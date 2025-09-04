https://ria.ru/20250904/es-2039780249.html
Итальянские дома моды выразили соболезнования после смерти Армани
Итальянские дома моды выразили соболезнования после смерти Армани - РИА Новости, 04.09.2025
Итальянские дома моды выразили соболезнования после смерти Армани
Представители крупнейших домов итальянской моды выразили соболезнования в связи с кончиной стилиста Джорджо Армани, отметив уникальность его стиля и... РИА Новости, 04.09.2025
РИМ, 4 сен - РИА Новости. Представители крупнейших домов итальянской моды выразили соболезнования в связи с кончиной стилиста Джорджо Армани, отметив уникальность его стиля и неповторимое понимание красоты. Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. Одной из первых на известие о кончине модельера откликнулась Донателла Версаче. "Мир сегодня потерял великана. Он вошёл в историю, его будут помнить вечно", - написала она в соцсетях. Леонардо Феррагамо, президент дома моды Salvatore Ferragamo, назвал Армани бесспорным мастером моды и символом истинно итальянской элегантности. "Остаются живыми сегодня и всегда будут таковыми великий пример и ценности исключительного человека, который оказал глубокое влияние на историю итальянской моды", - заявил Феррагамо, чьи слова приводит Corriere della Sera. Эрменеджилдо Дзенья поблагодарил "маэстро Армани" за данное им вдохновение и подаренную неповторимую интерпретацию красоты, а также отметил помощь модельера в распространении культуры Made in Italy по всему миру. Основатель Valentino Валентино Гаравани заявил, что оплакивает смерть человека, которого всегда считал другом, а не соперником." Я могу только преклониться перед его огромным талантом. Перед переменами, которые он привнес в моду, и, прежде всего, его непоколебимой преданностью единственному стилю: его собственному", - заявил Гаравани. Прощание с мастером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro, похороны будут носить частный характер.
