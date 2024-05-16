https://ria.ru/20240516/azarov-1946544000.html
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе - РИА Новости, 16.05.2024
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представил региональный аспект развития инновационных технологий в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:45
2024-05-16T21:45
2024-05-16T21:45
выставка-форум "россия"
самарская область
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дмитрий азаров
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выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представил региональный аспект развития инновационных технологий в медицине, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона в ходе своего выступления поблагодарил федеральных коллег за помощь и внимание к региону. "Под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой сформирована профессиональная команда, которая успешно справляется с главной задачей, которую определил президент - сбережение народа России. Огромное спасибо коллегам за помощь в укреплении региональных систем здравоохранения. Это для нашего региона является, вне всякого сомнения, задачей приоритетной", - цитирует пресс-служба Азарова. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" региональным программам в Самарской области удалось существенно модернизировать материальную базу системы отрасли. Так, за последние годы в области был построен 151 медицинский объект – фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и офисы врача общей практики (ОВОП), новые больницы и поликлиники, капитально отремонтировано 425 подразделений лечебных учреждений, закуплено почти 15,9 тысячи единиц оборудования. Полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, обновлен и продолжает пополняться автопарк служб неотложной медицинской помощи при поликлиниках региона – для этого суммарно было закуплено почти 1000 автомобилей. Все это заложило основу для успешного внедрения инновационных технологий. "Самарская область гордится своими инновационными решениями в сфере медицины. Здесь наш регион - один из драйверов на уровне страны. Ключевым разработчиком инновационных, в том числе цифровых, технологий на территории региона является Самарский государственный медуниверситет. Он не просто разрабатывает, но и производит инновационные продукты", - подчеркнул губернатор. С 2022 года СамГМУ удвоил выпуск серийной продукции. В целом за 5 лет прошло более 80 тысяч продаж разработок университета. В настоящий момент в портфеле вуза находится более 70 продуктовых решений, реализуемых во всех регионах России и 15 странах мира. Серьезную поддержку вузу оказывает правительство области, говорится в сообщении. "Мы софинансируем программы академического лидерства "Приоритет 2030", Передовую инженерную школу. Выделяем средства и на проведение ремонта, помогаем университету, понимая, какую отдачу это дает для региона в целом. Выделяем квоты на трансплантацию органов и, конечно, проводим целевое обучение. Подспорьем для научных разработок являются и гранты, которые Правительство региона ежегодно предоставляет научным коллективам", - отметил Азаров. Губернатор добавил, что еще одно важное для Самарской области и перспективное для страны направление – это производство лекарственных средств. По этому направлению индекс промышленного производства в регионе за прошлый год составил 110%, за первый квартал текущего года - почти 121%.
https://ria.ru/20240425/tsentr-1942363365.html
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самарская область, россия, дмитрий азаров, самгму, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Самарская область, Россия, Дмитрий Азаров, СамГМУ, Выставка-форум "Россия"
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе
Дмитрий Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представил региональный аспект развития инновационных технологий в медицине, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
Глава региона в ходе своего выступления поблагодарил федеральных коллег за помощь и внимание к региону.
"Под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой сформирована профессиональная команда, которая успешно справляется с главной задачей, которую определил президент - сбережение народа России
. Огромное спасибо коллегам за помощь в укреплении региональных систем здравоохранения. Это для нашего региона является, вне всякого сомнения, задачей приоритетной", - цитирует пресс-служба Азарова.
Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" региональным программам в Самарской области удалось существенно модернизировать материальную базу системы отрасли. Так, за последние годы в области был построен 151 медицинский объект – фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и офисы врача общей практики (ОВОП), новые больницы и поликлиники, капитально отремонтировано 425 подразделений лечебных учреждений, закуплено почти 15,9 тысячи единиц оборудования. Полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, обновлен и продолжает пополняться автопарк служб неотложной медицинской помощи при поликлиниках региона – для этого суммарно было закуплено почти 1000 автомобилей.
Все это заложило основу для успешного внедрения инновационных технологий.
"Самарская область гордится своими инновационными решениями в сфере медицины. Здесь наш регион - один из драйверов на уровне страны. Ключевым разработчиком инновационных, в том числе цифровых, технологий на территории региона является Самарский государственный медуниверситет. Он не просто разрабатывает, но и производит инновационные продукты", - подчеркнул губернатор.
С 2022 года СамГМУ
удвоил выпуск серийной продукции. В целом за 5 лет прошло более 80 тысяч продаж разработок университета. В настоящий момент в портфеле вуза находится более 70 продуктовых решений, реализуемых во всех регионах России и 15 странах мира. Серьезную поддержку вузу оказывает правительство области, говорится в сообщении.
"Мы софинансируем программы академического лидерства "Приоритет 2030", Передовую инженерную школу. Выделяем средства и на проведение ремонта, помогаем университету, понимая, какую отдачу это дает для региона в целом. Выделяем квоты на трансплантацию органов и, конечно, проводим целевое обучение. Подспорьем для научных разработок являются и гранты, которые Правительство региона ежегодно предоставляет научным коллективам", - отметил Азаров.
Губернатор добавил, что еще одно важное для Самарской области и перспективное для страны направление – это производство лекарственных средств. По этому направлению индекс промышленного производства в регионе за прошлый год составил 110%, за первый квартал текущего года - почти 121%.