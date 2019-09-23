Джей Ло в тропиках, Шейк с декольте: что показали на Неделе моды в Милане

Доменико и Стефано позаботились о об аксессуарах, как важной части наряда. Конечно же, и тут не обошлось без основной идеи коллекции — даже солнцезащитные очки правильно подбирать в тон одежде.

А если сомневаетесь, какие лучше подходят, — смело берите оба варианта.