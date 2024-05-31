https://ria.ru/20240531/azarov-1949601057.html

Губернатор Самарской области объявил об отставке

Губернатор Самарской области объявил об отставке - РИА Новости, 31.05.2024

Губернатор Самарской области объявил об отставке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит с поста, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:08

2024-05-31T11:08

2024-05-31T15:09

политика

самарская область

дмитрий азаров

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уходит с поста, сообщила пресс-служба регионального правительства."Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая Победу", — сказал губернатор.Азаров отметил, что за почти семь лет его работы в области построены сотни социальных объектов: детские сады, школы, больницы, дома культуры, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы."Объединившись, мы преодолели вызовы пандемии и экономических санкций. Наши экономика, промышленность стали сильнее. Десятки тысяч новых рабочих мест укрепили благосостояние жителей региона", — добавил глава региона.Он поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие и внимание к региону и подчеркнул, что основные цели, поставленные шесть лет назад, достигнуты.Выборы нового губернатора Самарской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.Азаров возглавлял регион с сентября 2017 года — тогда президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. В сентябре 2018-го Азаров победил на досрочных выборах главы региона, набрав 72,63 процента голосов избирателей, а в сентябре 2023-го переизбрался на этот пост, получив 83,83 процента голосов.Дмитрий Азаров родился 9 августа 1970 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1992-м окончил Самарский политехнический институт имени В. В. Куйбышева (ныне Самарский государственный технический университет) по специальности "инженер-системотехник", в 1994 году — Бузулукский финансово-экономический колледж. Кандидат экономических наук.Трудовую деятельность Азаров начал в должности инженера-программиста. Работал на разных должностях на Самарском заводе котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов, заводе "Синтезкаучук", в производственном объединении "Волгахимпром", был гендиректором Средневолжской газовой компании.С 2006 по 2008 год занимал пост первого заместителя главы городского округа Самара, затем возглавил областное министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды. В 2010 году стал главой Самары, победив на выборах в первом туре.С сентября 2014 года Азаров представлял Самарскую область в Совете Федерации, был председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

https://ria.ru/20240531/azarov-1949634995.html

https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html

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самарская область

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политика, самарская область, дмитрий азаров