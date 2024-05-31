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Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора - РИА Новости, 31.05.2024
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14:33 31.05.2024 (обновлено: 14:39 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ukaz-1949682465.html
Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора
Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора - РИА Новости, 31.05.2024
Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области, назначив врио главы региона Вячеслава Федорищева,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:33
2024-05-31T14:39
политика
самарская область
дмитрий азаров
вячеслав федорищев
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области, назначив врио главы региона Вячеслава Федорищева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д. И. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию", - говорится в документе.Этим же указом Вячеслав Федорищев назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949668678.html
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политика, самарская область, дмитрий азаров, вячеслав федорищев, владимир путин
Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин
Путин подписал указ о назначении Федорищева врио самарского губернатора

Путин принял отставку Азарова и назначил Федорищева врио самарского губернатора

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области, назначив врио главы региона Вячеслава Федорищева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д. И. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: 1. Принять отставку губернатора Самарской области Азарова Д.И. по собственному желанию", - говорится в документе.
Этим же указом Вячеслав Федорищев назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Биография Вячеслава Федорищева
13:53
 
ПолитикаСамарская областьДмитрий АзаровВячеслав ФедорищевВладимир Путин
 
 
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