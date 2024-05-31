https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949661446.html
Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью
Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью - РИА Новости, 31.05.2024
Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым, которому он предложил возглавить Самарскую область,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:30
2024-05-31T13:30
2024-05-31T14:22
политика
тульская область
самарская область
россия
владимир путин
дмитрий азаров
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949654884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_129f996b8a9e29911a7a0b9a22f9693e.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым, которому он предложил возглавить Самарскую область, заявил, что направлений работы в этом регионе много, надо опираться на мнение людей и использовать лучшие наработки. Путин в пятницу провел встречу с Федорищевым и предложил ему возглавить Самарскую область. Возглавлявший регион Дмитрий Азаров ранее в этот день сообщил, что принял решение о завершении работы на должности губернатора. "Вы сейчас фразу употребили: "опираться на мнение людей". Это прежде всего. Много направлений работы в области, вы прекрасно это понимаете. У вас хороший опыт работы на региональном уровне, в Тульской области. Надеюсь, что все лучшее, что удалось вам наработать за эти годы, вы используете на первой позиции. Это все-таки другая работа, больший уровень ответственности", - обратился Путин к Федорищеву. Президент пожелал ему успехов в этой работе.
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949668678.html
тульская область
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949654884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_adeb6ab6232b28d09189d8cb223b9652.jpg
Встреча Путина с Федорищевым
Встреча Путина с Федорищевым
2024-05-31T13:30
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, самарская область, россия, владимир путин, дмитрий азаров, вячеслав федорищев
Политика, Тульская область, Самарская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Азаров, Вячеслав Федорищев
Путин пожелал Федорищеву успехов в руководстве Самарской областью
Путин призвал нового самарского губернатора в работе опираться на мнение жителей