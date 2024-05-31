https://ria.ru/20240531/peskov-1949646639.html

Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области

Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области - РИА Новости, 31.05.2024

Кремль сообщит о встрече Путина с новым губернатором Самарской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль своевременно сообщит о том, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с новым... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:05

2024-05-31T13:05

2024-05-31T13:05

политика

россия

самарская область

дмитрий песков

владимир путин

дмитрий азаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль своевременно сообщит о том, пройдет ли встреча президента России Владимира Путина с новым кандидатом на пост губернатора Самарской области. "Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам. Ранее в пятницу стало известно, что нынешний губернатор Дмитрий Азаров принял решение о завершении работы на должности губернатора Самарской области.

https://ria.ru/20240531/pamfilova-1949613251.html

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, самарская область, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий азаров