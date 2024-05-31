https://ria.ru/20240531/samara-1949651545.html

Федорищев станет самым молодым главой региона в России

Федорищев станет самым молодым главой региона в России - РИА Новости, 31.05.2024

Федорищев станет самым молодым главой региона в России

Вячеслав Федорищев, которому предложили возглавить Самарскую область после ухода с поста губернатора Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:14

2024-05-31T13:14

2024-05-31T13:30

россия

самарская область

вячеслав федорищев

политика

тульская область

владимир путин

дмитрий артюхов

дмитрий азаров

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вячеслав Федорищев, которому предложили возглавить Самарскую область после ухода с поста губернатора Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России, подсчитало РИА Новости.В пятницу президент РФ Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.В символический клуб глав регионов до 40 лет сейчас входят еще трое: 36-летний губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (17 февраля 1988), 36-летний глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (30 ноября 1987) и 38-летний губернатор Омской области Виталий Хоценко (18 марта 1986). Федорищев свое 35-летие отпразднует 14 июля.Ранее Дмитрий Азаров сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.

https://ria.ru/20240531/samara-1949651431.html

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самарская область

тульская область

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россия, самарская область, вячеслав федорищев, политика, тульская область, владимир путин, дмитрий артюхов, дмитрий азаров