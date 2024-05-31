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Федорищев возглавил Самарскую область - РИА Новости, 31.05.2024
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13:06 31.05.2024 (обновлено: 15:15 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949647440.html
Федорищев возглавил Самарскую область
Федорищев возглавил Самарскую область - РИА Новости, 31.05.2024
Федорищев возглавил Самарскую область
Президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:06
2024-05-31T15:15
самарская область
владимир путин
политика
россия
тульская область
дмитрий азаров
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.&quot;Я хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области&quot;, — сказал глава государства на встрече с чиновником.Как отметил президент, в регионе много направлений работы, а Федорищев получил хороший опыт в Тульской области.&quot;Надеюсь, что все лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это все-таки другая работа, больший уровень ответственности&quot;, — добавил Путин.Федорищев в ответ поблагодарил и пообещал, что не подведет. По его словам, Самарская область — это очень сильный индустриальный регион и он хочет узнать его изнутри, подготовить программу опережающего развития. Опираться при этом он намерен прежде всего на мнение людей. Позднее на сайте официального опубликования правовых актов появился президентский указ о снятии Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области по собственному желанию и назначении врио главы региона Вячеслава Федорищева.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил сегодня, что покидает пост. Свои дальнейшие планы он не уточнил.
https://ria.ru/20240529/putin-1949168734.html
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Встреча Путина с Федорищевым
Встреча Путина с Федорищевым
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самарская область, владимир путин, политика, россия, тульская область, дмитрий азаров, вячеслав федорищев
Самарская область, Владимир Путин, Политика, Россия, Тульская область, Дмитрий Азаров, Вячеслав Федорищев
Федорищев возглавил Самарскую область

Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.
«

"Я хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области", — сказал глава государства на встрече с чиновником.

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Как отметил президент, в регионе много направлений работы, а Федорищев получил хороший опыт в Тульской области.
«

"Надеюсь, что все лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это все-таки другая работа, больший уровень ответственности", — добавил Путин.

Федорищев в ответ поблагодарил и пообещал, что не подведет. По его словам, Самарская область — это очень сильный индустриальный регион и он хочет узнать его изнутри, подготовить программу опережающего развития. Опираться при этом он намерен прежде всего на мнение людей.
Позднее на сайте официального опубликования правовых актов появился президентский указ о снятии Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области по собственному желанию и назначении врио главы региона Вячеслава Федорищева.

Федорищев, который в июле отпразднует 35-летие, станет самым молодым главой региона в России. Сейчас в символический клуб губернаторов до 40 лет входят еще трое: 36-летний губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, 36-летний глава Хакасии Валентин Коновалов и 38-летний губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил сегодня, что покидает пост. Свои дальнейшие планы он не уточнил.
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Самарская областьВладимир ПутинПолитикаРоссияТульская областьДмитрий АзаровВячеслав Федорищев
 
 
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