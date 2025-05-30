https://ria.ru/20250530/mikheeva-2020084075.html

Бывший советник самарского экс-губернатора не признала вину в мошенничестве

Бывший советник самарского экс-губернатора не признала вину в мошенничестве - РИА Новости, 30.05.2025

Бывший советник самарского экс-губернатора не признала вину в мошенничестве

Бывший советник экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и экс-глава Института регионального развития (ИРР) Ольга Михеева не признала вину в хищении... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:41:00+03:00

2025-05-30T23:41:00+03:00

2025-05-30T23:42:00+03:00

происшествия

россия

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Бывший советник экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и экс-глава Института регионального развития (ИРР) Ольга Михеева не признала вину в хищении порядка 1,5 миллионов рублей из федерального бюджета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Самаре. В пятницу Ленинский районный суд Самары провел первое заседание по уголовному делу о мошенничестве Михеевой и управляющего директора научно-образовательного центра "Инженерия будущего" Дениса Гусева. По данным гособвинения, в 2022-2023 годах Михеева в должности главы ИРР (является управляющей компанией самарского НОЦ) создала для себя еще одну временную должность - директора стратегического развития института. Не выполняя свои обязанности, под видом премий и зарплат Михеева якобы и похитила бюджетные средства, выделенные министерством науки и высшего образования РФ на господдержку ИРР, считает гособвинение. Другую временную должность - директора по структурной интеграции НОЦ - Михеева создала для своего брата Дениса Гусева, отмечает гособвинение. При этом он уже работал управляющим директором НОЦ. Чтобы скрыть преступный умысел, Михеева поручила своим подчиненным подписать кадровые документы. В результате преступных действий Михеева и Гусев похитили порядка 1,5 миллионов рублей из средств министерства науки и высшего образования РФ и распорядились ими по своему усмотрению, отмечает гособвинение. Обоим фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). "Вину не признаю. Абсолютно по всем (эпизодам - ред.). Обвинение мне не понятно и не было разъяснено", - сказала Михеева в суде. Михеева отметила, что так как в числе участников НОЦ было несколько регионов, на деятельность его управляющей компании - ИРР - нельзя было направлять средства из бюджета Самарской области. Таким образом, деятельность ИРР можно было организовать только за счет федерального гранта с введением временных должностей и совмещением работы, считает глава института. Второй фигурант дела Гусев также отказался признать вину в мошенничестве.

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https://ria.ru/20241107/vzyatka-1982446034.html

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происшествия, россия, самарская область, дмитрий азаров