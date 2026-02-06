https://ria.ru/20260206/flag-2072815575.html
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр
Девушка американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти, вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр
Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр
Девушка Ди Каприо Черетти вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпиады