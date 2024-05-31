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Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области - РИА Новости, 31.05.2024
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13:05 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/peskov-1949646639.html
Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области
Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области - РИА Новости, 31.05.2024
Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль своевременно сообщит о том, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с новым... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:05
политика
россия
самарская область
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий азаров
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль своевременно сообщит о том, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с новым кандидатом на пост губернатора Самарской области. "Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам. Ранее в пятницу стало известно, что нынешний губернатор Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.
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политика, россия, самарская область, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий азаров
Политика, Россия, Самарская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Азаров
Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области

Песков: мы сообщим о встрече Путина с новым губернатором Самарской области

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль своевременно сообщит о том, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с новым кандидатом на пост губернатора Самарской области.
"Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам.
Ранее в пятницу стало известно, что нынешний губернатор Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова
11:38
 
ПолитикаРоссияСамарская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий Азаров
 
 
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