Рейтинг@Mail.ru
Умер Джорджо Армани - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 04.09.2025 (обновлено: 19:56 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/armani-2039707714.html
Умер Джорджо Армани
Умер Джорджо Армани - РИА Новости, 04.09.2025
Умер Джорджо Армани
Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщили в компании Armani Group. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:22:00+03:00
2025-09-04T19:56:00+03:00
джорджио армани
милан
пьяченца
флоренция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039734883_0:68:2694:1583_1920x0_80_0_0_2f0d11c201f2d3f65b6d026fa6f2ee73.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщили в компании Armani Group."С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", — говорится в заявлении.Модельер мирно ушел из жизни в окружении близких. В июне он перенес воспаление легких. Другие подробности не приводятся.Прощание с Армани состоится на выходных в Милане. Похороны пройдут в непубличном формате.Модельер родился в 1934-м в Пьяченце. В годы Второй мировой войны пережил бомбежки, получил ранение и провел в больнице 40 дней. Его дебют в качестве дизайнера состоялся в 1974-м во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции.Армани получил множество премий и наград. В их числе: премия Neiman Marcus Fashion Award (1979 год), премия лучшему международному дизайнеру, награда за выдающиеся заслуги в области мужской одежды (обе — от Совета модельеров Америки), премия журнала GQ "Дизайнер года", первая премия Rodeo Drive "Walk of Style" за новаторскую роль в объединении миров моды и кино (2003 год) и другие. Armani Group — одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
https://ria.ru/20240711/armani-1958431043.html
милан
пьяченца
флоренция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039734883_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_40f6d5c9edebfca0b5979da9fe9c9f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джорджио армани, милан, пьяченца , флоренция
Джорджио Армани, Милан, Пьяченца , Флоренция

Умер Джорджо Армани

© AP Photo / Evan AgostiniДжоржо Армани
Джоржо Армани - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Джоржо Армани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщили в компании Armani Group.
"С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани", — говорится в заявлении.
Итальянский дизайнер Джорджио Армани - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Биография Джорджио Армани
11 июля 2024, 02:51
Модельер мирно ушел из жизни в окружении близких. В июне он перенес воспаление легких. Другие подробности не приводятся.
Прощание с Армани состоится на выходных в Милане. Похороны пройдут в непубличном формате.
Модельер родился в 1934-м в Пьяченце. В годы Второй мировой войны пережил бомбежки, получил ранение и провел в больнице 40 дней. Его дебют в качестве дизайнера состоялся в 1974-м во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции.
Армани получил множество премий и наград. В их числе: премия Neiman Marcus Fashion Award (1979 год), премия лучшему международному дизайнеру, награда за выдающиеся заслуги в области мужской одежды (обе — от Совета модельеров Америки), премия журнала GQ "Дизайнер года", первая премия Rodeo Drive "Walk of Style" за новаторскую роль в объединении миров моды и кино (2003 год) и другие.
Armani Group — одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши с более чем восемью тысячами сотрудников и девятью предприятиями. Группа разрабатывает, производит, распространяет и напрямую продает одежду, аксессуары, очки, часы, ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, мебель и предметы интерьера, работает в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
© РИА Новости / Пабло Гонсалез | Перейти в медиабанк

Итальянский модельер Джорджо Армани на матче регулярного чемпионата Евролиги сезона 2017/2018 между БК "АХ Олимпия" (Милан, Италия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия)

Итальянский модельер Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани на матче регулярного чемпионата Евролиги сезона 2017/2018 между БК "АХ Олимпия" (Милан, Италия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия)

© РИА Новости / Пабло Гонсалез
Перейти в медиабанк
1 из 4
© AP Photo

Джорджо Армани с Дэвидом и Викторией Бекхэм на показе модной коллекции Emporio Armani

Джорджио Армани с Дэвидом и Викторией Бекхэм

Джорджо Армани с Дэвидом и Викторией Бекхэм на показе модной коллекции Emporio Armani

© AP Photo
2 из 4
© РИА Новости / Doug Kanter

Племянницы Джорджо Армани — сестры Силвана и Роберта

Племянницы Джорджио Армани сестры Силвана и Роберта

Племянницы Джорджо Армани — сестры Силвана и Роберта

© РИА Новости / Doug Kanter
3 из 4
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Итальянский дизайнер Джорджо Армани во время показа своей новой коллекции Armani Prive в "Барвиха Luxury Village"

Д.Армани во время показа своей новой коллекции Armani Prive

Итальянский дизайнер Джорджо Армани во время показа своей новой коллекции Armani Prive в "Барвиха Luxury Village"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 4

Итальянский модельер Джорджо Армани на матче регулярного чемпионата Евролиги сезона 2017/2018 между БК "АХ Олимпия" (Милан, Италия) и ПБК ЦСКА (Москва, Россия)

© РИА Новости / Пабло Гонсалез
Перейти в медиабанк
1 из 4

Джорджо Армани с Дэвидом и Викторией Бекхэм на показе модной коллекции Emporio Armani

© AP Photo
2 из 4

Племянницы Джорджо Армани — сестры Силвана и Роберта

© РИА Новости / Doug Kanter
3 из 4

Итальянский дизайнер Джорджо Армани во время показа своей новой коллекции Armani Prive в "Барвиха Luxury Village"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 4
 
Джорджио АрманиМиланПьяченцаФлоренция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала