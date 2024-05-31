https://ria.ru/20240531/pamfilova-1949613251.html

Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова

Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.05.2024

Выборы самарского губернатора пройдут 8 сентября, заявила Памфилова

Выборы губернатора Самарской области пройдут в ЕДГ-2024 8 сентября 2024 года, в соответствии с федеральным законом, сообщила РИА Новости председатель ЦИК РФ... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:38

2024-05-31T11:38

2024-05-31T12:06

самарская область

политика

элла памфилова

дмитрий азаров

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933975092_0:25:2989:1706_1920x0_80_0_0_7659986d61430a7d95c67b42c894cd43.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области пройдут в ЕДГ-2024 8 сентября 2024 года, в соответствии с федеральным законом, сообщила РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."В соответствии с федеральным законом, выборы губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 года", - сказала Памфилова.Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе с поста главы региона.

https://ria.ru/20240530/isakov-1949380952.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, политика, элла памфилова, дмитрий азаров, цик рф