Свыше шести тысяч человек почтили память Джорджо Армани

Свыше шести тысяч человек почтили память Джорджо Армани

2025-09-07T10:19:00+03:00

РИМ, 6 сен - РИА Новости. Свыше 6 тысяч человек почтили память модельера Джорджо Армани в первый день прощания, сообщил со ссылкой на организаторов церемонии телеканал SkyTG24. Церемония проходит в выставочном пространстве Armani/Teatro в Милане. Его двери в субботу были открыты с 9.00 до 18.00 мск. Еще перед открытием траурного зала, как передавал корреспондент РИА Новости, у здания выстроилась группа сотрудников компании Armani, которых запустили первыми. По левую сторону от входа стояла очередь из итальянцев, растянувшаяся на несколько сотен метров. На ожидание у гостей уходило по полтора-два часа. В воскресенье церемония продолжится в те же часы. Прощание с модельером проходит в обширном зале, украшенном десятками напольных светильников. Они формируют ковер, который заканчивается у закрытого гроба из светлого дерева. У него установлен почетный караул в знак государственных заслуг модельера. Армани, в частности, был кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской республикой". Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер и пройдут в понедельник.

