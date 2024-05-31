https://ria.ru/20240531/peskov-1949646639.html
Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области
Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области - РИА Новости, 31.05.2024
Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль своевременно сообщит о том, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с новым... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:05
2024-05-31T13:05
политика
россия
самарская область
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий азаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль своевременно сообщит о том, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с новым кандидатом на пост губернатора Самарской области. "Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам. Ранее в пятницу стало известно, что нынешний губернатор Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.
https://ria.ru/20240531/pamfilova-1949613251.html
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_19ccbd48a3f6f6644a393eca27e2f85b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, самарская область, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий азаров
Политика, Россия, Самарская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Азаров
Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области
Песков: мы сообщим о встрече Путина с новым губернатором Самарской области