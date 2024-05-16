Рейтинг@Mail.ru
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:45 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/azarov-1946544000.html
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе - РИА Новости, 16.05.2024
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представил региональный аспект развития инновационных технологий в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:45
2024-05-16T21:45
выставка-форум "россия"
самарская область
россия
дмитрий азаров
самгму
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946542817_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a280669e0eb603f241581c4b912cf557.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представил региональный аспект развития инновационных технологий в медицине, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона в ходе своего выступления поблагодарил федеральных коллег за помощь и внимание к региону. "Под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой сформирована профессиональная команда, которая успешно справляется с главной задачей, которую определил президент - сбережение народа России. Огромное спасибо коллегам за помощь в укреплении региональных систем здравоохранения. Это для нашего региона является, вне всякого сомнения, задачей приоритетной", - цитирует пресс-служба Азарова. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" региональным программам в Самарской области удалось существенно модернизировать материальную базу системы отрасли. Так, за последние годы в области был построен 151 медицинский объект – фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и офисы врача общей практики (ОВОП), новые больницы и поликлиники, капитально отремонтировано 425 подразделений лечебных учреждений, закуплено почти 15,9 тысячи единиц оборудования. Полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, обновлен и продолжает пополняться автопарк служб неотложной медицинской помощи при поликлиниках региона – для этого суммарно было закуплено почти 1000 автомобилей. Все это заложило основу для успешного внедрения инновационных технологий. "Самарская область гордится своими инновационными решениями в сфере медицины. Здесь наш регион - один из драйверов на уровне страны. Ключевым разработчиком инновационных, в том числе цифровых, технологий на территории региона является Самарский государственный медуниверситет. Он не просто разрабатывает, но и производит инновационные продукты", - подчеркнул губернатор. С 2022 года СамГМУ удвоил выпуск серийной продукции. В целом за 5 лет прошло более 80 тысяч продаж разработок университета. В настоящий момент в портфеле вуза находится более 70 продуктовых решений, реализуемых во всех регионах России и 15 странах мира. Серьезную поддержку вузу оказывает правительство области, говорится в сообщении. "Мы софинансируем программы академического лидерства "Приоритет 2030", Передовую инженерную школу. Выделяем средства и на проведение ремонта, помогаем университету, понимая, какую отдачу это дает для региона в целом. Выделяем квоты на трансплантацию органов и, конечно, проводим целевое обучение. Подспорьем для научных разработок являются и гранты, которые Правительство региона ежегодно предоставляет научным коллективам", - отметил Азаров. Губернатор добавил, что еще одно важное для Самарской области и перспективное для страны направление – это производство лекарственных средств. По этому направлению индекс промышленного производства в регионе за прошлый год составил 110%, за первый квартал текущего года - почти 121%.
https://ria.ru/20240425/tsentr-1942363365.html
https://radiosputnik.ru/20240503/uchitel-goda-1943765043.html
https://ria.ru/20231219/samara-1916775963.html
https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941838094.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946542817_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c28a5842b8f571b8044632e57d8fd461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, россия, дмитрий азаров, самгму, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Самарская область, Россия, Дмитрий Азаров, СамГМУ, Выставка-форум "Россия"
Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе

Дмитрий Азаров представил на ВДНХ развитие инновационных медтехнологий в регионе

Азаров представил развитие инновационных медтехнологий в Самарской области
Азаров представил развитие инновационных медтехнологий в Самарской области
Азаров представил развитие инновационных медтехнологий в Самарской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представил региональный аспект развития инновационных технологий в медицине, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона в ходе своего выступления поблагодарил федеральных коллег за помощь и внимание к региону.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл новый распределительный центр в Волжском районе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Дмитрий Азаров открыл новый распределительный центр в Волжском районе
25 апреля, 20:48
"Под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой сформирована профессиональная команда, которая успешно справляется с главной задачей, которую определил президент - сбережение народа России. Огромное спасибо коллегам за помощь в укреплении региональных систем здравоохранения. Это для нашего региона является, вне всякого сомнения, задачей приоритетной", - цитирует пресс-служба Азарова.
Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" региональным программам в Самарской области удалось существенно модернизировать материальную базу системы отрасли. Так, за последние годы в области был построен 151 медицинский объект – фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и офисы врача общей практики (ОВОП), новые больницы и поликлиники, капитально отремонтировано 425 подразделений лечебных учреждений, закуплено почти 15,9 тысячи единиц оборудования. Полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, обновлен и продолжает пополняться автопарк служб неотложной медицинской помощи при поликлиниках региона – для этого суммарно было закуплено почти 1000 автомобилей.
Все это заложило основу для успешного внедрения инновационных технологий.
Учитель подписывает школьные тетради для учеников. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Самаре наградили победителя областного конкурса "Учитель года"
3 мая, 20:06
"Самарская область гордится своими инновационными решениями в сфере медицины. Здесь наш регион - один из драйверов на уровне страны. Ключевым разработчиком инновационных, в том числе цифровых, технологий на территории региона является Самарский государственный медуниверситет. Он не просто разрабатывает, но и производит инновационные продукты", - подчеркнул губернатор.
С 2022 года СамГМУ удвоил выпуск серийной продукции. В целом за 5 лет прошло более 80 тысяч продаж разработок университета. В настоящий момент в портфеле вуза находится более 70 продуктовых решений, реализуемых во всех регионах России и 15 странах мира. Серьезную поддержку вузу оказывает правительство области, говорится в сообщении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре
19 декабря 2023, 17:44
"Мы софинансируем программы академического лидерства "Приоритет 2030", Передовую инженерную школу. Выделяем средства и на проведение ремонта, помогаем университету, понимая, какую отдачу это дает для региона в целом. Выделяем квоты на трансплантацию органов и, конечно, проводим целевое обучение. Подспорьем для научных разработок являются и гранты, которые Правительство региона ежегодно предоставляет научным коллективам", - отметил Азаров.
Губернатор добавил, что еще одно важное для Самарской области и перспективное для страны направление – это производство лекарственных средств. По этому направлению индекс промышленного производства в регионе за прошлый год составил 110%, за первый квартал текущего года - почти 121%.
Фермеры Юрий и Мария Незнамовы - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке
23 апреля, 17:54
 
Выставка-форум "Россия"Самарская областьРоссияДмитрий АзаровСамГМУВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала