Рейтинг@Mail.ru
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/flag-2072815575.html
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр
Девушка американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти, вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр, трансляцию... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T23:04:00+03:00
2026-02-06T23:04:00+03:00
леонардо ди каприо
италия
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807195_0:433:1080:1041_1920x0_80_0_0_20190d1531341780d6cfa312120b19fa.jpg
https://ria.ru/20260206/flag-2072814731.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807195_0:262:1080:1072_1920x0_80_0_0_dde2e47ebb4dd352d648b51a145d5663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
леонардо ди каприо, италия, спорт, зимние олимпийские игры 2026
Леонардо Ди Каприо, Италия, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр

Девушка Ди Каприо Черетти вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпиады

© Фотография из соцсетейЛоготип Олимпиады-2026
Логотип Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фотография из соцсетей
Логотип Олимпиады-2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
РИМ, 6 фев - РИА Новости. Девушка американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти, вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр, трансляцию церемонии из Милана ведет телеканал Rai1.
Три группы моделей, одетых в цвета итальянского триколора, вышли на сцену миланского стадиона "Сан-Сиро" в нарядах стилиста Джорджо Армани, автора олимпийской формы итальянской сборной. Так организаторы церемонии отдали дань памяти итальянскому кутюрье, который скончался в сентябре прошлого года.
В конце импровизированного дефиле шла Черетти, которая несла свернутый флаг Италии. Она передала триколор кирасиру в парадной форме из почетной гвардии президента Итальянской Республики. После национального гимна Италии в исполнении Лауры Паузини флаг подняли на "Сан-Сиро" и одновременно на центральной площади города Кортина-д'Ампеццо, который примет Игры вместе с Миланом.
Олимпийские кольца на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Российский флаг появился на церемонии открытия Олимпийских игр
Вчера, 22:55
 
Леонардо Ди КаприоИталияСпортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала