Умер Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани - РИА Новости, 04.09.2025

Умер Джорджо Армани

Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщили в компании Armani Group. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:22:00+03:00

2025-09-04T16:22:00+03:00

2025-09-04T19:56:00+03:00

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщили в компании Armani Group."С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", — говорится в заявлении.Модельер мирно ушел из жизни в окружении близких. В июне он перенес воспаление легких. Другие подробности не приводятся.Прощание с Армани состоится на выходных в Милане. Похороны пройдут в непубличном формате.Модельер родился в 1934-м в Пьяченце. В годы Второй мировой войны пережил бомбежки, получил ранение и провел в больнице 40 дней. Его дебют в качестве дизайнера состоялся в 1974-м во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции.Армани получил множество премий и наград. В их числе: премия Neiman Marcus Fashion Award (1979 год), премия лучшему международному дизайнеру, награда за выдающиеся заслуги в области мужской одежды (обе — от Совета модельеров Америки), премия журнала GQ "Дизайнер года", первая премия Rodeo Drive "Walk of Style" за новаторскую роль в объединении миров моды и кино (2003 год) и другие. Armani Group — одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.

