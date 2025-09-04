https://ria.ru/20250904/es-2039780249.html

Итальянские дома моды выразили соболезнования после смерти Армани

Итальянские дома моды выразили соболезнования после смерти Армани - РИА Новости, 04.09.2025

Итальянские дома моды выразили соболезнования после смерти Армани

Представители крупнейших домов итальянской моды выразили соболезнования в связи с кончиной стилиста Джорджо Армани, отметив уникальность его стиля и... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T21:00:00+03:00

2025-09-04T21:00:00+03:00

2025-09-04T21:00:00+03:00

в мире

милан

джорджио армани

донателла версаче

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039734883_0:68:2694:1583_1920x0_80_0_0_2f0d11c201f2d3f65b6d026fa6f2ee73.jpg

РИМ, 4 сен - РИА Новости. Представители крупнейших домов итальянской моды выразили соболезнования в связи с кончиной стилиста Джорджо Армани, отметив уникальность его стиля и неповторимое понимание красоты. Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. Одной из первых на известие о кончине модельера откликнулась Донателла Версаче. "Мир сегодня потерял великана. Он вошёл в историю, его будут помнить вечно", - написала она в соцсетях. Леонардо Феррагамо, президент дома моды Salvatore Ferragamo, назвал Армани бесспорным мастером моды и символом истинно итальянской элегантности. "Остаются живыми сегодня и всегда будут таковыми великий пример и ценности исключительного человека, который оказал глубокое влияние на историю итальянской моды", - заявил Феррагамо, чьи слова приводит Corriere della Sera. Эрменеджилдо Дзенья поблагодарил "маэстро Армани" за данное им вдохновение и подаренную неповторимую интерпретацию красоты, а также отметил помощь модельера в распространении культуры Made in Italy по всему миру. Основатель Valentino Валентино Гаравани заявил, что оплакивает смерть человека, которого всегда считал другом, а не соперником." Я могу только преклониться перед его огромным талантом. Перед переменами, которые он привнес в моду, и, прежде всего, его непоколебимой преданностью единственному стилю: его собственному", - заявил Гаравани. Прощание с мастером пройдет в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro, похороны будут носить частный характер.

https://ria.ru/20250904/armani-2039729195.html

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, милан, джорджио армани, донателла версаче