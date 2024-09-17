https://ria.ru/20240917/svo-1973201573.html
Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность
Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность - РИА Новости, 17.09.2024
Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который был назначен на этот пост в феврале после службы в зоне... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:55
2024-09-17T15:55
2024-09-17T15:55
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который был назначен на этот пост в феврале после службы в зоне специальной военной операции и в апреле вновь вернувшийся на военную службу, сохранит за собой эту должность, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Должность за ним сохранена, и не только... На должность, которую занимает Холин, мы никого сейчас не назначаем, она остается за ним. Поэтому за коллегу будьте спокойны", - сказал Федорищев на заседании губернской думы, онлайн-трансляция которого велась на сайте регионального парламента. Губернатор отметил, что они с Холиным встречались и "скоординировали работу в части помощи, которая оказывается Самарской областью для участников специальной военной операции". Федорищев сделал заявление о Холине после того, как один из депутатов на фоне формирования нового правительства региона поинтересовался, будет ли за ушедшим на СВО вице-губернатором сохранен его пост. Холин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас - Самара). В 1992 году он окончил Высшее пограничное ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище КГБ СССР. С 2004 года Холин занимал руководящие должности в администрации губернатора Самарской области, с 2018 по 2020 годы работал главой Жигулевска. Позже он был избран депутатом Самарской губернской думы. В октябре 2022 года депутат был призван на службу в рамках частичной мобилизации в зону СВО, а в феврале 2024 года отказался от депутатского мандата и был назначен вице-губернатором - руководителем администрации губернатора в составе правительства прежнего главы региона Дмитрия Азарова. Сам Холин пояснял на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в конце апреля вернулся на службу и затем отбыл в зону СВО.
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973147164.html
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Специальная военная операция на Украине, Политика, Самарская область, Куйбышев, Самара, Вячеслав Федорищев, Дмитрий Азаров, Самарская Губернская Дума
Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность
Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин сохранит за собой должность
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который был назначен на этот пост в феврале после службы в зоне специальной военной операции и в апреле вновь вернувшийся на военную службу, сохранит за собой эту должность, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Должность за ним сохранена, и не только... На должность, которую занимает Холин, мы никого сейчас не назначаем, она остается за ним. Поэтому за коллегу будьте спокойны", - сказал Федорищев на заседании губернской думы, онлайн-трансляция которого велась на сайте регионального парламента.
Губернатор отметил, что они с Холиным встречались и "скоординировали работу в части помощи, которая оказывается Самарской областью для участников специальной военной операции".
Федорищев сделал заявление о Холине после того, как один из депутатов на фоне формирования нового правительства региона поинтересовался, будет ли за ушедшим на СВО вице-губернатором сохранен его пост.
Холин родился в 1971 году в Куйбышеве
(сейчас - Самара
). В 1992 году он окончил Высшее пограничное ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище КГБ СССР
. С 2004 года Холин занимал руководящие должности в администрации губернатора Самарской области, с 2018 по 2020 годы работал главой Жигулевска. Позже он был избран депутатом Самарской губернской думы
. В октябре 2022 года депутат был призван на службу в рамках частичной мобилизации в зону СВО, а в феврале 2024 года отказался от депутатского мандата и был назначен вице-губернатором - руководителем администрации губернатора в составе правительства прежнего главы региона Дмитрия Азарова
. Сам Холин пояснял на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в конце апреля вернулся на службу и затем отбыл в зону СВО.