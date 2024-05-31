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Биография Дмитрия Азарова

Биография Дмитрия Азарова - РИА Новости, 31.05.2024

Биография Дмитрия Азарова

Дмитрий Игоревич Азаров родился 9 августа 1970 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:41

2024-05-31T12:41

2024-05-31T12:41

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Дмитрий Игоревич Азаров родился 9 августа 1970 года в городе Куйбышеве (ныне Самара).В 1992 году окончил Самарский политехнический институт им. В.В. Куйбышева (ныне Самарский государственный технический университет), получив специальность "инженер-системотехник", в 1994 году – Бузулукский финансово-экономический колледж (ныне Бузулукский финансово-экономический колледж – филиал Финансовой академии при правительстве РФ). Кандидат экономических наук (2003).Трудовую деятельность Дмитрий Азаров начал в должности инженера-программиста.С 1995 по 1998 год работал заместителем директора по экономике Самарского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов.В 1998-2001 годах был заместителем директора по экономике и подготовке производства завода "Синтезкаучук", затем первым заместителем генерального директора производственного объединения "Волгахимпром".С 2001 по 2006 год занимал должность генерального директора ООО "Средневолжская газовая компания".В 2006-2008 годах – первый заместитель главы городского округа Самара. В городской администрации курировал деятельность департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи.С 2008 по 2010 год был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды правительства Самарской области.В 2010 году был выдвинут партией "Единая Россия" на выборах главы города Самара, одержал победу в первом туре.В 2010-2014 годах – глава городского округа Самара.С сентября 2014 года был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Самарской области, председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.25 сентября 2017 года Азаров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.9 сентября 2018 года Дмитрий Азаров одержал победу на досрочных выборах губернатора Самарской области. За него проголосовали 72,63% избирателей.17 сентября 2018 года вступил в должность губернатора Самарской области.4 июля 2023 года Дмитрий Азаров был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Самарской области.8-10 сентября 2023 года на выборах главы региона Азаров победил с 83,83% голосов избирателей. 25 сентября 2023 года официально вступил в должность губернатора. 31 мая 2024 года Дмитрий Азаров заявил о том, что принял решение о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура".Член комиссии генсовета партии "Единая Россия" по образованию и науке.Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия", член президиума политсовета Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", секретарь Самарского регионального отделения партии.Награжден орденами Дружбы (2019) и Александра Невского (2022).Отмечен наградами Русской православной церкви: Орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (2019), Золотым знаком Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси (2019).Женат, воспитывает двух дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, самарская область, дмитрий азаров, самара, россия, единая россия