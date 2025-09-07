Свыше шести тысяч человек почтили память Джорджо Армани
SkyTG24: свыше 6 тыс человек почтили память Джорджо Армани в 1-й день прощания
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкПрощание с модельером Джорджо Армани в выставочном центре модного дома Armani/Teatro в Милане
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Свыше 6 тысяч человек почтили память модельера Джорджо Армани в первый день прощания, сообщил со ссылкой на организаторов церемонии телеканал SkyTG24.
Церемония проходит в выставочном пространстве Armani/Teatro в Милане. Его двери в субботу были открыты с 9.00 до 18.00 мск. Еще перед открытием траурного зала, как передавал корреспондент РИА Новости, у здания выстроилась группа сотрудников компании Armani, которых запустили первыми. По левую сторону от входа стояла очередь из итальянцев, растянувшаяся на несколько сотен метров. На ожидание у гостей уходило по полтора-два часа. В воскресенье церемония продолжится в те же часы.
© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на церемонию прощания с модельером Джорджо Армани в выставочном центре модного дома Armani/Teatro в Милане
Прощание с модельером проходит в обширном зале, украшенном десятками напольных светильников. Они формируют ковер, который заканчивается у закрытого гроба из светлого дерева. У него установлен почетный караул в знак государственных заслуг модельера. Армани, в частности, был кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской республикой".
Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. В соответствии с пожеланиями дизайнера, похороны будут носить частный характер и пройдут в понедельник.