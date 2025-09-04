https://ria.ru/20250904/armani-2039706513.html
Умер Джорджо Армани
Умер Джорджо Армани - РИА Новости, 04.09.2025
Умер Джорджо Армани
Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Repubblica. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Repubblica."Джорджо Армани умер", - говорится в сообщении издания в X.Другие подробности не приводятся.
