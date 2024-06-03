https://ria.ru/20240603/fedorischev-1950231485.html

Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио самарского губернатора

Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио самарского губернатора - РИА Новости, 03.06.2024

Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио самарского губернатора

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в понедельник представил членам регионального правительства, региональным РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:46

2024-06-03T16:46

2024-06-03T16:47

политика

самарская область

россия

тульская область

вячеслав федорищев

игорь комаров

дмитрий азаров

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в понедельник представил членам регионального правительства, региональным депутатам, главам муниципалитетов, руководителям крупнейших предприятий врио губернатора Вячеслава Федорищева, сообщает пресс-служба областного правительства. Федорищев отметил, что давно знаком с регионом, с людьми, которые живут и работают на Волге. Успешное взаимодействие и сотрудничество было налажено в рамках комиссии Государственного совета по направлению "Промышленность", а также благодаря кооперации с Тульской областью. Врио руководителя региона подчеркнул, что президент РФ оказал ему высокое доверие, назначив на эту должность. Он также отметил, что намерен в одной командой вместе с правительством и жителями губернии решать ключевые задачи, которые обозначены в указе главы государства о национальных целях. "Они очень четкие, амбициозные. Нам вместе нужно будет добиваться того, чтобы Самарская область была на первых местах, причем не в рейтингах. Огромные задачи стоят в сфере народосбережения. Важно, чтобы люди, которые здесь живут, получали самое лучшее образование, услуги здравоохранения, чтобы жизнь была самая комфортная и красивая", – цитирует пресс-служба Федорищева. Он добавил, что важно создавать условия для того, чтобы в регион приезжали жить и трудиться талантливые люди со всей страны. Врио главы региона подчеркнул, что будет продолжена забота о защитниках Отечества, о семьях военнослужащих. "Нам нужно вместе подумать о том, что еще мы можем сделать для фронта, для помощи семьям, чтобы бойцы чувствовали поддержку и оставались сильными", - отметил врио губернатора. Он добавил, что большой объем работы по развитию региона ложится на глав муниципальных образований. "Вы напрямую общаетесь с людьми, на вас лежит колоссальная нагрузка. Поэтому я обещаю, что правительство Самарской области будет оказывать не просто всестороннюю поддержку, а в одном ключе с вами работать над задачами, которые стоят перед каждым городом, сельским поселением, перед каждым населенным пунктом", – заверил врио главы региона. По его мнению, руководители муниципалитетов, вся команда правительства области должна работать эффективно, уверенно и самое главное – в контакте с жителями. "Это то, что отдельно подчеркнул президент Российской Федерации во время нашей встречи. На самом деле, это ключ к успешной работе в любом направлении. Поэтому наша с вами задача, коллеги, - максимально настроить это взаимодействие всеми доступными инструментами, чтобы каждый житель получал качественную обратную связь на запрос, поручение, наказ, видел, что его проблема решается", – сказал Федорищев. Он также поблагодарил Дмитрия Азарова за проделанную за последние годы работу по развитию Самарской области, подчеркнув, что заданные темпы будут продолжены.

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https://ria.ru/20240531/samara-1949703668.html

https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949723695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

политика, самарская область, россия, тульская область, вячеслав федорищев, игорь комаров, дмитрий азаров