, прощание с легендарным модельером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro."Похоронный зал будет открыт с субботы, 6 сентября, по воскресенье, 7 сентября, с 09:00 до 18:00 в Милане, в здании Armani/Teatro. В соответствии с желанием господина Армани, похороны пройдут в частном порядке", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20240711/armani-1958431043.html
милан
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039710870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43a1f0ed06c654b736e2504e3339252b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, джорджио армани, италия, в мире
Милан, Джорджио Армани, Италия, В мире
Похороны Армани пройдут в непубличном формате
Прощание с Армани состоится в Милане похороны пройдут в непубличном формате