https://ria.ru/20240531/ukaz-1949682465.html

Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора

Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора - РИА Новости, 31.05.2024

Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области, назначив врио главы региона Вячеслава Федорищева,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:33

2024-05-31T14:33

2024-05-31T14:39

политика

самарская область

дмитрий азаров

вячеслав федорищев

владимир путин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области, назначив врио главы региона Вячеслава Федорищева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д. И. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию", - говорится в документе.Этим же указом Вячеслав Федорищев назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949668678.html

самарская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, самарская область, дмитрий азаров, вячеслав федорищев, владимир путин