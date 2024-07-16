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Экс-губернатор Самарской области рассказал о новом месте работы

Экс-губернатор Самарской области рассказал о новом месте работы - РИА Новости, 16.07.2024

Экс-губернатор Самарской области рассказал о новом месте работы

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает советником гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, сообщил он во вторник журналистам. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:37

2024-07-16T10:37

2024-07-16T10:37

политика

самарская область

россия

дмитрий азаров

сергей чемезов

владимир путин

ростех

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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает советником гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, сообщил он во вторник журналистам. Тридцать первого мая Азаров заявил о завершении работы в качестве главы региона. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Азарова с поста, назначив врио главы региона Федорищева. "Сейчас я являюсь советником генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Викторовича Чемезова. У нас есть совместные планы с Вячеславом Андреевичем Федорищевым (врио губернатора Самарской области - ред.) по работе на благо Самарской области", - сообщил экс-губернатор. Региональный избирком принял решение провести голосование на выборах губернатора Самарской области в течение трех дней - 6 по 8 сентября включительно.

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политика, самарская область, россия, дмитрий азаров, сергей чемезов, владимир путин, ростех