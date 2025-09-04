Рейтинг@Mail.ru
Похороны Армани пройдут в непубличном формате - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 04.09.2025 (обновлено: 21:39 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/armani-2039711917.html
Похороны Армани пройдут в непубличном формате
Похороны Армани пройдут в непубличном формате - РИА Новости, 04.09.2025
Похороны Армани пройдут в непубличном формате
Похороны итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в частном порядке, прощание состоится в Милане, говорится в заявлении компании Armani Group. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:34:00+03:00
2025-09-04T21:39:00+03:00
милан
джорджио армани
италия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039710870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b7d2fe2cb0b1ea2296c94b35f058646.jpg
РИМ, 4 сен - РИА Новости. Похороны итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в частном порядке, прощание состоится в Милане, говорится в заявлении компании Armani Group.Модельер скончался в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В июне Армани перенес воспаление легких.Согласно сообщению, прощание с легендарным модельером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro."Похоронный зал будет открыт с субботы, 6 сентября, по воскресенье, 7 сентября, с 09:00 до 18:00 в Милане, в здании Armani/Teatro. В соответствии с желанием господина Армани, похороны пройдут в частном порядке", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20240711/armani-1958431043.html
милан
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039710870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43a1f0ed06c654b736e2504e3339252b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
милан, джорджио армани, италия, в мире
Милан, Джорджио Армани, Италия, В мире
Похороны Армани пройдут в непубличном формате

Прощание с Армани состоится в Милане похороны пройдут в непубличном формате

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДжоржо Армани
Джоржо Армани - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Джоржо Армани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 4 сен - РИА Новости. Похороны итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в частном порядке, прощание состоится в Милане, говорится в заявлении компании Armani Group.
Модельер скончался в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В июне Армани перенес воспаление легких.
Согласно сообщению, прощание с легендарным модельером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro.
«
"Похоронный зал будет открыт с субботы, 6 сентября, по воскресенье, 7 сентября, с 09:00 до 18:00 в Милане, в здании Armani/Teatro. В соответствии с желанием господина Армани, похороны пройдут в частном порядке", - говорится в сообщении компании.
Итальянский дизайнер Джорджио Армани - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Биография Джорджио Армани
11 июля 2024, 02:51
 
МиланДжорджио АрманиИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала