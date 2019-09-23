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РИА Новости
Культура

Джей Ло в тропиках, Шейк с декольте: что показали на Неделе моды в Милане

17:31 23.09.2019
741
Ананасы и монохром, тропический принт и сдержанный японский шик — все это представили дизайнеры на миланской Неделе моды. Модели дефилировали по подиуму с рисунками Пикассо на платьях, атласных кимоно, лаконичных пиджаках и с яркими аксессуарами. О самых интересных трендах весна-лето 2020, которые показали в Италии - в фотогалерее РИА Новости.
© AP Photo / Luca Bruno

Креативный директор Moschino американец Джереми Скотт дал волю фантазии и посвятил новую коллекцию Пабло Пикассо и его музам. Скотт поиграл с идеей мастера-гения и модели-холста.

Одним из ярких примеров стала Джиджи Хадид. Ее облачили в свадебное платье, которое украсили знаменитые "голубки Пикассо" — белый голубь мира, который художник нарисовал в 1949 году и неоднократно воспроизводил в различных вариациях.

Модель Джиджи Хадид во время показа коллекции Moschino на Неделе моды в Милане
1 из 10

Креативный директор Moschino американец Джереми Скотт дал волю фантазии и посвятил новую коллекцию Пабло Пикассо и его музам. Скотт поиграл с идеей мастера-гения и модели-холста.

Одним из ярких примеров стала Джиджи Хадид. Ее облачили в свадебное платье, которое украсили знаменитые "голубки Пикассо" — белый голубь мира, который художник нарисовал в 1949 году и неоднократно воспроизводил в различных вариациях.

© AP Photo / Luca Bruno
© REUTERS / Alessandro Garofalo

Стиль сафари, буйство цветов и красок — так можно описать новую коллекцию Dolce & Gabbana.

Итальянцы не стали сдерживать свою солнечную и страстную натуру и создали образы с обилием фруктовых, растительных, леопардовых принтов.

Любителям сочных красок точно понравится.

Модели во время показа коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане
2 из 10

Стиль сафари, буйство цветов и красок — так можно описать новую коллекцию Dolce & Gabbana.

Итальянцы не стали сдерживать свою солнечную и страстную натуру и создали образы с обилием фруктовых, растительных, леопардовых принтов.

Любителям сочных красок точно понравится.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Alessandro Garofalo

Доменико и Стефано позаботились о об аксессуарах, как важной части наряда. Конечно же, и тут не обошлось без основной идеи коллекции — даже солнцезащитные очки правильно подбирать в тон одежде.

А если сомневаетесь, какие лучше подходят, — смело берите оба варианта.

Модель во время показа коллекции Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане
3 из 10

Доменико и Стефано позаботились о об аксессуарах, как важной части наряда. Конечно же, и тут не обошлось без основной идеи коллекции — даже солнцезащитные очки правильно подбирать в тон одежде.

А если сомневаетесь, какие лучше подходят, — смело берите оба варианта.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© AP Photo / Luca Bruno

Креативный глава Max Mara Яна Гриффитс решил поэкспериментировать: в новой коллекции он сделал ставку на монохром, лаконичность форм и максимальную безликость.

Выходившие на подиум модели (в том числе Джоан Смоллс, Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер) сливались в единую массу и только цвета нарядов отличали их друг от друга.

Главные тренды по Гриффитсу – прямые брюки и шорты, галстуки, головные уборы в стиле милитари а-ля французский легионер XX века. Все строго и сердито.

Модели во время показа коллекции Max Mara на Неделе моды в Милане
4 из 10

Креативный глава Max Mara Яна Гриффитс решил поэкспериментировать: в новой коллекции он сделал ставку на монохром, лаконичность форм и максимальную безликость.

Выходившие на подиум модели (в том числе Джоан Смоллс, Джиджи и Белла Хадид, Кайя Гербер) сливались в единую массу и только цвета нарядов отличали их друг от друга.

Главные тренды по Гриффитсу – прямые брюки и шорты, галстуки, головные уборы в стиле милитари а-ля французский легионер XX века. Все строго и сердито.

© AP Photo / Luca Bruno
© REUTERS / Alessandro Garofalo

Новое – это хорошо известное старое, решила Донателла Версаче и вывела на подиум Дженнифер Лопес в знаменитом "голом" платье с тропическим принтом. Реплике того самого, которое произвело фурор на "Грэмми" в 2000-м году.

Впрочем, это было под занавес шоу, а вот в качестве трендов нового сезона Донателла возрождает откровенные образы в традициях "нулевых".

Дженнифер Лопес во время показа коллекции Versace на Неделе моды в Милане
5 из 10

Новое – это хорошо известное старое, решила Донателла Версаче и вывела на подиум Дженнифер Лопес в знаменитом "голом" платье с тропическим принтом. Реплике того самого, которое произвело фурор на "Грэмми" в 2000-м году.

Впрочем, это было под занавес шоу, а вот в качестве трендов нового сезона Донателла возрождает откровенные образы в традициях "нулевых".

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© REUTERS / Alessandro Garofalo

Один из таких трендов – "треугольное" декольте, как на наряде Ирины Шейк. А еще мини-юбки, блестящие цвета и яркие массивные аксессуары.

Кстати, уже упомянутый тропический принт с наряда Джей Ло появился и на ряде тканей из новой коллекции.

Так что, можно смело заявить, что зеленый и цветочные мотивы будут актуальны в теплый сезон.

Модель Ирина Шейк во время показа коллекции Versace на Неделе моды в Милане
6 из 10

Один из таких трендов – "треугольное" декольте, как на наряде Ирины Шейк. А еще мини-юбки, блестящие цвета и яркие массивные аксессуары.

Кстати, уже упомянутый тропический принт с наряда Джей Ло появился и на ряде тканей из новой коллекции.

Так что, можно смело заявить, что зеленый и цветочные мотивы будут актуальны в теплый сезон.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© AP Photo / Luca Bruno

Еще один итальянский бренд, Marni, сделал ставку на тропики, асимметрию и яркие оттенки.

Коллекция, в основном из органических тканей, привлекала к себе внимание не меньше, чем головные уборы и прически.

Согласитесь, мало кто не заметит или пройдет мимо такого буйства красок и неординарной фактуры.

Модель во время показа коллекции Marni на Неделе моды в Милане
7 из 10

Еще один итальянский бренд, Marni, сделал ставку на тропики, асимметрию и яркие оттенки.

Коллекция, в основном из органических тканей, привлекала к себе внимание не меньше, чем головные уборы и прически.

Согласитесь, мало кто не заметит или пройдет мимо такого буйства красок и неординарной фактуры.

© AP Photo / Luca Bruno
© REUTERS / Alessandro Garofalo

Многообразие цветов и влияние Вивьен Вествуд можно найти в весенней коллекции Peter Pilotto.

Как и Dolce & Gabbana, британский бренд представил яркие краски, а еще — атласные ткани, асимметричный крой и узоры тай дай.

Модель во время показа коллекции Peter Pilotto на Неделе моды в Милане
8 из 10

Многообразие цветов и влияние Вивьен Вествуд можно найти в весенней коллекции Peter Pilotto.

Как и Dolce & Gabbana, британский бренд представил яркие краски, а еще — атласные ткани, асимметричный крой и узоры тай дай.

© REUTERS / Alessandro Garofalo
© AP Photo / Antonio Calanni

Итальянский мастер Антонио Маррас сделал настоящее представление из своего показа – модели демонстрировали наряды под гигантскими японскими зонтиками, тень от которых создавала атмосферу таинственности и скрывала от любопытных глаз детали образов.

Но точно можно сказать, что в коллекции Марраса объединены традиции Японии и родного острова дизайнера, Сардинии.

Среди трендов – уже знакомые блестки и пайетки, а также вышивка, многослойность, разноцветная обувь и яркие колготки.

Модель во время показа коллекции Marras на Неделе моды в Милане
9 из 10

Итальянский мастер Антонио Маррас сделал настоящее представление из своего показа – модели демонстрировали наряды под гигантскими японскими зонтиками, тень от которых создавала атмосферу таинственности и скрывала от любопытных глаз детали образов.

Но точно можно сказать, что в коллекции Марраса объединены традиции Японии и родного острова дизайнера, Сардинии.

Среди трендов – уже знакомые блестки и пайетки, а также вышивка, многослойность, разноцветная обувь и яркие колготки.

© AP Photo / Antonio Calanni
© REUTERS / Alessandro Garofalo

Маэстро Армани в своей коллекции весна-лето 2020 сделал ставку на холодные пастельные тона – светло-серый, пепельно-розовый, небесно-голубой.

Вечерние образы итальянец украсил блестками, пайетками, сверкающим бисером и не забыл про яркие аксессуары. В очередной раз Армани напоминает девушкам — детали делают образ!

Итальянский дизайнер Джорджо Армани с моделью во время Недели моды в Милане
10 из 10

Маэстро Армани в своей коллекции весна-лето 2020 сделал ставку на холодные пастельные тона – светло-серый, пепельно-розовый, небесно-голубой.

Вечерние образы итальянец украсил блестками, пайетками, сверкающим бисером и не забыл про яркие аксессуары. В очередной раз Армани напоминает девушкам — детали делают образ!

© REUTERS / Alessandro Garofalo
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КультураИрина ШейкДжорджио АрманиСардинияДонателла ВерсачеДженнифер ЛопесПабло ПикассоЯпонияМилан
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