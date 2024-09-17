https://ria.ru/20240917/svo-1973201573.html

Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность

Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность - РИА Новости, 17.09.2024

Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который был назначен на этот пост в феврале после службы в зоне... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:55

2024-09-17T15:55

2024-09-17T15:55

специальная военная операция на украине

политика

самарская область

куйбышев

самара

вячеслав федорищев

дмитрий азаров

самарская губернская дума

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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который был назначен на этот пост в феврале после службы в зоне специальной военной операции и в апреле вновь вернувшийся на военную службу, сохранит за собой эту должность, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Должность за ним сохранена, и не только... На должность, которую занимает Холин, мы никого сейчас не назначаем, она остается за ним. Поэтому за коллегу будьте спокойны", - сказал Федорищев на заседании губернской думы, онлайн-трансляция которого велась на сайте регионального парламента. Губернатор отметил, что они с Холиным встречались и "скоординировали работу в части помощи, которая оказывается Самарской областью для участников специальной военной операции". Федорищев сделал заявление о Холине после того, как один из депутатов на фоне формирования нового правительства региона поинтересовался, будет ли за ушедшим на СВО вице-губернатором сохранен его пост. Холин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас - Самара). В 1992 году он окончил Высшее пограничное ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище КГБ СССР. С 2004 года Холин занимал руководящие должности в администрации губернатора Самарской области, с 2018 по 2020 годы работал главой Жигулевска. Позже он был избран депутатом Самарской губернской думы. В октябре 2022 года депутат был призван на службу в рамках частичной мобилизации в зону СВО, а в феврале 2024 года отказался от депутатского мандата и был назначен вице-губернатором - руководителем администрации губернатора в составе правительства прежнего главы региона Дмитрия Азарова. Сам Холин пояснял на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в конце апреля вернулся на службу и затем отбыл в зону СВО.

https://ria.ru/20240917/gosduma-1973147164.html

https://ria.ru/20240917/pomosch-1973125267.html

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политика, самарская область, куйбышев, самара, вячеслав федорищев, дмитрий азаров, самарская губернская дума