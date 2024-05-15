https://ria.ru/20240515/parad-1946090953.html
В Самаре наказали сотрудников организаций за продажу билетов на парад 9 мая
В Самаре наказали сотрудников организаций за продажу билетов на парад 9 мая - РИА Новости, 15.05.2024
В Самаре наказали сотрудников организаций за продажу билетов на парад 9 мая
Жители Самары за продажу пригласительных билетов на парад Победы в городе привлечены к дисциплинарной ответственности на работе вплоть до увольнения, сообщили... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:40
2024-05-15T11:40
2024-05-15T14:49
самара
госдума рф
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944943171_0:98:3294:1951_1920x0_80_0_0_6a0348fa836dc5fd0a8d974ca6bfc9fe.jpg
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Жители Самары за продажу пригласительных билетов на парад Победы в городе привлечены к дисциплинарной ответственности на работе вплоть до увольнения, сообщили журналистам в правительстве региона.Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в Самаре на "Авито" торгуют пригласительными билетами на парад Победы. По данным депутата, цена вопроса - от 1 до 1,7 тысячи рублей, такая торговля продолжается в Самаре из года в год. Губернатор Дмитрий Азаров поручил провести проверку по факту продажи пригласительных билетов, которые получили организации и должны были выдавать в том числе ветеранам боевых действий."По результатам проверки определены организации и конкретные люди, которым были выданы билеты на парад. Установленные билеты были выданы следующим организациям: Самарский государственный университет, Самарский кадетский корпус МБОУ №170, Куйбышевская железная дорога, Самарская губернская дума, Газпромбанк, региональное управление Роспотребнадзора, военный комиссариат, Фонд "Защитники Отечества". Руководители указанных организаций незамедлительно отреагировали на информацию. По каждому факту с получивших билеты граждан отобраны объяснительные. В тех случаях, где было выявлено умышленное желание заработать на бесплатных билетах, применены дисциплинарные взыскания и иные виды порицаний вплоть до увольнения с работы", - сказали в региональном правительстве.Проверка показала, что в некоторых случаях люди действительно решили подзаработать на продаже билетов. "Другие предлагали их (билеты) бесплатно в связи с тем, что не смогли пойти на парад сами. Есть и такие случаи, когда получившие билеты делились их фотографиями в чатах мессенджеров, а к появлению этих фотографий на онлайн-маркетах отношения не имеют. Билетов, так или иначе "засветившихся" в сети интернет, выявлено 13. При этом всего на парад было выдано более 23 тысяч билетов", - подчеркнули в пресс-службе.В правительстве отметили, что по поручению главы региона в последующие годы билеты на парад будут выдавать не по заявкам учреждений и организаций с общей фиксацией номеров билетов, а сделают их именными.В "Авито" заявили, что платформа борется с подобными объявлениями. "Подобные предложения категорически запрещены на платформе. Это были единичные попытки размещения, которые были сразу заблокированы после появления. Команда модерации следит за этим круглосуточно", - говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.
https://ria.ru/20240509/parad-1945027553.html
https://ria.ru/20240509/sisulit-1944984053.html
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944943171_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_d46e22311c11088f35c1404f212d6465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, госдума рф, день победы
Самара, Госдума РФ, День Победы
В Самаре наказали сотрудников организаций за продажу билетов на парад 9 мая
Власти региона: в Самаре накажут виновных в продаже билетов на парад Победы
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Жители Самары за продажу пригласительных билетов на парад Победы в городе привлечены к дисциплинарной ответственности на работе вплоть до увольнения, сообщили журналистам в правительстве региона.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн
сообщал, что в Самаре на "Авито" торгуют пригласительными билетами на парад Победы. По данным депутата, цена вопроса - от 1 до 1,7 тысячи рублей, такая торговля продолжается в Самаре из года в год. Губернатор Дмитрий Азаров
поручил провести проверку по факту продажи пригласительных билетов, которые получили организации и должны были выдавать в том числе ветеранам боевых действий.
"По результатам проверки определены организации и конкретные люди, которым были выданы билеты на парад. Установленные билеты были выданы следующим организациям: Самарский государственный университет, Самарский кадетский корпус МБОУ №170, Куйбышевская железная дорога, Самарская губернская дума, Газпромбанк, региональное управление Роспотребнадзора, военный комиссариат, Фонд "Защитники Отечества". Руководители указанных организаций незамедлительно отреагировали на информацию. По каждому факту с получивших билеты граждан отобраны объяснительные. В тех случаях, где было выявлено умышленное желание заработать на бесплатных билетах, применены дисциплинарные взыскания и иные виды порицаний вплоть до увольнения с работы", - сказали в региональном правительстве.
Проверка показала, что в некоторых случаях люди действительно решили подзаработать на продаже билетов. "Другие предлагали их (билеты) бесплатно в связи с тем, что не смогли пойти на парад сами. Есть и такие случаи, когда получившие билеты делились их фотографиями в чатах мессенджеров, а к появлению этих фотографий на онлайн-маркетах отношения не имеют. Билетов, так или иначе "засветившихся" в сети интернет, выявлено 13. При этом всего на парад было выдано более 23 тысяч билетов", - подчеркнули в пресс-службе.
В правительстве отметили, что по поручению главы региона в последующие годы билеты на парад будут выдавать не по заявкам учреждений и организаций с общей фиксацией номеров билетов, а сделают их именными.
В "Авито" заявили, что платформа борется с подобными объявлениями. "Подобные предложения категорически запрещены на платформе. Это были единичные попытки размещения, которые были сразу заблокированы после появления. Команда модерации следит за этим круглосуточно", - говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.