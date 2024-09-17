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Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/svo-1973201573.html
Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность
Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность - РИА Новости, 17.09.2024
Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который был назначен на этот пост в феврале после службы в зоне... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:55
2024-09-17T15:55
специальная военная операция на украине
политика
самарская область
куйбышев
самара
вячеслав федорищев
дмитрий азаров
самарская губернская дума
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который был назначен на этот пост в феврале после службы в зоне специальной военной операции и в апреле вновь вернувшийся на военную службу, сохранит за собой эту должность, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. "Должность за ним сохранена, и не только... На должность, которую занимает Холин, мы никого сейчас не назначаем, она остается за ним. Поэтому за коллегу будьте спокойны", - сказал Федорищев на заседании губернской думы, онлайн-трансляция которого велась на сайте регионального парламента. Губернатор отметил, что они с Холиным встречались и "скоординировали работу в части помощи, которая оказывается Самарской областью для участников специальной военной операции". Федорищев сделал заявление о Холине после того, как один из депутатов на фоне формирования нового правительства региона поинтересовался, будет ли за ушедшим на СВО вице-губернатором сохранен его пост. Холин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас - Самара). В 1992 году он окончил Высшее пограничное ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище КГБ СССР. С 2004 года Холин занимал руководящие должности в администрации губернатора Самарской области, с 2018 по 2020 годы работал главой Жигулевска. Позже он был избран депутатом Самарской губернской думы. В октябре 2022 года депутат был призван на службу в рамках частичной мобилизации в зону СВО, а в феврале 2024 года отказался от депутатского мандата и был назначен вице-губернатором - руководителем администрации губернатора в составе правительства прежнего главы региона Дмитрия Азарова. Сам Холин пояснял на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в конце апреля вернулся на службу и затем отбыл в зону СВО.
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973147164.html
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политика, самарская область, куйбышев, самара, вячеслав федорищев, дмитрий азаров, самарская губернская дума
Специальная военная операция на Украине, Политика, Самарская область, Куйбышев, Самара, Вячеслав Федорищев, Дмитрий Азаров, Самарская Губернская Дума
Ушедший на СВО самарский вице-губернатор сохранит за собой должность

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин сохранит за собой должность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который был назначен на этот пост в феврале после службы в зоне специальной военной операции и в апреле вновь вернувшийся на военную службу, сохранит за собой эту должность, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Должность за ним сохранена, и не только... На должность, которую занимает Холин, мы никого сейчас не назначаем, она остается за ним. Поэтому за коллегу будьте спокойны", - сказал Федорищев на заседании губернской думы, онлайн-трансляция которого велась на сайте регионального парламента.
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Губернатор отметил, что они с Холиным встречались и "скоординировали работу в части помощи, которая оказывается Самарской областью для участников специальной военной операции".
Федорищев сделал заявление о Холине после того, как один из депутатов на фоне формирования нового правительства региона поинтересовался, будет ли за ушедшим на СВО вице-губернатором сохранен его пост.
Холин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас - Самара). В 1992 году он окончил Высшее пограничное ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище КГБ СССР. С 2004 года Холин занимал руководящие должности в администрации губернатора Самарской области, с 2018 по 2020 годы работал главой Жигулевска. Позже он был избран депутатом Самарской губернской думы. В октябре 2022 года депутат был призван на службу в рамках частичной мобилизации в зону СВО, а в феврале 2024 года отказался от депутатского мандата и был назначен вице-губернатором - руководителем администрации губернатора в составе правительства прежнего главы региона Дмитрия Азарова. Сам Холин пояснял на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в конце апреля вернулся на службу и затем отбыл в зону СВО.
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