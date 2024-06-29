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Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 29.06.2024
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14:59 29.06.2024 (обновлено: 15:00 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/vybory-1956324489.html
Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах
Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 29.06.2024
Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подал документы для участия в выборах главы региона, документы поступили также от кандидата от партии... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:59
2024-06-29T15:00
политика
самарская область
россия
дмитрий азаров
вячеслав федорищев
владимир путин
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САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подал документы для участия в выборах главы региона, документы поступили также от кандидата от партии "Новые люди" Владимира Плякина, сообщил избирком области в своем Telegram-канале. "В избирательную комиссию Самарской области представлены документы для уведомления о выдвижении на должность губернатора Самарской области Плякиным Владимиром Владимировичем, выдвинутым региональным отделением в Самарской области политической партии "Новые люди", и Федорищевым Вячеславом Андреевичем, выдвинутым самарским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении комиссии. Тридцать первого мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о завершении работы в качестве главы региона. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Азарова с поста, назначив врио главы региона Федорищева. Региональный избирком принял решение провести голосование на выборах губернатора Самарской области в течение трех дней - 6 по 8 сентября включительно.
https://ria.ru/20240524/filimonov-1948262382.html
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политика, самарская область, россия, дмитрий азаров, вячеслав федорищев, владимир путин, единая россия
Политика, Самарская область, Россия, Дмитрий Азаров, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Единая Россия
Врио главы Самарской области подал документы для участия в выборах

Врио главы Самарской области Федорищев подал документы для участия в выборах

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подал документы для участия в выборах главы региона, документы поступили также от кандидата от партии "Новые люди" Владимира Плякина, сообщил избирком области в своем Telegram-канале.
"В избирательную комиссию Самарской области представлены документы для уведомления о выдвижении на должность губернатора Самарской области Плякиным Владимиром Владимировичем, выдвинутым региональным отделением в Самарской области политической партии "Новые люди", и Федорищевым Вячеславом Андреевичем, выдвинутым самарским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении комиссии.
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Тридцать первого мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о завершении работы в качестве главы региона. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Азарова с поста, назначив врио главы региона Федорищева.
Региональный избирком принял решение провести голосование на выборах губернатора Самарской области в течение трех дней - 6 по 8 сентября включительно.
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ПолитикаСамарская областьРоссияДмитрий АзаровВячеслав ФедорищевВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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