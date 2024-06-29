https://ria.ru/20240629/vybory-1956324489.html

Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах

Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 29.06.2024

Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подал документы для участия в выборах главы региона, документы поступили также от кандидата от партии... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:59

2024-06-29T14:59

2024-06-29T15:00

политика

самарская область

россия

дмитрий азаров

вячеслав федорищев

владимир путин

единая россия

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САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подал документы для участия в выборах главы региона, документы поступили также от кандидата от партии "Новые люди" Владимира Плякина, сообщил избирком области в своем Telegram-канале. "В избирательную комиссию Самарской области представлены документы для уведомления о выдвижении на должность губернатора Самарской области Плякиным Владимиром Владимировичем, выдвинутым региональным отделением в Самарской области политической партии "Новые люди", и Федорищевым Вячеславом Андреевичем, выдвинутым самарским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении комиссии. Тридцать первого мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о завершении работы в качестве главы региона. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Азарова с поста, назначив врио главы региона Федорищева. Региональный избирком принял решение провести голосование на выборах губернатора Самарской области в течение трех дней - 6 по 8 сентября включительно.

https://ria.ru/20240524/filimonov-1948262382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, самарская область, россия, дмитрий азаров, вячеслав федорищев, владимир путин, единая россия