https://ria.ru/20240629/vybory-1956324489.html
Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах
Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 29.06.2024
Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подал документы для участия в выборах главы региона, документы поступили также от кандидата от партии... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:59
2024-06-29T14:59
2024-06-29T15:00
политика
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россия
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САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подал документы для участия в выборах главы региона, документы поступили также от кандидата от партии "Новые люди" Владимира Плякина, сообщил избирком области в своем Telegram-канале. "В избирательную комиссию Самарской области представлены документы для уведомления о выдвижении на должность губернатора Самарской области Плякиным Владимиром Владимировичем, выдвинутым региональным отделением в Самарской области политической партии "Новые люди", и Федорищевым Вячеславом Андреевичем, выдвинутым самарским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении комиссии. Тридцать первого мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о завершении работы в качестве главы региона. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Азарова с поста, назначив врио главы региона Федорищева. Региональный избирком принял решение провести голосование на выборах губернатора Самарской области в течение трех дней - 6 по 8 сентября включительно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Политика, Самарская область, Россия, Дмитрий Азаров, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Единая Россия
Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах
Врио главы Самарской области Федорищев подал документы для участия в выборах