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Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.05.2024
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11:38 31.05.2024 (обновлено: 12:06 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pamfilova-1949613251.html
Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова
Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.05.2024
Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова
Выборы губернатора Самарской области пройдут в ЕДГ-2024 8 сентября 2024 года, в соответствии с федеральным законом, сообщила РИА Новости председатель ЦИК РФ... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:38
2024-05-31T12:06
самарская область
политика
элла памфилова
дмитрий азаров
цик рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области пройдут в ЕДГ-2024 8 сентября 2024 года, в соответствии с федеральным законом, сообщила РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."В соответствии с федеральным законом, выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года", - сказала Памфилова.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста главы региона.
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самарская область, политика, элла памфилова, дмитрий азаров, цик рф
Самарская область, Политика, Элла Памфилова, Дмитрий Азаров, ЦИК РФ
Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова

Памфилова: выборы губернатора Самарской области пройдут 8 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области пройдут в ЕДГ-2024 8 сентября 2024 года, в соответствии с федеральным законом, сообщила РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"В соответствии с федеральным законом, выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года", - сказала Памфилова.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста главы региона.
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