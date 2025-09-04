https://ria.ru/20250904/armani-2039711917.html

Похороны Армани пройдут в непубличном формате

Похороны Армани пройдут в непубличном формате - РИА Новости, 04.09.2025

Похороны Армани пройдут в непубличном формате

Похороны итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в частном порядке, прощание состоится в Милане, говорится в заявлении компании Armani Group.

РИМ, 4 сен - РИА Новости. Похороны итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в частном порядке, прощание состоится в Милане, говорится в заявлении компании Armani Group.Модельер скончался в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В июне Армани перенес воспаление легких.Согласно сообщению, прощание с легендарным модельером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro."Похоронный зал будет открыт с субботы, 6 сентября, по воскресенье, 7 сентября, с 09:00 до 18:00 в Милане, в здании Armani/Teatro. В соответствии с желанием господина Армани, похороны пройдут в частном порядке", - говорится в сообщении компании.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

