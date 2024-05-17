https://ria.ru/20240517/turnir-1946795724.html

Борцы из десяти стран приехали в Самару на турнир по греко-римской борьбе

Борцы из десяти стран приехали в Самару на турнир по греко-римской борьбе - РИА Новости, 17.05.2024

Борцы из десяти стран приехали в Самару на турнир по греко-римской борьбе

Более 260 спортсменов из 10 стран приехали в Самару, где в пятницу стартовал турнир по греко-римской борьбе "Новая высота", старт соревнованиям дал в губернатор РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:18

2024-05-17T21:18

2024-05-17T21:18

дмитрий азаров

россия

самара

самарская область

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 260 спортсменов из 10 стран приехали в Самару, где в пятницу стартовал турнир по греко-римской борьбе "Новая высота", старт соревнованиям дал в губернатор области Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также в церемонии открытии вместе с главой региона приняли участие Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Международные соревнования памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта "Новая высота" проходят среди юношей до 18 лет. "Я рад приветствовать участников пятого, юбилейного турнира "Новая высота" на самарской земле, наших гостей из 10 стран и спортсменов со всей России. Я очень рад, что такой турнир проходит на самарской земле. У нас сегодня есть все возможности для развития спорта, физкультуры благодаря национальным проектам, инициированным нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы строим новые ФОКи, спортивные площадки, бассейны, ледовые арены. И этот прекрасный Дворец спорта, который позволяет нам сегодня принимать гостей из нашей страны и из-за рубежа", - сказал Азаров, слова которого приводит пресс-служба. "Новая высота" в этом году проводится в пятый раз. Но впервые – в международном статусе. Участие в соревнованиях принимает 262 спортсмена из 37 регионов России. Также приехали команды из Китая, Турции, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана и Ирана – всего 51 человек. "Очень рад, что турнир стал международным. Мы много раз слышим, что Россия находится в изоляции. Это кому-то хотелось так думать, что нашу страну можно изолировать. У нас здесь борцы с разных стран, многих регионов Российской Федерации. Совсем недавно здесь, в этом зале, отгремел наш второй международный антифашистский форум, а сегодня здесь выступают спортсмены, которые приезжают в нашу страну, чтобы получить навыки мастерства для того, чтобы проявить силу духа и показать, что Россия – спортивная держава", – подчеркнул губернатор. Глава региона выразил уверенность в том, что этот турнир пройдет достойно и даст новый импульс развитию спортивных достижений всех участников, а значит – и развитию спорта в Самарской области. Зрителями турнира стали не только любители ярких поединков, но и воспитанники детско-юношеских школ региона и их тренеры, а также ветераны и участники специальной военной операции вместе со своими родными и близкими. Международные соревнования по греко-римской борьбе пройдут в Самаре в течение двух дней. Победители будут определены в 10 весовых категориях.

https://ria.ru/20240516/azarov-1946544000.html

https://ria.ru/20240425/tsentr-1942363365.html

россия

самара

самарская область

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дмитрий азаров, россия, самара, самарская область