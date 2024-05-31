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Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью - РИА Новости, 31.05.2024
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13:30 31.05.2024 (обновлено: 14:22 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949661446.html
Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью
Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью - РИА Новости, 31.05.2024
Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым, которому он предложил возглавить Самарскую область,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:30
2024-05-31T14:22
политика
тульская область
самарская область
россия
владимир путин
дмитрий азаров
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым, которому он предложил возглавить Самарскую область, заявил, что направлений работы в этом регионе много, надо опираться на мнение людей и использовать лучшие наработки. Путин в пятницу провел встречу с Федорищевым и предложил ему возглавить Самарскую область. Возглавлявший регион Дмитрий Азаров ранее в этот день сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора. "Вы сейчас фразу употребили: "опираться на мнение людей". Это прежде всего. Много направлений работы в области, вы прекрасно это понимаете. У вас хороший опыт работы на региональном уровне, в Тульской области. Надеюсь, что все лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это все-таки другая работа, больший уровень ответственности", - обратился Путин к Федорищеву. Президент пожелал ему успехов в этой работе.
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Встреча Путина с Федорищевым
Встреча Путина с Федорищевым
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политика, тульская область, самарская область, россия, владимир путин, дмитрий азаров, вячеслав федорищев
Политика, Тульская область, Самарская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Азаров, Вячеслав Федорищев
Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью

Путин призвал нового самарского губернатора в работе опираться на мнение жителей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым, которому он предложил возглавить Самарскую область, заявил, что направлений работы в этом регионе много, надо опираться на мнение людей и использовать лучшие наработки.
Путин в пятницу провел встречу с Федорищевым и предложил ему возглавить Самарскую область. Возглавлявший регион Дмитрий Азаров ранее в этот день сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора.
«
"Вы сейчас фразу употребили: "опираться на мнение людей". Это прежде всего. Много направлений работы в области, вы прекрасно это понимаете. У вас хороший опыт работы на региональном уровне, в Тульской области. Надеюсь, что все лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это все-таки другая работа, больший уровень ответственности", - обратился Путин к Федорищеву.
Президент пожелал ему успехов в этой работе.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Биография Вячеслава Федорищева
13:53
 
ПолитикаТульская областьСамарская областьРоссияВладимир ПутинДмитрий АзаровВячеслав Федорищев
 
 
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