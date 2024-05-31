https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949661446.html

Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью

Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью - РИА Новости, 31.05.2024

Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым, которому он предложил возглавить Самарскую область,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:30

2024-05-31T13:30

2024-05-31T14:22

политика

тульская область

самарская область

россия

владимир путин

дмитрий азаров

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым, которому он предложил возглавить Самарскую область, заявил, что направлений работы в этом регионе много, надо опираться на мнение людей и использовать лучшие наработки. Путин в пятницу провел встречу с Федорищевым и предложил ему возглавить Самарскую область. Возглавлявший регион Дмитрий Азаров ранее в этот день сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора. "Вы сейчас фразу употребили: "опираться на мнение людей". Это прежде всего. Много направлений работы в области, вы прекрасно это понимаете. У вас хороший опыт работы на региональном уровне, в Тульской области. Надеюсь, что все лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это все-таки другая работа, больший уровень ответственности", - обратился Путин к Федорищеву. Президент пожелал ему успехов в этой работе.

https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949668678.html

тульская область

самарская область

россия

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Встреча Путина с Федорищевым Встреча Путина с Федорищевым 2024-05-31T13:30 true PT1M11S

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Ольга Фомченкова

политика, тульская область, самарская область, россия, владимир путин, дмитрий азаров, вячеслав федорищев