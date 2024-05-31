https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949647440.html

Федорищев возглавил Самарскую область

Федорищев возглавил Самарскую область - РИА Новости, 31.05.2024

Федорищев возглавил Самарскую область

Президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:06

2024-05-31T13:06

2024-05-31T15:15

самарская область

владимир путин

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россия

тульская область

дмитрий азаров

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область."Я хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области", — сказал глава государства на встрече с чиновником.Как отметил президент, в регионе много направлений работы, а Федорищев получил хороший опыт в Тульской области."Надеюсь, что все лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это все-таки другая работа, больший уровень ответственности", — добавил Путин.Федорищев в ответ поблагодарил и пообещал, что не подведет. По его словам, Самарская область — это очень сильный индустриальный регион и он хочет узнать его изнутри, подготовить программу опережающего развития. Опираться при этом он намерен прежде всего на мнение людей. Позднее на сайте официального опубликования правовых актов появился президентский указ о снятии Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области по собственному желанию и назначении врио главы региона Вячеслава Федорищева.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил сегодня, что покидает пост. Свои дальнейшие планы он не уточнил.

https://ria.ru/20240529/putin-1949168734.html

https://ria.ru/20240531/azarov-1949601057.html

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Встреча Путина с Федорищевым Встреча Путина с Федорищевым 2024-05-31T13:06 true PT1M11S

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самарская область, владимир путин, политика, россия, тульская область, дмитрий азаров, вячеслав федорищев