https://ria.ru/20240531/samara-1949651545.html
Федорищев станет самым молодым главой региона в России
Федорищев станет самым молодым главой региона в России - РИА Новости, 31.05.2024
Федорищев станет самым молодым главой региона в России
Вячеслав Федорищев, которому предложили возглавить Самарскую область после ухода с поста губернатора Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:14
2024-05-31T13:14
2024-05-31T13:30
россия
самарская область
вячеслав федорищев
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вячеслав Федорищев, которому предложили возглавить Самарскую область после ухода с поста губернатора Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России, подсчитало РИА Новости.В пятницу президент РФ Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.В символический клуб глав регионов до 40 лет сейчас входят еще трое: 36-летний губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (17 февраля 1988), 36-летний глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (30 ноября 1987) и 38-летний губернатор Омской области Виталий Хоценко (18 марта 1986). Федорищев свое 35-летие отпразднует 14 июля.Ранее Дмитрий Азаров сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.
https://ria.ru/20240531/samara-1949651431.html
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Россия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Политика, Тульская область, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Азаров
Федорищев станет самым молодым главой региона в России
Федорищев в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России