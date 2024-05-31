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Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова
Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.05.2024
Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова
Выборы губернатора Самарской области пройдут в ЕДГ-2024 8 сентября 2024 года, в соответствии с федеральным законом, сообщила РИА Новости председатель ЦИК РФ... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:38
2024-05-31T11:38
2024-05-31T12:06
самарская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области пройдут в ЕДГ-2024 8 сентября 2024 года, в соответствии с федеральным законом, сообщила РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."В соответствии с федеральным законом, выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года", - сказала Памфилова.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста главы региона.
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самарская область, политика, элла памфилова, дмитрий азаров, цик рф
Самарская область, Политика, Элла Памфилова, Дмитрий Азаров, ЦИК РФ
Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова
Памфилова: выборы губернатора Самарской области пройдут 8 сентября