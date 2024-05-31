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Федорищев станет самым молодым главой региона в России - РИА Новости, 31.05.2024
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13:14 31.05.2024 (обновлено: 13:30 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/samara-1949651545.html
Федорищев станет самым молодым главой региона в России
Федорищев станет самым молодым главой региона в России - РИА Новости, 31.05.2024
Федорищев станет самым молодым главой региона в России
Вячеслав Федорищев, которому предложили возглавить Самарскую область после ухода с поста губернатора Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:14
2024-05-31T13:30
россия
самарская область
вячеслав федорищев
политика
тульская область
владимир путин
дмитрий артюхов
дмитрий азаров
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вячеслав Федорищев, которому предложили возглавить Самарскую область после ухода с поста губернатора Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России, подсчитало РИА Новости.В пятницу президент РФ Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.В символический клуб глав регионов до 40 лет сейчас входят еще трое: 36-летний губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (17 февраля 1988), 36-летний глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (30 ноября 1987) и 38-летний губернатор Омской области Виталий Хоценко (18 марта 1986). Федорищев свое 35-летие отпразднует 14 июля.Ранее Дмитрий Азаров сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.
https://ria.ru/20240531/samara-1949651431.html
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россия, самарская область, вячеслав федорищев, политика, тульская область, владимир путин, дмитрий артюхов, дмитрий азаров
Россия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Политика, Тульская область, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Азаров
Федорищев станет самым молодым главой региона в России

Федорищев в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Вячеслав Федорищев (слева) во время встречи
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Вячеслав Федорищев (слева) во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вячеслав Федорищев, которому предложили возглавить Самарскую область после ухода с поста губернатора Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России, подсчитало РИА Новости.
В пятницу президент РФ Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.
Вячеслав Федорищев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие
13:14
В символический клуб глав регионов до 40 лет сейчас входят еще трое: 36-летний губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (17 февраля 1988), 36-летний глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (30 ноября 1987) и 38-летний губернатор Омской области Виталий Хоценко (18 марта 1986). Федорищев свое 35-летие отпразднует 14 июля.
Ранее Дмитрий Азаров сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.
Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев во время встречи. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области
13:11
 
РоссияСамарская областьВячеслав ФедорищевПолитикаТульская областьВладимир ПутинДмитрий АртюховДмитрий Азаров
 
 
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