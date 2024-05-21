https://ria.ru/20240521/most-1947470165.html

Движение на новом мосту через Волгу запустят в ближайшие месяцы

Движение на новом мосту через Волгу запустят в ближайшие месяцы - РИА Новости, 21.05.2024

Движение на новом мосту через Волгу запустят в ближайшие месяцы

Работы по строительству моста через Волгу и нового участка трассы "Обход Тольятти" идут с опережением графика, что позволит запустить движение автомобилей в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:15

2024-05-21T17:15

2024-05-21T17:15

самарская область

дмитрий азаров

китай

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Работы по строительству моста через Волгу и нового участка трассы "Обход Тольятти" идут с опережением графика, что позволит запустить движение автомобилей в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Во вторник губернатор Дмитрий Азаров в ходе выездного совещания проконтролировал ход строительства. Объект станет частью важнейшего международного транспортного маршрута в Западный Китай. Дорога "Обход Тольятти" включает в себя 39 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу, и три транспортных развязки. В настоящее время на основном протяжении трассы уже уложен асфальт, завершается монтаж барьерных ограждений, дорожных знаков, выполняется устройство откосов, установка мачт освещения. Продолжается строительство терминального комплекса для оплаты проезда по новому участку федеральной трассы. На самом мосту через Волгу, протяженность которого составляет 3,6 километра, после завершения надвижки, установки деформационных швов и гидроизоляции, начался процесс укладки нижнего слоя асфальта. "Финальная стадия работ идет по всей трассе. И здесь, на мосту через Волгу, если в прошлый раз мы фиксировали стыковку мостового перехода, соединяющего правый и левый берег, могли только подняться на мост пешком, а потом проехать, то сейчас готовы заезды на мост. Стадия готовности трассы и моста в целом уже вплотную приближается к 98%. Это дает нам уверенность в том, что не только в нормативные сроки в текущем году мы запустим движение по мостовому переходу через Волгу здесь, на самарской земле, но и сделаем это гораздо раньше. Мы находимся не просто на финишной прямой, а уже на самом финише", – цитирует пресс-служба губернатора. Глава региона отметил, что предстоит еще большая документальная работа по сдаче и приемке объекта. "Это важный, ответственный цикл введения в эксплуатацию мостового перехода. Но еще раз подчеркну: движемся хорошим темпом. Это дает уверенность, что запустим движение по мосту в ближайшие месяцы", – заявил Азаров. На всех этапах строительства объекта протяженностью 99,3 километра задействовано 12 плавсредств, 299 единиц техники и полторы тысячи человек. Буквально каждый специалист оставил свой след в создании уникального объекта. "Все строители являются соавторами этого проекта и его воплощения в жизнь. Люди всегда будут чувствовать это в своем сердце, а частичку души своей здесь точно оставили", – отметил губернатор. На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 километров в час. Новая трасса и мост через Волгу в составе международного транспортного маршрута в Западный Китай имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

https://radiosputnik.ru/20240508/samara-1944780483.html

https://radiosputnik.ru/20240503/uchitel-goda-1943765043.html

самарская область

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, китай